Tạp chí Kinh tế Việt Nam 30 năm không ngừng đổi mới, sáng tạo

Thập kỷ 90 của thế kỷ 20, nền kinh tế non trẻ của Việt Nam đứng trước những thử thách chưa từng có. Hậu quả của chiến tranh, hệ lụy của nền kinh tế bao cấp khiến lạm phát tăng phi mã lên gần 800% vào năm 1986, hai năm sau lạm phát vẫn neo ở mức 3 con số. Tỷ lệ thất nghiệp gần chạm mốc 13%.

Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời trong bối cảnh đầy khó khăn đó. Tại căn nhà số 8 Lý Thường Kiệt, tờ Thông tin Kinh tế - tiền thân của Thời báo Kinh tế Việt Nam bắt đầu phát hành những số đầu tiên.

TỜ BÁO TIÊN PHONG TRONG LÀNG BÁO KINH TẾ

Khởi đầu chỉ với ba nhân sự cùng cơ sở vật chất nghèo nàn, nhưng bằng nghị lực phi thường cũng như tầm nhìn dài hạn, những nhà báo gạo cội đã tạo nên một ấn phẩm chất lượng, uy tín và nổi bật nhất trong làng báo kinh tế tại Việt Nam.

Năm 1993, Thời báo Kinh tế Việt Nam cũng là đơn vị báo chí đầu tiên chính thức ký kết hợp tác với Tập đoàn báo chí Ringer Thụy Sĩ. Việc hợp tác đã mở ra giai đoạn mới, hướng đi mới đặc biệt quan trọng với Thời báo Kinh tế Việt Nam. Sau khi bắt tay với Tập đoàn Ringier -AG, Thời báo Kinh tế Việt Nam đã liên tục cho ra đời những ấn phẩm mới và đều được đánh giá rất cao về chất lượng nội dung cũng như cách thức thể hiện. Năm 1994 - Vietnam Economic Times – phiên bản tiếng Anh của Thời báo Kinh tế VN được xuất bản. Năm 1996, ấn phẩm The Guide và Tư vấn Tiêu & Dùng được ra mắt bạn đọc.

Tạp chí Kinh tế Việt Nam kỷ niệm 30 năm ra mắt số báo đầu tiên hợp tác với Tập đoàn Ringier -Ag, Thụy Sỹ

Những đóng góp tích cực của Thời báo Kinh tế Việt Nam trên lĩnh vực thông tin tuyên truyền kinh tế, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, góp ý phản biện, xây dựng chính sách… đã góp phần vào sự phát triển kinh tế Việt Nam trong những thập kỷ vừa qua.

Giáo sư Đào Nguyên Cát, nguyên Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam, nhớ lại: “Khi tờ báo thành lập, có thể nói rằng chính tôi cũng ngỡ ngàng, không thể hiểu nổi bằng cách nào, chúng tôi có thể làm được tờ báo mà nó có giá trị đến như vậy. Chúng tôi làm với đầy sự nhiệt huyết, điều đó đã làm chúng tôi gắn bó với nhau và có thể làm cho tờ báo thành công với những trí tuệ tốt đẹp như vậy”.

Trên hành trình 30 năm phát triển, trưởng thành, Thời báo Kinh tế Việt Nam và sau này là Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã trải qua những khúc cua ngặt nghèo nhất. Nhưng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy vẫn nỗ lực "Phụng sự Tổ quốc, sát cánh cùng doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu của độc giả", đồng thời tham gia tích cực, hiệu quả vào việc tuyên truyền các chính sách kinh tế của Đảng, Nhà nước.

