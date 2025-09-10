Tăng gần 13 điểm sau hai phiên giảm mạnh, các công ty chứng khoán nói gì?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 10/9/2025

Kết phiên VN-Index tăng 12,79 điểm, tương đương 0,79% lên mốc 1.637,32 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 3,25 điểm, tương đương 1,2% lên 274,82 điểm

Áp lực điều chỉnh của thị trường vẫn chưa kết thúc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index đã có phản ứng hồi phục tích cực sau khi tiếp cận đường xu hướng tăng ngắn hạn tương ứng vùng 1.605-1.615 điểm trong phiên hôm nay nhờ nỗ lực hỗ trợ của các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tuy vậy, về tổng thể, chúng tôi cho rằng áp lực điều chỉnh của thị trường vẫn chưa kết thúc. Các nhịp điều chỉnh hiện tại là cần thiết và có thể kéo dài thêm thời gian để giúp thị trường tái tích lũy xung lực và các nhóm cổ phiếu tạo mặt bằng giá mới sau nhịp tăng mạnh trước đó.

Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp hồi phục kỹ thuật của thị trường để cơ cấu danh mục nhằm giảm thiểu rủi ro ngắn hạn. Cần tuân thủ kỷ luật bán các vị thế ngắn hạn nếu vi phạm ngưỡng trailing stop”.

Lực bắt đáy vẫn còn yếu, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Khi VN-Index giảm xuống kênh giá dưới, lực cầu bắt đáy xuất hiện và giúp chỉ số hồi phục. Kết phiên, chỉ số đóng cửa tại mốc 1,637.32 điểm, tăng gần 13 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 11/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dịch vụ tài chính dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Ô tô và phụ tùng.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên hai sàn HSX, UPCOM và mua ròng trên sàn HNX. Đà giảm đã chững lại trong ngày hôm nay, tuy nhiên lực bắt đáy vẫn còn yếu, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới”.

Chỉ số VN-Index có thể cải thiện xu hướng tích cực trở lại khi vượt lên vùng kháng cự quanh 1.650 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau 02 phiên giảm mạnh, VN-Index đã phục hồi tương đối tốt ở vùng hỗ trợ giá thấp nhất cuối tháng 8, với diễn biến khối lượng giao dịch giảm mạnh, khoảng 01 tỷ cổ phiếu. Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang chuyển sang giai đoạn điều chỉnh tích lũy trên vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm và chỉ có thể cải thiện xu hướng tích cực trở lại khi vượt lên vùng kháng cự quanh 1.650 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên gần nhất.

Như nhận định trong báo cáo trước vùng giá hợp lý có thể xem xét giải ngân nếu có là khi điều chỉnh kiểm định lại vùng giá đỉnh lịch sử năm 2022, hoặc khi thanh khoản thị trường cạn kiệt, áp lực bán thấp khối lượng giao dịch trên HOSE dưới 1 tỷ cổ phiếu. Thị trường đã phân hóa khá tích cực khi áp lực bán thấp trong phiên hôm nay và khi khối lượng giao dịch trên HOSE quanh 1 tỷ cổ phiếu. Tuy nhiên áp lực cung có thể gia tăng trở lại khi VN-Index phục hồi kiểm tra lại vùng giá 1.650 điểm- 1.670, tương ứng vùng giá cao của phiên giảm điểm ngày 08/09/2025. Nhà đầu tư tỉ trọng cao nên ưu tiên kiểm soát rủi ro ngắn hạn, giảm tỉ trọng các mã có tính chất đầu cơ cao khi hồi phục.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường có thể tiếp tục hồi phục, hướng tới mức quanh 1.645 - 1.647 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index kết phiên ở mức 1.637 điểm (+0,8%). Thị trường giằng co liên tục quanh vùng 1.615 - 1.625 trong hầu hết phiên giao dịch hôm nay. Tuy nhiên, lực cầu gia tăng trong cuối phiên chiều, tập trung vào các cổ phiếu thuộc họ Vingroup, một số cổ phiếu nhóm Ngân hàng (như VPB và TCB) và Chứng khoán (như SSI và VIX) đã giúp VN-Index hồi phục và kết phiên tăng gần 13 điểm.

