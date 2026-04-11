Tăng cường năng lực cho 110 doanh nghiệp sẽ trực tiếp tham gia thị trường carbon
Hằng Anh
11/04/2026, 07:36
Sự tham gia của các doanh nghiệp này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình hiệu quả và sự thành công của giai đoạn thí điểm, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính quốc gia…
Ngày 10/4/2026, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi
trường, phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), tổ chức hội
thảo đào tạo với chủ đề "Tăng cường năng lực sẵn sàng tham gia thị trường
carbon tại Việt Nam”.
Chương trình được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà
Nội trong tháng 4/2026, với sự tham gia của 110 doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính trong giai đoạn thí điểm 2025–2026.
Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp được cập nhật
các quy định về giảm phát thải khí nhà kính và nguyên tắc của thị trường carbon,
tìm hiểu về cấu trúc và cơ chế vận hành của thị trường carbon trong nước, đồng
thời thực hành trên Hệ thống Đăng ký Quốc gia.
Song song đó, chương trình cũng hỗ trợ nâng cao mức độ sẵn
sàng cho hoạt động giao dịch carbon và thực hiện nghĩa vụ tuân thủ, đồng thời tạo
không gian để các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm và xác khó khăn, thách thức
trong quá trình triển khai.
Hiện nay Việt Nam đang thúc đẩy lộ trình vận hành thị trường
carbon trong nước. Các văn bản chính sách mới được ban hành gần đây như Nghị định
số 29/2026/NĐ-CP của Chính phủ về sàn giao dịch carbon trong nước và Quyết định
số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thí điểm hạn ngạch phát thải
khí nhà kính, đã tạo nền tảng pháp lý cho việc khởi động thị trường carbon.
Cục Biến đổi khí hậu và UNDP tái khẳng định cam kết tiếp tục
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và các đối tác phát
triển nhằm hỗ trợ việc ra mắt và vận hành thành công thị trường carbon nội địa
của Việt Nam.
Phát biểu tại sự kiện, bà Francesca Nardini, Phó Trưởng đại
diện thường trú UNDP tại Việt Nam cho biết “UNDP khẳng định cam kết tiếp tục hỗ
trợ Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng một thị trường carbon minh bạch và
hoạt động hiệu quả. UNDP đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để thiết lập Hệ thống Đăng
ký Quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, đóng vai trò
thiết yếu trong việc bảo đảm an toàn cho các giao dịch, theo dõi quyền sở hữu,
quản lý hạn ngạch phát thải cũng như tín chỉ carbon”.
Theo chuyên gia, việc thiết lập thị trường carbon nội địa là
bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa các cam kết khí hậu của Việt Nam thành
hành động cụ thể. Một thị trường carbon vận hành tốt sẽ góp phần huy động tài
chính khí hậu, thúc đẩy đầu tư phát thải thấp, nâng cao năng lực cạnh tranh và
hỗ trợ quá trình chuyển đổi của đất nước theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững.
