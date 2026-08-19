Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên hơn 3 triệu đồng từ 1/10/2026

Chính phủ quyết định tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng...

Người có công với cách mạng dự hội nghị tri ân, tháng 7/2026. Ảnh: Tống Giáp.

Theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân.

Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Nghị định quy định cụ thể mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với từng đối tượng.

Theo bảng mức hưởng mới, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 diện thoát ly được trợ cấp 3.366.000 đồng/tháng, cùng 571.000 đồng phụ cấp cho mỗi thâm niên. Với người thuộc diện không thoát ly, mức trợ cấp 5.714.000 đồng mỗi tháng.

Trường hợp người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, mức trợ cấp là 3.115.000 đồng/tháng.

Mức trợ cấp với con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi là 6.024.000 đồng/tháng; thân nhân của 1 liệt sĩ 3.012.000 đồng/tháng; của 2 liệt sĩ 6.024.000 đồng/tháng; của 3 liệt sĩ trở lên 9.036.000 đồng/tháng. Với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, ngoài mức trợ cấp 9.036.000 đồng/tháng, còn nhận thêm phụ cấp 2.524.000 đồng.

Mức phụ cấp đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên là 3.012.000 đồng.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng, mức phụ cấp là 6.024.000 đồng.

Ngoài ra, Chính phủ cũng quy định cụ thể mức trợ cấp đối với bệnh binh theo tỷ lệ tổn thương cơ thế. Trong đó, với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% - 50%, được trợ cấp 3.144.000 đồng; từ 51% - 60% là 3.917.000 đồng; từ 61% - 70% là 4.992.000 đồng; từ 71% - 80% là 5.755.000 đồng; từ 81% - 90% là 6.888.000 đồng; từ 91 % - 100% là 7.672.000 đồng…

Theo Nghị định, trường hợp mức trợ cấp một lần tính theo thâm niên, thì sau khi đã tính tròn số năm tham gia kháng chiến, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, hoặc làm nghĩa vụ quốc tế, mà còn có tháng lẻ thì số tháng lẻ được tính tròn số.

Nguyên tắc tính là từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính là 1 năm, dưới 6 tháng được tính là 6 tháng. Trường hợp không xác định được ngày, tháng bắt đầu hoạt động kháng chiến thì được tính từ ngày 1/7 của năm đó.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng gồm: Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học; hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ; hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và các chế độ khác.

Cụ thể, về bảo hiểm y tế, Nghị định quy định thực hiện đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng, thân nhân và người phục vụ người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14.

Về điều dưỡng phục hồi sức khỏe, mức chi bằng 0,9 lần mức chuẩn/người/lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng.

Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung, mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/người/lần. Nội dung chi bao gồm: Tiền ăn trong thời gian điều dưỡng; thuốc thiết yếu; quà tặng cho đối tượng; tham quan (tiền đi lại, vé tham quan).

Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng (mức chi tối đa 10% mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung), gồm: khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, chụp ảnh, tư vấn sức khỏe, phục hồi chức năng, sách báo, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các khoản chi khác phục vụ đối tượng điều dưỡng.

Người có công cũng được hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết.

Hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn cho đối tượng khi đi làm phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (mỗi niên hạn 1 lần) hoặc đi điều trị phục hồi chức năng theo chỉ định của bệnh viện chuyên khoa phục hồi chức năng hoặc bệnh viện cấp cơ bản trở lên có chuyên khoa phục hồi chức năng.

Mức hỗ trợ 10.000 đồng/km/người tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến cơ sở y tế gần nhất đủ điều kiện về chuyên môn kỹ thuật cung cấp dụng cụ chỉnh hình, nhưng tối đa là 2.800.000 đồng/người/niên hạn.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/10. Song các các chế độ về trợ cấp, phụ cấp ưu đãi; bảo hiểm y tế; hỗ trợ giáo dục và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được áp dụng từ ngày 1/7, trừ quy định chuyển tiếp về lấy mẫu, giám định ADN.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đến nay, cả nước đã xác nhận trên 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, trên 650.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, hơn 132.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng trên 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Giai đoạn 2020 – 2025, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” toàn quốc đã vận động được trên 3.000 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới gần 36.000 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 31.000 căn nhà xuống cấp và trao tặng trên 57.000 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của hơn 9,2 triệu thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công trên cả nước ngày càng được bảo đảm đầy đủ, chu đáo.