Áp lực bán trên thị trường trong phiên hôm nay đã giảm đi đáng kể so với 2 phiên liền trước, giúp cho thị trường hồi phục. Tuy nhiên, thanh khoản thấp hơn so với trung bình 20 phiên gần nhất cho thấy sự dè dặt của nhà đầu tư. Chúng tôi cho rằng thị trường có thể tiếp tục hồi phục, hướng tới mức MA20 quanh 1.645 - 1.647 điểm. Nhà đầu tư có thể tận dụng các phiên tăng điểm của thị trường để giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức cân bằng”.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên kế tiếp. Đồng thời, các chỉ số có thể sẽ thử thách lại đường trung bình 20 phiên trong phiên, nhưng chúng tôi cho rằng nhịp hồi phục kỹ thuật này có thể nhanh chóng kết thúc khi rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao cho nên các nhà đầu tư vẫn không nên vội quay trở lại mua vào. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý đi ngang trong vùng bi quan.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư hạn chế mua trong giai đoạn này và giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp”.

VN-Index có thể sẽ dao động trong vùng 1.630-1.650 trước khi xác nhận xu hướng tiếp theo

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Hammer và tăng 13 điểm nhờ nỗ lực của lực cầu bắt đáy gia tăng trong phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung có tín hiệu hồi phục sau khi điều chỉnh về quanh khu vưc 1620 (tương đương mốc 0.618 của thang đo Fibonacci thoái lui) cho thấy đây là mốc hỗ trợ quan trọng của thị trường. Chỉ báo RSI hướng lên trở lại, tuy nhiên chỉ báo MACD chưa có tin hiệu hình thành đáy và đồng thời ba đường +/-DI và ADX đều neo trên mốc 25 nên VN-Index sẽ dao động trong vùng 1630-1650 trước khi xác nhận xu hướng tiếp theo.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI hướng lên từ vùng quá bán và chỉ báo CMF đang có tín hiệu hồi phục ở vùng thấp cho thấy sự trở lại của lực cầu chủ động. Tuy nhiên, đường -DI và ADX vẫn ở trên mốc 25 thêm phần củng cố cho vận động đi ngang tích lũy quanh khu vực 1.630-1.650.

VN-Index ghi nhận phiên hồi phục đầu tiên sau hai phiên liền kề điều chỉnh giảm hơn 70 điểm nhờ sự dẫn dắt của cổ phiếu blue-chips. Bên cạnh đó, lực cầu cũng dần gia tăng trở lại sau khi nhiều cổ phiếu điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh, tuy nhiên dòng tiền đã có sự phân hóa giữa các cổ phiếu trên thị trường (168 mã xanh và 130 mã đỏ). Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng ở những mã khả dụng trong danh mục và có tín hiệu duy trì vùng hỗ trợ/nền giá thuyết phục với mục tiêu trung bình giá vốn, đồng thời tranh thủ chọn lọc cổ phiếu thu hút sự chú ý của dòng tiền đầu cơ để giải ngân với mục tiêu lướt sóng T+”.

Vùng 1.610 điểm sẽ là điểm tựa cho nhịp hồi phục hiện tại trên chỉ số VN-Index

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Dựa trên tín hiệu Tiêu cực ngắn hạn và hoạt động mua thấp trong phiên 09/09, chúng tôi cho rằng nỗ lực hồi phục kỹ thuật đang có sẽ bị gián đoạn quanh vùng kháng cự 1.650-1.660 điểm trong ngày mai. Vùng 1.610 điểm sẽ là điểm tựa cho nhịp hồi phục hiện tại trên chỉ số VN-Index”.