Ngày 15/3/1994: Vietnam Economic Times số 1 giới thiệu cùng độc giả. Sau gần 30 năm, ấn phẩm đối ngoại uy tín này vẫn là cuốn “cẩm nang” giúp các doanh nghiệp nước ngoài thấu hiểu môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Tháng 6/1994, trên các số “Vietnam Economic Times xuất hiện Inside – Pull out Business Guide, tiền thân của The Guide. Phụ trương The Guide ra mắt cung cấp thông tin cập nhật, hữu ích giúp bạn đọc quốc tế có nhiều lựa chọn cho việc du lịch, giải trí, mua sắm…

Tháng 7/1998, thời điểm Việt Nam vừa chính thức hòa mạng internet, du nhập những khái niệm mới như website, email, ứng dụng công nghệ trong kinh doanh, đúng thời điểm chập chững đó, VnEconomy – phiên bản báo điện tử của Thời báo Kinh tế Việt Nam ra mắt và ngày càng khẳng định vai trò tiên phong, dẫn đầu trong lĩnh vực báo điện tử về kinh tế.

Tiến sỹ Chử Văn Lâm, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam, khẳng định: “Trong suốt hơn 30 năm qua Thời báo Kinh tế Việt Nam đã rất thành công với sản phẩm báo in, ra hàng ngày. ở giai đoạn hiện tại, khi việc chuyển đổi số đang diễn ra nhanh, mạnh thì VnEconomy cũng có nhu cầu chuyển đổi để bắt kịp xu hướng của thời đại. Định hướng của chúng tôi là xây dựng VnEcnonomy trở thành hub công nghệ và tờ báo sẽ trở thành báo chí dữ liệu, báo chí sự kiện. Bất kỳ ai quan tâm tới kinh tế Việt Nam và thế giới sẽ tìm đọc VnEconomy”.

Năm 2006, Thời báo Kinh tế Việt Nam chính thức chuyển sang một giai đoạn mới. Ngày 3/11/2006, Thời báo Kinh tế Việt Nam chính thức chuyển từ báo tuần sang báo ngày, phát hành hàng ngày, từ thứ hai đến thứ 7 hàng tuần.

Kể từ thời điểm ra mắt bạn đọc tới nay, Thời báo Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times đã xuất bản hàng triệu tin tức, hàng vạn bài báo với những phân tích chuyên sâu, hữu ích, giúp bạn đọc trong và ngoài nước cập nhật chính xác và có cái nhìn toàn cảnh, sâu sắc về kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, rất nhiều các diễn đàn lớn về kinh tế, đầu tư, tài chính, ngân hàng đã được Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy tổ chức trong suốt nhiều năm qua.

Đây là nguồn thông tin quan trọng, giúp ích cho các cơ quan chức năng bộ, ngành phân tích, xây dựng các chính sách kinh tế phù hợp trong từng giai đoạn.

NHỮNG THÀNH QUẢ ĐÁNG TỰ HÀO

Ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, chia sẻ: "Trong nhiều năm qua, Bộ Ngoại giao đã có quan hệ chặt chẽ và đồng hành rất sát với Thời báo Kinh tế Việt Nam qua rất nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng của đất nước. Từ hội nghị đa phương quan trọng của Apec đến các sự kiện kinh tế như Vietnam Connect, hoặc hàng năm có Hội nghị Kịch bản kinh tế, chúng tôi nhận thấy, Thời báo Kinh tế Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng.

Có thể khẳng định, Thời báo Kinh tế Việt Nam là một tờ báo có sức ảnh hưởng, hiệu quả cao và ngày càng có sức hút trong việc thông tin tới bạn đọc, cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và cộng đồng đầu tư trên thế giới về môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam".

Ngoài việc đưa tin, bài trên các ấn phẩm, Thời báo Kinh tế Việt Nam, nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam, còn trực tiếp tổ chức nhiều sự kiện thường niên như: Chương trình Vinh danh các doanh nghiệp FDI – Giải thưởng Rồng Vàng, vinh danh doanh nghiệp Việt với chương trình Thương hiệu mạnh, Chương trình Tin & Dùng; Diễn đàn Kinh tế Việt Nam…

Ngày 17/1/2020, Thời báo Kinh tế Việt Nam dừng hoạt động xuất bản báo để tiến hành sắp xếp, thực hiện quy hoạch báo chí. Ngày 26/6/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép số 272/GP-BTTTT cho Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

