VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 6/8/2026.

Theo VCBS, VN-Index kết thúc phiên giao dịch với nến đỏ, cho thấy sự giằng co giữa phe mua và phe bán đang có tín hiệu quay trở lại sau nhịp hồi phục hơn 100 điểm của chỉ số chung từ vùng đáy 1650.

Kết phiên ngày 5/8, VN-Index giảm 0,77 điểm, tương đương 0,04% xuống mốc 1776,46 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 7,18 điểm, tương đương 2,51% lên mốc 293,59 điểm.

Thị trường vẫn đang trong giai đoạn xử lý cản và thanh khoản chưa có sự bứt phá đồng thuận

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Trong bối cảnh VN-Index đang đối mặt với áp lực cung lớn và liên tục giằng co quanh mốc 1780 điểm, nhà đầu tư nên giữ tâm lý thận trọng, tránh các quyết định mua đuổi trong những nhịp kéo rướn của thị trường. Thay vào đó, các nhịp rung lắc điều chỉnh với biên độ 15 - 20 điểm lùi về quanh đường hỗ trợ Kijun sẽ mở ra cơ hội an toàn hơn để giải ngân thăm dò. Trọng tâm dòng tiền lúc này nên hướng tới các nhóm cổ phiếu đã xây dựng được nền giá vững chắc và có dấu hiệu củng cố lực cầu tốt.

Mặt khác, do thị trường vẫn đang trong giai đoạn xử lý cản và thanh khoản chưa có sự bứt phá đồng thuận, việc lạm dụng đòn bẩy lúc này tiềm ẩn rủi ro khá cao. Chiến lược phòng thủ chủ động và duy trì tỷ trọng sức mua hợp lý nên được ưu tiên hàng đầu, cho đến khi chỉ số xác nhận thành công một xu hướng tăng giá mới mẻ và rõ nét hơn”.

Tâm lý thị trường thiếu đồng thuận trong nỗ lực vượt 1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index đóng cửa tại mốc 177646 điểm sau một ngày giằng co trong vùng 1769 – 1791, gần như không thay đổi so với ngày hôm qua. 9/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Công nghệ thông tin và Thực phẩm & đồ uống giảm trên 1%. Ở chiều ngược lại, ngành Hàng cá nhân & gia dụng tăng trên 3%, ngành Y tế, Bảo hiểm tăng trên 1%. Các ngành còn lại không có diễn biến đáng kể. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX và bán ròng trên hai sàn HNX và UPCOM. Tâm lý thị trường thiếu đồng thuận trong nỗ lực vượt 1800 điểm. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng cho đến khi có tín hiệu rõ ràng hơn”.

Xu hướng ngắn hạn kỳ vọng chuyển sang giai đoạn tích lũy trong biên độ hẹp với vùng hỗ trợ 1750 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau khi giảm mạnh trong 04 tuần liên tiếp từ vùng giá 1900 điểm về quanh 1650 điểm. VN-Index đang có 02 tuần phục hồi quay trở lại vùng giá 1800 điểm. Áp lực điều chỉnh, lực cung ngắn hạn đã gia tăng trở lại ở vùng kháng cự. Xu hướng ngắn hạn kỳ vọng chuyển sang giai đoạn tích lũy trong biên độ hẹp với vùng hỗ trợ 1750 điểm. Kháng cự quanh 1800 điểm, đây là các vùng kháng cự mạnh tương ứng đường xu hướng giảm giá nối các vùng đỉnh tháng 5 và tháng 6, 7/2026.

Với chỉ số VN-Index sau giai đoạn phục hồi, xu hướng VN-Index chỉ có thể cải thiện tích cực hơn khi vượt lên đường xu hướng giảm giá từ tháng 5/2026 đến nay. Ngắn hạn VN-Index có thể chịu áp lực rung lắc, tích lũy quanh vùng hỗ trợ 1750 điểm - 1770 điểm. Chúng tôi đã khuyến nghị không mua đuổi khi VN-Index hướng đến vùng kháng cự quanh 1800 điểm. Nhà đầu tư nên xem xét cơ cấu danh mục, giảm tỉ trọng đầu cơ. Tỉ trọng hợp lý có thể xem xét tích lũy các cổ phiếu chất lượng, đầu ngành, có kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội khi thị trường chịu áp lực rung lắc, điều chỉnh.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Áp lực bán sẽ tiếp tục diễn ra và tác động tiêu cực lên diễn biến của chỉ số

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 0,8 điểm, đóng cửa tại mức 1776,5 điểm. Chỉ số mở cửa tăng điểm với lực mua tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu nhóm Vingroup (VIC, VHM). Tuy nhiên áp lực bán nhanh chóng quay trở lại cổ phiếu VHM và lan tỏa sang một vài nhóm ngành khác như Ngân hàng vào phiên chiều đã khiến chỉ số đóng cửa dưới mức tham chiếu. Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên liền trước, với GTGD đạt hơn 20,440 tỷ VND.

