Tăng cường năng lực cho 110 doanh nghiệp sẽ trực tiếp tham gia thị trường carbon

Hằng Anh

11/04/2026, 07:36

Sự tham gia của các doanh nghiệp này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình hiệu quả và sự thành công của giai đoạn thí điểm, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính quốc gia…

Tăng cường năng lực sẵn sàng tham gia thị trường carbon tại Việt Nam cho các doanh nghiệp
Tăng cường năng lực sẵn sàng tham gia thị trường carbon tại Việt Nam cho các doanh nghiệp

Ngày 10/4/2026, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), tổ chức hội thảo đào tạo với chủ đề "Tăng cường năng lực sẵn sàng tham gia thị trường carbon tại Việt Nam”.

Chương trình được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội trong tháng 4/2026, với sự tham gia của 110 doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính trong giai đoạn thí điểm 2025–2026.

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp được cập nhật các quy định về giảm phát thải khí nhà kính và nguyên tắc của thị trường carbon, tìm hiểu về cấu trúc và cơ chế vận hành của thị trường carbon trong nước, đồng thời thực hành trên Hệ thống Đăng ký Quốc gia.

Toàn cảnh hội thảo Tăng cường năng lực sẵn sàng tham gia thị trường carbon tại Việt Nam
Toàn cảnh hội thảo Tăng cường năng lực sẵn sàng tham gia thị trường carbon tại Việt Nam

Song song đó, chương trình cũng hỗ trợ nâng cao mức độ sẵn sàng cho hoạt động giao dịch carbon và thực hiện nghĩa vụ tuân thủ, đồng thời tạo không gian để các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm và xác khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai.

Hiện nay Việt Nam đang thúc đẩy lộ trình vận hành thị trường carbon trong nước. Các văn bản chính sách mới được ban hành gần đây như Nghị định số 29/2026/NĐ-CP của Chính phủ về sàn giao dịch carbon trong nước và Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thí điểm hạn ngạch phát thải khí nhà kính, đã tạo nền tảng pháp lý cho việc khởi động thị trường carbon.

110 doanh nghiệp tham gia chương trình là những đơn vị sẽ tham gia trực tiếp trong thị trường carbon của Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp được cập nhật các quy định về giảm phát thải khí nhà kính và nguyên tắc của thị trường carbon, tìm hiểu về cấu trúc và cơ chế vận hành của thị trường carbon trong nước, đồng thời thực hành trên Hệ thống Đăng ký Quốc gia.

Song song đó, chương trình cũng hỗ trợ nâng cao mức độ sẵn sàng cho hoạt động giao dịch carbon và thực hiện nghĩa vụ tuân thủ, đồng thời tạo không gian để các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm và xác khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai.

Thị trường carbon không chỉ là nghĩa vụ, mà là cơ hội. Việc tham gia sớm và chủ động sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực, chủ động trong việc lập kế hoạch sản xuất gắn với kiểm soát phát thải, đổi mới công nghệ và tạo dựng lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh các rào cản về phát thải khí nhà kính đang ngày càng thắt chặt trên toàn cầu. 
Đại diện Cục Biến đổi khí hậu

Cục Biến đổi khí hậu và UNDP tái khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và các đối tác phát triển nhằm hỗ trợ việc ra mắt và vận hành thành công thị trường carbon nội địa của Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, bà Francesca Nardini, Phó Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cho biết “UNDP khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng một thị trường carbon minh bạch và hoạt động hiệu quả. UNDP đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để thiết lập Hệ thống Đăng ký Quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo đảm an toàn cho các giao dịch, theo dõi quyền sở hữu, quản lý hạn ngạch phát thải cũng như tín chỉ carbon”.

Theo chuyên gia, việc thiết lập thị trường carbon nội địa là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa các cam kết khí hậu của Việt Nam thành hành động cụ thể. Một thị trường carbon vận hành tốt sẽ góp phần huy động tài chính khí hậu, thúc đẩy đầu tư phát thải thấp, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ quá trình chuyển đổi của đất nước theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững.

Nâng tầm nông sản Việt bằng nội lực xanh và số, hướng tới mục tiêu xuất khẩu 100 tỷ USD vào năm 2030

Nâng tầm nông sản Việt bằng nội lực xanh và số, hướng tới mục tiêu xuất khẩu 100 tỷ USD vào năm 2030

Để hướng tới mục tiêu xuất khẩu 100 tỷ USD nông lâm thủy sản vào năm 2030, đòi hỏi ngành nông nghiệp Việt Nam cần phải phát triển bền vững hơn, từng bước khẳng định vai trò trong xu hướng thương mại xanh và chuyển đổi số toàn cầu...

Trung Quốc: Năng lượng hydro tăng tốc, hình thành hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn

Trung Quốc: Năng lượng hydro tăng tốc, hình thành hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn

Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ thiết kế chính sách cấp cao và các đột phá thương mại, ngành năng lượng hydro của Trung Quốc đang chuyển nhanh từ giai đoạn thí điểm sang phát triển quy mô công nghiệp, qua đó củng cố vai trò dẫn dắt trong tiến trình khử carbon toàn cầu.

Đạo luật IAA của EU: Chuyển đổi năng lượng, công nghiệp xanh và chủ quyền kinh tế

Đạo luật IAA của EU: Chuyển đổi năng lượng, công nghiệp xanh và chủ quyền kinh tế

Được thiết kế như một công cụ bổ sung cho các chính sách khí hậu hiện hành của EU, Đạo luật Tăng tốc Công nghiệp (IAA) không chỉ có tiềm năng cắt giảm khoảng 30 triệu tấn CO₂ vào năm 2030 mà còn hướng tới tái cấu trúc nền công nghiệp của khối theo hướng ít carbon nhưng vẫn duy trì năng lực sản xuất. Qua đó đồng thời giải quyết 2 thách thức lớn của khối: suy giảm công nghiệp và áp lực chuyển đổi năng lượng, theo Carbon Brief…

Đề xuất giảm 10 lần mức phạt vi phạm thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì

Đề xuất giảm 10 lần mức phạt vi phạm thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì

Mức phạt với các hành vi vi phạm quy định thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì của nhà sản xuất, nhập khẩu; quy định về hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì được đề xuất giảm xuống khoảng 10 lần so với quy định hiện nay...

Chưa cấm ngay xe xăng tại Vành đai 1, Hà Nội chọn lộ trình thận trọng

Chưa cấm ngay xe xăng tại Vành đai 1, Hà Nội chọn lộ trình thận trọng

Hà Nội sẽ chưa áp dụng ngay việc cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong khu vực Vành đai 1 từ tháng 7/2026, mà triển khai theo lộ trình thí điểm, có phạm vi và đối tượng cụ thể...

