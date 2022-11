Tạm giữ 8.000 đôi giầy giả nhãn hiệu Nike bán trên Facebook

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường tại Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn năm 2021 – 2025, vừa qua, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thế Thu tại thôn Nghiêm Xá, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Qua quá trình kiểm tra, xác định ông Nguyễn Thế Thu là chủ hộ kinh doanh, không có cửa hàng để kinh doanh mà trực tiếp quản trị trang Fanpage bán hàng có số lượng người theo dõi khá lớn.

Mặt hàng kinh doanh trên trang fanpage này chủ yếu là giầy thể thao, ông Thu chỉ bán buôn cho khách, không bán lẻ. Thông qua fanpage, chủ cơ sở thường xuyên đăng tải các hình ảnh, video, khách hàng nào có nhu cầu mua thì nhắn tin qua Facebook, zalo hoặc gọi điện trực tiếp.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện 8.000 đôi giầy thể thao người lớn có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu gồm: 4.200 đôi giầy người lớn mang nhãn hiệu MLB, 3.200 đôi giầy người lớn mang nhãn hiệu Nike và 600 đôi giầy người lớn mang nhãn hiệu Adidas.

Ông Thu chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến toàn bộ số hàng hóa nêu trên. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để đấu tranh làm rõ hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường, thời điểm cuối năm, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa tại các tỉnh thành sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Mới đây nhất, trong ngày 2/11, các đơn vị chức năng đã kiểm tra 5 điểm kinh doanh tại Sài Gòn Square (thành phố Hồ Chí Minh) qua đó phát hiện, thu giữ hàng nghìn sản phẩm là túi xách, ví cầm tay, balo, thắt lưng, bông tai có dấu hiệu giả các nhãn hiệu Chanel, Gucci, Dior, Louis Vuitton, Montblanc, Hermes, Yves Saint Laurent, Burberry.

Các điểm bị kiểm tra đều của những hộ kinh doanh nổi tiếng tại Trung tâm thương mại Sài Gòn Square. Bước đầu lực lượng chức năng xác định, phần lớn các hộ kinh doanh này có các hành vi vi phạm: bán hàng hoá giảmạo nhãn hiệu; bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, bán hàng ngoại nhập lậu; không đăng ký kinh doanh…

Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với các đơn vị công an kinh tế tập trung kiểm tra, kiểm soát, xử lý có trọng tâm, trọng điểm các đối tượng kinh doanh, hoạt động có tổ chức tập kết, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại, chú trọng đấu tranh các mặt hàng thuốc lá nhập lậu, đồ chơi ảnh hưởng tới sức khỏe và nhân cách trẻ em; thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt gia súc gia cầm nhập lậu; quần áo thời trang may sẵn, vải; hàng điện tử điện lạnh, đồ điện gia dụng; thực phẩm bánh kẹo rượu, bia, nước giải khát nhập lậu, xăng dầu, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm... Các nguyên liệu, phụ gia nhập lậu vi phạm an toàn thực phẩm dùng để sản xuất chế biến hàng công nghiệp thực phẩm có nhu cầu tiêu dùng cao trong các dịp lễ…