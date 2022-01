Tăng hơn 27 điểm, đỉnh 1.500 là quá khứ

Các “siêu trụ” VIC, GAS, VHM càng về cuối phiên càng tăng khỏe giúp VN-Index tăng chung cuộc 27,3 điểm, lên 1.525,58 điểm. Đỉnh lịch sử 1.500 điểm giờ đã trở thành ngưỡng hỗ trợ trong tương lai.

Dòng tiền đã mạnh thêm ở nhóm blue-chips giúp thanh khoản ở nhóm VN30 cả phiên hôm nay tăng gần 10% so với phiên trước, dù buổi sáng thanh khoản giảm 11% so với cùng thời điểm.

So với mức giá cuối phiên sáng, cổ phiếu trong rổ VN30 không quá áp đảo, chỉ có 16 mã tăng cao hơn và 9 mã tụt giá. Tuy vậy các trụ lại cực tốt. Đặc biệt 3 mã quan trọng nhất là VIC, GAS và VHM bật lên cực cao.

VIC ấn tượng nhất khi tăng thêm 3,8% so với giá cuối phiên sáng, chốt trên tham chiếu chung cuộc tới 6,2%, đoạt ngôi vị số 1 về dẫn dắt VN-Index khỏi tay GAS. Dù thanh khoản không quá ấn tượng, đạt gần 303,1 tỷ đồng, cao nhất 11 phiên, nhưng mức tăng giá một ngày là mạnh nhất 25 phiên. VIC vừa trải qua một nhịp giảm khá mạnh, từ đỉnh cao nhất 109.600 đồng xuống thấp nhất 94.200 đồng, tương đương sụt giảm hơn 14%.

VHM riêng chiều nay cũng có phiên “bốc đầu” tăng thêm 1,55% so với giá cuối phiên sáng và đóng cửa trên tham chiếu 3,78%. Đây cũng là phiên tăng tốt nhất kể từ đầu tháng 11/2021 của mã này. VHM cũng vượt qua GAS để trở thành cổ phiếu kéo VN-Index mạnh thứ hai sau VIC.

Đối với GAS, mức tăng thêm trong chiều nay khoảng 1,19% so với cuối phiên sáng, nâng tổng mức tăng cả ngày lên 5,93% so với tham chiếu. Tăng thì nhiều hơn, nhưng GAS vẫn thiệt một chút về vốn hóa so với VIC, VHM.

Đây là 3 cổ phiếu xuất sắc nhất nhóm blue-chips phiên chiều cũng như cả phiên hôm nay, nhưng sức mạnh cũng đến từ một số mã khác. Tính riêng về biến động buổi chiều thì SAB cũng rất ấn tượng khi tăng thêm 1,88%, đóng cửa tăng tổng cộng 3,97% so với tham chiếu. MWG cũng tăng được 1,77%, chốt trên tham chiếu 1,4%, tức là đảo chiều từ giảm thành tăng. TPB tăng thêm 1,18%, chốt tăng 4,14%.

Trong Top 10 cổ phiếu đẩy chỉ số, cũng có một vài gương mặt ngân hàng như CTG và TCB. Tuy vậy biến động hầu hết đã xảy ra phiên sáng, buổi chiều nhích lên không nhiều: CTG chỉ tăng thêm 0,57% nữa, đóng cửa trên tham chiếu 2,51%. TCB không tăng thêm được, vẫn chốt +1,8%.

Nhìn chung chiều nay ngoài các cổ phiếu lớn nhất thì số còn lại biến động không rõ rệt. Điều này đồng nghĩa với lực đẩy lên đã khá cân bằng với bên bán. Tuy nhiên VN30-Index đóng cửa tăng 1,51% so với tham chiếu và thanh khoản cả ngày lên mức 9.488 tỷ đồng, cao nhất 7 phiên cũng cho thấy có dòng tiền tăng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng trong rổ cũng tăng thanh khoản khoảng 6%, chiếm 40,4% giá trị khớp lệnh cả rổ.

Midcap và Penny nhiều mã tăng dữ dội hôm nay.

Các cổ phiếu vừa và nhỏ xét về chỉ số đại diện cũng không tăng thêm bao nhiêu, nhưng cổ phiếu cụ thể thì mạnh. Số mã kịch trần trên HoSE lúc đóng cửa đã tới 29 mã trong khi cuối phiên sáng mới 17 mã. Các giao dịch rất sôi động thuộc về LDG, VGC, HBC, DIG, DRH, LCG, FCN, CII, GEX, GEG...

Phiên chiều có dòng tiền khá tốt với tổng khớp hai sàn niêm yết hơn 11,9 ngàn tỷ đồng, đưa mức khớp cả phiên lên 29.254 tỷ đồng. Quy mô giao dịch quay lại sát ngưỡng 30 ngàn tỷ đồng khớp lệnh là con số ấn tượng, vì hơn 4 tuần nay, chỉ có 7 phiên giao dịch trên mốc này. Trong khi đó giai đoạn từ đầu tháng 11/2021, thị trường có 5 tuần liên tục duy trì mức khớp lệnh bình quân phiên đạt trên 30 ngàn tỷ. Thị trường cần dòng tiền vận động mạnh trở lại, nhất là khi xu hướng tăng mới được khai mở.