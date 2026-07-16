Techcom Insurance ra mắt Bảo hiểm sức khỏe Song An, giải pháp y tế toàn diện

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom (Techcom Insurance) - thành viên hệ sinh thái Techcombank, vừa chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe Song An vào ngày 15/07/2026 vừa qua. Đây là giải pháp tiên phong trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ thiết lập mô hình kết nối song hành cùng hệ thống Bảo hiểm Y tế (BHYT) toàn dân, nhằm chi trả các danh mục y tế chưa được bao phủ,mang lại sự an tâm cho người dân.
Với thông điệp chủ đạo: "Song hành cùng Bảo hiểm Y tế, giảm gánh nặng chi phí y tế cho người Việt", sản phẩm kỳ vọng sẽ tạo ra một chuẩn mực mới về giải pháp an sinh tài chính toàn diện cho người dân Việt Nam.
Bà Nguyễn Lan Hương, Đại diện Ban thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, nhận định: Bảo hiểm sức khỏe Song An là giải pháp tiên phong trên thị trường và hoàn toàn nhất quán với định hướng của Nghị quyết 72 từ Bộ Chính trị về việc cải cách tài chính y tế, cũng như đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm bổ sung.
Theo bà Nguyễn Lan Hương, mặc dù hệ thống Bảo hiểm Y tế công hiện đã bao phủ tới 96% dân số, nhưng nguồn lực chưa thể bao phủ toàn bộ nhu cầu. Do đó, sự ra đời của một giải pháp như Song An sẽ đóng vai trò là cơ chế tài chính bổ trợ thiết thực, giúp người dân tháo gỡ gánh nặng về các khoản đồng chi trả khi tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao hoặc điều trị bệnh hiểm nghèo. Cơ quan quản lý đánh giá cao và hoan nghênh nỗ lực này từ doanh nghiệp, xem đây là một mảnh ghép quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện nhằm bảo vệ an sinh tài chính y tế cho người dân.
Bảo hiểm sức khỏe Song An được định vị là giải pháp "Song hành bù đắp - An tâm viện phí", thanh toán cho các khoản chi phí nằm ngoài danh mục chi trả của Bảo hiểm Y tế công. Thay vì bao phủ toàn bộ quá trình điều trị với chi phí cao như các gói bảo hiểm thương mại truyền thống, giải pháp này chủ động bù đắp chi phí Bảo hiểm Y tế chưa chi trả trong phạm vi quyền lợi ngay sau khi Bảo hiểm Y tế quyết toán. Sản phẩm tập trung hỗ trợ các khoản tự chi trả phổ biến của người bệnh bao gồm tiền giường dịch vụ, thuốc biệt dược và các kỹ thuật y khoa tiên tiến, đặc biệt đối với nhóm bệnh hiểm nghèo.
Với mức phí chỉ từ 499.000 VND/năm, Bảo hiểm sức khỏe Song An cung cấp tổng hạn mức bảo vệ tối đa lên đến 2,1 tỷ VND. Quyền lợi sản phẩm bao gồm hỗ trợ tới 100% chi phí khám điều trị, 50% chi phí thuốc và danh mục bảo vệ áp dụng cho 160 bệnh hiểm nghèo. Người dân có thể đăng ký tham gia trực tuyến mà không cần kiểm tra sức khỏe, đồng thời quản lý toàn bộ quyền lợi trực tiếp trên ứng dụng “IVIE - Bác sĩ ơi”.
Về vận hành, sản phẩm được tối ưu hóa hoàn toàn trên kênh số thuộc hệ sinh thái Techcombank, giúp tự động hóa toàn bộ quy trình. Khi khám chữa bệnh, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí trực tiếp tại các bệnh viện công lập toàn quốc, hoặc gửi yêu cầu bồi thường trực tuyến với thời gian xử lý trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank, nhấn mạnh: “Với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”, Techcombank hướng tới xây dựng một hệ sinh thái liền mạch, đồng hành cùng khách hàng tại mọi giai đoạn trong cuộc sống - ngân hàng, quản lý gia sản, bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe trong một trải nghiệm cá nhân hóa, lấy khách hàng làm trọng tâm, giúp họ phát triển thịnh vượng và hiện thực hóa tối đa tiềm năng của mình”.
“Techcombank kỳ vọng Techcom Insurance sẽ vượt xa vai trò của một doanh nghiệp bảo hiểm mà sẽ trở thành người đồng hành sức khỏe lâu dài, giúp hàng triệu Người Việt chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, từ đó sống khỏe mạnh, an tâm. Techcombank khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư manh mẽ vào công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái đối tác để thực hiện hóa tầm nhìn xây dựng một mô hình bỏa vệ sức khỏe mới cho người Việt”, ông Jens Lottner nói thêm.
Chia sẻ về tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp, Ông Pranav Seth, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcom Insurance khẳng định: “Để hiện thực hóa định hướng chiến lược của Chính phủ về một Việt Nam khỏe mạnh và giảm gánh nặng chi phí y tế, Techcom Insurance tiên phong đổi mới sáng tạo, giải quyết bài toán bù đắp những chi phí mà bảo hiểm công chưa bao phủ. Sứ mệnh của chúng tôi không dừng lại ở việc kinh doanh, mà là kiến tạo hành trình an tâm toàn diện cho cộng đồng. Là đơn vị đầu tiên được Bộ Tài chính phê duyệt triển khai kết nối cùng hệ thống BHYT công, Techcom Insurance tiên phong xây dựng danh mục giải pháp chuyên biệt nhằm giảm gánh nặng chi phí y tế cho người Việt. Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe dẫn đầu về công nghệ số, lấy khách hàng làm trọng tâm.”
Bảo hiểm sức khỏe Song An được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động tích cực, sâu rộng đến thực tiễn an sinh xã hội tại Việt Nam, giúp giảm tải gánh nặng chi phí y tế công được người dân và xã hội đặc biệt quan tâm, nay đã có được lời giải thực tế bằng hành động cụ thể của doanh nghiệp, góp phần chia sẻ với Chính phủ theo tinh thần Nghị Quyết 72.
Dịp này, Techcom Insurance đã ký kết hợp tác chiến lược với các bệnh viện lớn gồm Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), Bệnh viện Nhi Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng). Lễ ký kết khẳng đinh bước đi chiến lược trong việc xây dựng hệ sinh thái y tế và bảo hiểm toàn diện. Mô hình hợp tác chặt chẽ lấy khách hàng làm trọng tâm, công nghệ làm nền tảng, nhằm tối ưu hóa năng lực vận hành và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Sự đồng hành của các cơ sở y tế đầu ngành sẽ tạo bệ phóng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu giảm gánh nặng viện phí, mang lại sự an tâm bền vững cho người dân.
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