Tập đoàn bất động sản Trung Quốc báo lãi lần đầu tiên kể từ năm 2022

Trang Linh

31/03/2026, 11:15

Từng là một trong những tập đoàn phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc xét theo doanh số, Country Garden bắt đầu rơi vào thua lỗ từ năm 2022 và chỉ mới ghi nhận lãi trở lại trong năm 2025...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Tập đoàn phát triển bất động sản Country Garden của Trung Quốc vừa công bố kết quả kinh doanh, ghi nhận lãi ròng lần đầu tiên kể từ năm 2022. Kết quả này chủ yếu nhờ khoản lãi đến từ quá trình tái cơ cấu, trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi của tập đoàn vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt.

Trong hồ sơ gửi cơ quan quản lý ngày thứ Hai (30/3), tập đoàn có trụ sở tại Quảng Đông cho biết lợi nhuận năm 2025 đạt 3,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương 480 triệu USD, đảo chiều so với khoản lỗ 32,8 tỷ nhân dân tệ của năm trước. Dù vậy, doanh thu của tập đoàn giảm 39% còn 154,89 tỷ nhân dân tệ.

Country Garden cho biết lợi nhuận ròng chủ yếu đến từ việc chuyển một phần nợ thành vốn chủ sở hữu, qua đó tạo ra khoản lãi trên sổ sách trong quá trình tái cơ cấu nợ.

Tuy nhiên, ngoài khoản lãi đó, kết quả kinh doanh của Country Garden vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Theo báo cáo công bố tuần trước, nếu loại trừ tác động từ tái cơ cấu nợ, tập đoàn vẫn ghi nhận lỗ, chủ yếu do sức ép dai dẳng đối với mảng phát triển dự án, cùng với các khoản trích lập bổ sung do suy giảm giá trị của một số tài sản và dự án bất động sản.

Từng là một trong những tập đoàn phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc tính theo doanh số, Country Garden bắt đầu thua lỗ từ năm 2022, sau khi Bắc Kinh áp dụng chính sách “ba lằn ranh đỏ” để siết đòn bẩy tài chính trong lĩnh vực địa ốc. Chính sách này đặt ra các ngưỡng an toàn về nợ, vốn chủ sở hữu và thanh khoản, qua đó hạn chế khả năng vay thêm của các doanh nghiệp có bảng cân đối yếu. Việc siết tín dụng đã làm gia tăng sức ép thanh khoản đối với nhiều chủ đầu tư, trong đó có Country Garden và góp phần đẩy toàn ngành bất động sản Trung Quốc vào giai đoạn suy thoái.

Tháng trước, một tòa án tại Hồng Kông đã bác đơn do chủ nợ Ever Credit Ltd đệ trình, trong đó yêu cầu thanh lý Country Garden vì khoản vay quá hạn. Quyết định này giúp tập đoàn chưa bị đẩy vào quy trình giải thể bắt buộc và có thêm thời gian để tiếp tục tái cơ cấu hơn 14 tỷ USD nợ nước ngoài.

Ngoài Country Garden, trong tuần này, một số tập đoàn phát triển bất động sản lớn khác của Trung Quốc như China Vanke và China Overseas Land & Investment cũng sẽ công bố kết quả kinh doanh. Trong đó, China Vanke được dự báo sẽ thu hút nhiều sự chú ý nhất, sau khi công ty này bắt đầu làm việc với các trái chủ về khả năng lùi thời hạn thanh toán một lô trái phiếu đáo hạn vào tháng tới. Tập đoàn này đang xem xét kế hoạch tái cơ cấu nợ ở quy mô lớn hơn trong thời gian tới.

Theo nhận định của nhóm chuyên gia phân tích do bà Kristy Hung dẫn đầu tại Bloomberg Intelligence, doanh số bán nhà theo hợp đồng của các tập đoàn phát triển bất động sản lớn tại Trung Quốc có thể giảm khoảng 20%, trong bối cảnh các thành phố quy mô nhỏ tiếp tục chịu áp lực giảm giá.

Nhóm này cũng cho rằng việc nhà chức trách không công bố thêm biện pháp hỗ trợ mới nào cho thị trường bất động sản tại kỳ họp Quốc hội Trung Quốc hồi đầu tháng 3 cho thấy những lực cản đối với lĩnh vực này có thể kéo dài sang năm 2027.

Trung Quốc cam kết mở cửa nền kinh tế, đưa thương mại trở nên cân bằng hơn

Kinh tế Trung Quốc có nhiều dấu hiệu khởi sắc

Giá tiêu dùng ở Trung Quốc tăng mạnh nhất hơn 3 năm

Năng lượng hydro khó “bán”, Trung Quốc vẫn tăng tốc đầu tư

Năng lượng hydro khó “bán”, Trung Quốc vẫn tăng tốc đầu tư

Dù chi phí cao, hạ tầng còn hạn chế và hiệu quả kinh tế chưa rõ ràng nhưng Trung Quốc vẫn đẩy mạnh phát triển năng lượng hydro như một "canh bạc dài hạn" với kỳ vọng chiếm lợi thế khi công nghệ và thị trường chín muồi...

Trung Quốc có thể nối lại nhập khẩu dầu thô và LNG Mỹ

Trung Quốc có thể nối lại nhập khẩu dầu thô và LNG Mỹ

Trung Quốc được cho là đang chuẩn bị nối lại hoạt động nhập khẩu dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng năng lượng giữa lúc thị trường toàn cầu biến động mạnh vì xung đột Iran...

Giới chức Fed phát tín hiệu có thể ngừng giảm lãi suất

Giới chức Fed phát tín hiệu có thể ngừng giảm lãi suất

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, trở thành một những quan chức Fed đầu tiên thẳng thắn đề cập tới khả năng tăng lãi suất...

Iran kích hoạt mô hình

Iran kích hoạt mô hình "kinh tế tự cường" giữa xung đột

Trong hơn 4 thập kỷ qua, Iran đã xây dựng mô hình mà nước này gọi là "nền kinh tế tự cường", nhằm duy trì khả năng chống chịu trước xung đột, các biện pháp trừng phạt và sức ép từ nhiều phía...

Tổng thống Trump phát cảnh báo mới tới Iran

Tổng thống Trump phát cảnh báo mới tới Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Hai (30/3) tuyên bố Washington sẽ "xóa sổ hoàn toàn" các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg của Iran nếu eo biển Hormuz không được "mở lại ngay lập tức" và hai bên không sớm đạt được thỏa thuận hòa bình...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

