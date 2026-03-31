Tập đoàn bất động sản Trung Quốc báo lãi lần đầu tiên kể từ năm 2022

Từng là một trong những tập đoàn phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc xét theo doanh số, Country Garden bắt đầu rơi vào thua lỗ từ năm 2022 và chỉ mới ghi nhận lãi trở lại trong năm 2025...

Tập đoàn phát triển bất động sản Country Garden của Trung Quốc vừa công bố kết quả kinh doanh, ghi nhận lãi ròng lần đầu tiên kể từ năm 2022. Kết quả này chủ yếu nhờ khoản lãi đến từ quá trình tái cơ cấu, trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi của tập đoàn vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt.

Trong hồ sơ gửi cơ quan quản lý ngày thứ Hai (30/3), tập đoàn có trụ sở tại Quảng Đông cho biết lợi nhuận năm 2025 đạt 3,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương 480 triệu USD, đảo chiều so với khoản lỗ 32,8 tỷ nhân dân tệ của năm trước. Dù vậy, doanh thu của tập đoàn giảm 39% còn 154,89 tỷ nhân dân tệ.

Country Garden cho biết lợi nhuận ròng chủ yếu đến từ việc chuyển một phần nợ thành vốn chủ sở hữu, qua đó tạo ra khoản lãi trên sổ sách trong quá trình tái cơ cấu nợ.

Tuy nhiên, ngoài khoản lãi đó, kết quả kinh doanh của Country Garden vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Theo báo cáo công bố tuần trước, nếu loại trừ tác động từ tái cơ cấu nợ, tập đoàn vẫn ghi nhận lỗ, chủ yếu do sức ép dai dẳng đối với mảng phát triển dự án, cùng với các khoản trích lập bổ sung do suy giảm giá trị của một số tài sản và dự án bất động sản.

Từng là một trong những tập đoàn phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc tính theo doanh số, Country Garden bắt đầu thua lỗ từ năm 2022, sau khi Bắc Kinh áp dụng chính sách “ba lằn ranh đỏ” để siết đòn bẩy tài chính trong lĩnh vực địa ốc. Chính sách này đặt ra các ngưỡng an toàn về nợ, vốn chủ sở hữu và thanh khoản, qua đó hạn chế khả năng vay thêm của các doanh nghiệp có bảng cân đối yếu. Việc siết tín dụng đã làm gia tăng sức ép thanh khoản đối với nhiều chủ đầu tư, trong đó có Country Garden và góp phần đẩy toàn ngành bất động sản Trung Quốc vào giai đoạn suy thoái.

Tháng trước, một tòa án tại Hồng Kông đã bác đơn do chủ nợ Ever Credit Ltd đệ trình, trong đó yêu cầu thanh lý Country Garden vì khoản vay quá hạn. Quyết định này giúp tập đoàn chưa bị đẩy vào quy trình giải thể bắt buộc và có thêm thời gian để tiếp tục tái cơ cấu hơn 14 tỷ USD nợ nước ngoài.

Ngoài Country Garden, trong tuần này, một số tập đoàn phát triển bất động sản lớn khác của Trung Quốc như China Vanke và China Overseas Land & Investment cũng sẽ công bố kết quả kinh doanh. Trong đó, China Vanke được dự báo sẽ thu hút nhiều sự chú ý nhất, sau khi công ty này bắt đầu làm việc với các trái chủ về khả năng lùi thời hạn thanh toán một lô trái phiếu đáo hạn vào tháng tới. Tập đoàn này đang xem xét kế hoạch tái cơ cấu nợ ở quy mô lớn hơn trong thời gian tới.

Theo nhận định của nhóm chuyên gia phân tích do bà Kristy Hung dẫn đầu tại Bloomberg Intelligence, doanh số bán nhà theo hợp đồng của các tập đoàn phát triển bất động sản lớn tại Trung Quốc có thể giảm khoảng 20%, trong bối cảnh các thành phố quy mô nhỏ tiếp tục chịu áp lực giảm giá.

Nhóm này cũng cho rằng việc nhà chức trách không công bố thêm biện pháp hỗ trợ mới nào cho thị trường bất động sản tại kỳ họp Quốc hội Trung Quốc hồi đầu tháng 3 cho thấy những lực cản đối với lĩnh vực này có thể kéo dài sang năm 2027.