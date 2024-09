Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư 200 triệu USD sản xuất thiết bị điện gió tại Long An

Tỉnh Long An với vị trí chiến lược, đô thị hóa nhanh, hạ tầng phát triển mạnh mẽ, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 đứng thứ 2 cả nước với 70,94 điểm, chỉ sau Quảng Ninh (71,25 điểm và 7 năm liên tiếp là quán quân) đang nắm giữ những lợi thế về phát triển công nghiệp – dịch vụ, thu hút FDI và vị trí địa lý kết nối liên vùng thuận lợi.

DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC MỞ RỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Vừa qua, tập đoàn CW Wind (Hàn Quốc) đã quyết định chọn Long An là địa phương thứ hai, sau Bà Rịa – Vũng Tàu để mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực thiết bị điện gió. Với hệ thống quản lý sản xuất và chất lượng mạnh mẽ cùng chuyên môn quản lý toàn cầu sâu rộng, CS Wind cung cấp hơn 13.000 tháp gió cho các nhà sản xuất tua-bin gió hàng đầu thế giới như Vestas, Siemens-Gamesa, GE, Goldwind,… khẳng định vị thế trong ngành năng lượng tái tạo toàn cầu.

Nhà máy được đặt tại khu công nghiệp Đông Nam Á Long An thuộc cụm dự án Cảng quốc tế Long An có diện tích 1.935 ha ở huyện Cần Giuộc, do tập đoàn Đồng Tâm (DTG) làm chủ đầu tư, có công suất sản xuất thiết bị điện gió lớn nhất trên thế giới tính đến thời điểm lập dự án. Tổng số vốn đầu tư trong giai đoạn đầu khoảng 200 triệu USD. Công suất sản xuất dự kiến hàng chục ngàn đơn vị mỗi năm, cung ứng các thiết bị siêu trường, siêu trọng từ 500 - 4.000 tấn/thiết bị.

Phát biểu tại lễ ký kết MOU thuê đất khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Huỳnh Văn Sơn bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng quản lý sản xuất và chất lượng của nhà đầu tư Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh chuyên môn quản lý toàn cầu của CW Wind; và hy vọng dự án đầu tư khi hoàn thành sẽ tạo ra tiếng vang lớn trong khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh ra quốc tế và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tiềm năng đến với Long An.

Lãnh đạo tỉnh Long An cũng cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư, xem khó khăn của nhà đầu tư là khó khăn chung của tỉnh. “Long An cam kết đem lại môi trường đầu tư thật sự công khai và minh bạch với quan điểm “Long An cần doanh nghiệp chứ không phải doanh nghiệp cần Long An”, ông Sơn khẳng định.

Theo phân tích của Bloomberg New Energy Finance (BNEF), hiện nay, chính phủ các nước đang tích cực thúc đẩy sự phát triển của năng lượng xanh, dự kiến tới năm 2050 năng lượng gió và mặt trời sẽ đáp ứng được 56% nhu cầu điện toàn cầu.

Các quốc gia như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU đã đặt mục tiêu phát triển lưới điện không carbon và trung hòa carbon, phản ánh xu hướng toàn cầu hướng đến sự phát triển bền vững.

Dự án của CW Wind, tại Bà Rịa – Vũng Tàu và Long An, sẽ đóng góp vào những nỗ lực nhằm nội địa hóa chuỗi cung ứng điện gió của Việt Nam, góp phần phát triển năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Là tập đoàn hàng đầu trong ngành sản xuất tháp gió cho các máy phát điện gió lớn nhất thế giới, năm 2003, CS Wind thành lập công ty sản xuất tháp gió đầu tiên tại Việt Nam với nhà máy sản xuất tháp điện gió ngoài khơi đặt tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) với tổng vốn đầu tư hơn 70 triệu USD.

LONG AN ĐANG LÀ ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN NHÀ ĐẦU TƯ

Long An đang là một trong những địa phương nằm trong top đầu cả nước về thu hút FDI cả nguồn vốn lẫn dự án. Nhiều tập đoàn lớn như Coca-Cola, PepsiCo, Aeon đã chọn địa phương này để đầu tư lâu dài.

CW Wind (Hàn Quốc) ý kết MOU với DongTam Group (Long An) thuê đất KCN Đông Nam Á Long An để xây nhà máy 200 triệu USD sản xuất thiết bị điện gió quy mô lớn.

Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam; trong đó, có nhà máy điện gió Bình Đại (Bến Tre) 180 triệu USD, điện gió tại Trà Vinh 125 triệu USD, điện mặt trời ở Tuy Phong (Bình Thuận) 64 triệu USD. Chính phủ Hàn Quốc cũng đã cấp vốn ODA cho dự án điện mặt trời tại tỉnh Quảng Bình nhằm cung cấp điện đến các làng vùng sâu, vùng xa tại các địa phương chưa nối lưới điện quốc gia, và trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp các thiết bị cho năng lượng tái tạo.

Quy hoạch tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nêu rõ Long An hình thành 10 trung tâm logistics nhằm góp phần đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa tỉnh với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trong đó, cảng Long An đã đi vào hoạt động, nằm trong cụm dự án 1.935 ha do DTG đầu tư theo mô hình hiện đại, kết hợp khu công nghiệp - khu dịch vụ công nghiệp - khu đô thị, nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển các khu và cụm công nghiệp trên địa bàn, đồng thời góp phần giảm ùn tắt giao thông, giảm tải cho cụm cảng tại TP.HCM, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí và rủi ro, tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu ngày càng tăng của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực.

Theo số liệu thống kê từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, trong 8 tháng đầu năm 2024, tỉnh Long An đã cấp mới 65 dự án FDI, tăng 12 dự án so cùng kỳ năm 2023, với tổng vốn đầu tư cấp mới trên 347 triệu USD. Tính đến nay, tỉnh có 1.312 dự án đầu tư FDI với tổng vốn hơn 11,3 tỷ USD; trong đó đã có 635 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn hơn 4,2 tỷ USD.

Về đầu tư trong nước, từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh Long An đã thành lập mới hơn 1.500 doanh nghiệp (tăng 536 doanh nghiệp) với tổng vốn hơn 13.700 tỷ đồng (tăng 3.700,6 tỷ đồng so cùng kỳ). Đến nay, Long An có trên 18.600 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký 385.140 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã cấp mới 29 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 96.800 tỷ đồng, tăng vốn 61.195,9 tỷ đồng.