Từ năm 2020 đến nay, Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức lại tòa soạn theo hướng hợp nhất các bộ phận chức năng. Hội đồng biên tập và Hội đồng thư ký tòa soạn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng biên tập. Các bộ phận phóng viên cũng được hợp nhất tạo thành nguồn lực chung sản xuất nội dung cho tất cả các sản phẩm báo chí. Tạp chí cũng thực hiện cấu trúc lại nguồn nhân lực sản xuất nội dung thành các ban chuyên môn, đồng thời mở rộng các ban chức năng mới.

Gần 3 năm qua, Tạp chí cũng thực hiện cấu trúc lại nguồn nhân lực sản xuất nội dung.

Với tiêu chí: “Chân thực - Tích cực - Hữu ích” VnEconomy đã trở thành người bạn sát cánh, chia sẻ khó khăn, phản ánh chân thực và kịp thời những kiến nghị, đề xuất cũng như tăng sự lan tỏa thành tích của các doanh nghiệp.

Sau hợp nhất, với nguồn lực vững mạnh, VnEconomy đã khởi xướng sản xuất các sản phẩm báo chí đa phương tiện, với nội dung chuyên sâu mới, mang tính tiên phong, dẫn đầu xu hướng, hình thành một trào lưu mới trong làng báo chí Việt Nam.



LỘ TRÌNH MỚI CHO "THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM"

VnEconomy đã sản xuất hàng loạt chương trình đối thoại chuyên đề với nội dung đa dạng có tác động tới doanh nghiệp, kinh tế và xã hội. Nội dung đối thoại được truyền tải trên hạ tầng truyền thông hội tụ, đa phương tiện gồm: báo in, báo điện tử VnEconomy; các kênh mạng xã hội. Trong hơn một năm thực hiện, Tòa soạn đã tổ chức thực hiện hơn 50 đối thoại chuyên đề kinh tế, tài chính, chứng khoán, bất động sản… được nhiều bộ, ngành ghi nhận và đánh giá cao.

Bên cạnh đó, hàng loạt các talk show với cách làm trẻ trung, đậm chất công nghệ với định hướng nội dung là “Khơi nguồn sáng tạo & Chuyển đổi thông minh” đã được Tạp chí sản xuất và đăng tải đều đặn. Sản phẩm Seal the Deals cũng được VnEconomy ra mắt bạn đọc, là các nội dung được trình bày ở các định dạng hấp dẫn như các bài viết dạng E-magazine kèm video phỏng vấn sống động.

Tiêu biểu nhất trong số các sản phẩm báo chí của VnEconomy ở giai đoạn hiện nay là Interactive. Sản phẩm này được VnEconomy ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 và gây ấn tượng mạnh bởi sự mới lạ, độc đáo, sáng tạo trong thiết kế ấn tượng.

Câu chuyện mang tính báo chí được Interactive thể hiện các lớp dữ liệu một cách tổng quan, bao quát và nhiều tầng, trao quyền chủ động tương tác với tác phẩm cho bạn đọc. Các sản phẩm Interactive được VnEconomy sáng tạo độc quyền về nội dung và thiết kế, xuất bản định kỳ 2 tuần/số.

Tạp chí Kinh tế Việt Nam là đơn vị đầu tiên đưa ra sáng kiến và hợp tác với Công ty Phát hành báo chí Trung ương nghiên cứu phát triển hạ tầng kỹ thuật để phát hành tạp chí dưới dạng PDF. Việc phát hành tạp chí in dưới dạng PDF mở ra hướng phát triển rất tốt cho các tạp chí ở trong nước và quốc tế, giảm bớt chi phí in, đồng thời phát hành nhanh chóng tới tất cả các độc giả ở mọi nơi chỉ qua một thao tác bấm nút.