VN-Index đã chạm vùng kháng cự 1790 - 1800 đề cập tại báo cáo trước và quay đầu giảm. Chúng tôi cho rằng áp lực bán gia tăng sau khi chỉ số chạm vùng kháng cự trên là nguyên nhân chính khiến thị trường giảm. Trong các phiên tiếp theo chúng tôi cho rằng áp lực bán này sẽ tiếp tục diễn ra và tác động tiêu cực

lên diễn biến của chỉ số. Ở chiều ngược lại, nhóm Vingroup đang duy trì được đà hồi phục khi có sự hỗ trợ từ dòng tiền của NĐT nước ngoài. Do đó, chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ chủ yếu giao dịch trong khoảng 1750 - 1790, tương đương MA20 đến MA100 ngày. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu và có thể cân nhắc chốt lời trong các phiên VN-Index quay lại vùng 1790 - 1800”.

Chỉ số vẫn đang kiểm chứng vùng 1780-1790 điểm tương ứng đáy cũ T06/2026

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index có phiên điều chỉnh nhẹ với thanh khoản tăng nhẹ phản ánh áp lực chốt lời gia tăng. Đồng thời, chỉ số vẫn đang kiểm chứng vùng 1780-1790 điểm tương ứng đáy cũ T06/2026 và chỉ số vẫn đóng cửa trên MA5 phiên. Do đó, chúng tôi cho rằng chỉ số sẽ tiếp tục hồi phục trở lại trong phiên tới và tiếp tục kiểm chứng lại vùng kháng cự kể trên.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư hạn chế mua đuổi. Việc mua mới có thể tiến hành khi chỉ số vượt lên trên hoàn toàn 1780-1790 điểm”.

Nhiều khả năng sẽ xuất hiện các nhịp giằng co rung lắc để kiểm định cung - cầu quanh vùng điểm số hiện tại

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch với nến đỏ, cho thấy sự giằng co giữa phe mua và phe bán đang có tín hiệu quay trở lại sau nhịp hồi phục hơn 100 điểm của chỉ số chung từ vùng đáy 1650.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI hướng xuống nhẹ nhưng chỉ báo MACD vẫn hướng lên và chỉ số kết phiên gần sát mốc MA50 (tương đương 1800), nên nhiều khả năng sẽ xuất hiện các nhịp giằng co rung lắc để kiểm định cung - cầu quanh vùng điểm số hiện tại trong những phiên tới trước khi xuất hiện xu hướng ngắn hạn mới.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số đang có dấu hiệu rung lắc tại vùng biên trên của dải Bollinger Band. Đồng thời chỉ báo RSI đi xuống và thoát khỏi vùng quá mua theo diễn biến của chỉ số chung, do đó cần lưu ý khả năng tần suất và biên độ rung lắc trong phiên có thể gia tăng trong phiên tới.

Động lực nâng đỡ chỉ số VN-Index trong phiên hôm nay chủ yếu là từ mức tăng của cổ phiếu VIC và VHM, trong khi dòng tiền có tín hiệu chốt lời ngắn hạn ở các nhóm ngành đã tăng điểm trong những phiên trước. Những nhịp rung lắc thường sẽ xuất hiện nhiều hơn và với biên độ mạnh nếu áp lực chốt lời gia tăng trong những phiên tới. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể cơ cấu danh mục theo hướng chốt lời một phần các mã đã đạt lợi nhuận kỳ vọng hoặc đã có mức tăng tốt sau những phiên gần đây, hoặc đưa tỷ trọng đòn bẩy về mức thấp hơn để quản trị rủi ro cũng như tìm kiếm cơ hội giải ngân mới nếu xuất hiện những nhịp điều chỉnh, rung lắc trong những phiên tới”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.