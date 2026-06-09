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Tăng cường trao đổi, làm sâu sắc quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Trung Quốc

Như Nguyệt

09/06/2026, 08:43

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chuyến thăm của Đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ góp phần quan trọng tăng cường trao đổi, củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tổ chức.

Bà Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc chào xã giao bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: TTXVN.
Bà Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc chào xã giao bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Chiều 8/6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp bà Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước đang phát triển tốt đẹp, chuyến thăm của Đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ góp phần quan trọng tăng cường trao đổi, củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tổ chức.

Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, bà Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng đây là tiền đề để hai tổ chức tiếp tục phối hợp trong thời gian tới.

Thời gian qua, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục đà phát triển rất tốt đẹp, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, cùng Cuộc gặp đại diện hai Bộ Chính trị lần thứ 8 vào tháng 4/2026, có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Chuyến thăm thành công rất tốt đẹp, đạt nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực, tạo bầu không khí tin cậy, hữu nghị lan tỏa sâu rộng đến các cấp, ngành, địa phương hai nước, tạo sự hợp tác sôi động trên mọi lĩnh vực.

Điểm lại hoạt động phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị thời gian tới, phát huy kết quả đạt được, hai tổ chức sẽ tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện 6 nội dung được đề cập đến trong hội đàm giữa hai bên. 

Bà Hàm Huy gửi lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp trọng thị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, cũng như những thành tựu quan trọng, toàn diện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được thời gian qua. 

Tại cuộc gặp, hai bên cũng thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; thúc đẩy phối hợp tổ chức Giao lưu hữu nghị lần thứ tư giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc với các tỉnh biên giới có chung đường biên giới vào năm 2027 tại Việt Nam.

Hai bên cũng tiếp tục khuyến khích Ủy ban Mặt trận Tổ quốc/Chính hiệp các cấp và các tổ chức thành viên của mỗi bên, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội như thanh niên, phụ nữ, công đoàn... tăng cường giao lưu hợp tác.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt - Trung, góp phần tích cực cho việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững.

Cùng với đó, nghiên cứu, thúc đẩy việc ký kết Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong giai đoạn mới, tạo cơ sở phối hợp ổn định, lâu dài cho các hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan.

Trước đó, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung quốc do Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy làm Trưởng đoàn.

Hai bên đã trao đổi về các hoạt động của hai cơ quan thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, cũng như đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thời gian tới.

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Từ khóa:

hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Trung Quốc mặt trận tổ quốc việt nam quan hệ hợp tác Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

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