Nhà báo Đào Quang Bính, Tổng giám đốc, Tổng thư ký Tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh: "Hiện nay, báo chí chính thống đang đứng trước sức ép rất lớn từ mạng xã hội. Nhưng dù xu hướng của bạn đọc có thay đổi thì điều cốt yếu nhất vẫn là hướng tới những thông tin chính xác, tích cực. VnEconomy vẫn trung thành với sứ mệnh của mình là cung cấp cho bạn đọc, doanh nghiệp, doanh nhân những tin tức chân thực, hữu ích; đồng thời hòa mình vào dòng chảy công nghệ đang thay đổi từng ngày. Sản phẩm chatbot Askonomy là một minh chứng tiêu biểu cho sự đổi mới của VnEconomy… Đây sẽ là sản phẩm dẫn đầu xu hướng công nghệ, Askonomy sẽ giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ quan chức năng trong việc tra cứu những dữ liệu kinh tế tin cậy, chuẩn xác nhất".

Tạp chí Kinh tế Việt Nam ra mắt Askonomy - sản phẩm chiến lược của Tạp chí trong giai đoạn hiện nay.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, sau khi trải nghiệm Askonomy đã đưa ra nhận xét: “Trong một vài năm trở lại đây, tôi thấy rất ấn tượng với sự đổi mới của tòa soạn VnEconomy. Các bạn đã tận dụng rất tốt các nền tảng số quốc tế như: TikTok, các kênh đa nền tảng mang tính xuyên biên giới. Một trong những yêu cầu của các cơ quan báo chí là tự phát triển nền tảng kỹ thuật của mình và công cụ hỗ trợ phát triển nội dung của mình. Trong bối cảnh đó, Askonomy là một sáng tạo có tính tiên phong của VnEconomy”.

Askonomy sử dụng công nghệ ngôn ngữ GPT 4.0 mới nhất, được đào tạo dữ liệu kinh tế chuyên biệt và độc quyền, cập nhật dữ liệu từng giờ, người dùng có thể sử dụng đa ngôn ngữ để tra cứu dễ dàng. Sản phẩm này cũng có khả năng đọc hiểu số liệu và đồ thị hóa số liệu ngay lập tức.

Bên cạnh những sản phẩm báo chí chủ đạo, Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái đa nền tảng của mình với các trung tâm như Techconnect – sàn kết nối các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ; Trung tâm Dữ liệu kinh tế.

Ngoài ra, Tạp chí Kinh tế Việt Nam cũng đang tiến hành xây dựng trung tâm E-Busines & Press Club, được đầu tư trọng điểm để trở thành không gian hiện đại, chuyên tổ chức các cuộc hội thảo quốc tế, cũng là nơi gặp gỡ kết nối, giao lưu giữa doanh nghiệp, doanh nhân, nhà quản lý và các chuyên gia kinh tế để cùng thảo luận, đưa ra những ý kiến, đề xuất xây dựng chính sách kinh tế cho đất nước.

Hiện nay những công cụ mạng xã hội như: Facebook, Youtube, Tiktok đã được Tòa soạn phát triển một cách đồng bộ để góp phần lan tỏa những thông tin, kết nối độc giả cũng như doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn.

Qua ba thập kỷ xây dựng, phát triển, Thời báo Kinh tế Việt Nam nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam luôn tự hào vì những đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới phát triển kinh tế đất nước.

Tổ hợp các ấn phẩm của Thời báo Kinh tế Việt Nam nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 30 năm qua được coi là chỗ dựa tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp và giới nghiên cứu, như: Tạp chí Kinh tế Việt Nam bản in xuất bản hàng tuần; Tạp chí Vietnam Economic Times xuất bản hàng tháng; Ấn phẩm Niên giám Kinh tế Việt Nam xuất bản hàng năm và Tạp chí điện tử VnEconomy.

Bước vào thời đại 4.0, bùng nổ mạng xã hội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy vẫn kiên định với sứ mệnh của mình, đó là luôn nỗ lực không ngừng, đổi mới, sáng tạo, đem tới những thông tin chân thực, hữu ích để phụng sự độc giả và sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp.

