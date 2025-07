Tennis vẫn là môn thể thao "vua" trong giới thời trang

Khi giám đốc sáng tạo mới của Bottega Veneta, Louise Trotter, được bắt gặp ngồi trong khu vực cổ động viên của tay vợt người Ý Lorenzo Musetti trong trận đấu vòng 4 tại giải Roland-Garros cách đây vài tuần, đó là một dấu hiệu tinh tế nhưng đáng chú ý cho thấy mối tình giữa thời trang và quần vợt đang bước vào một giai đoạn thăng hoa mới.

Lorenzo Musetti.

Cùng tuần đó, Lorenzo Musetti — tay vợt hiện đang xếp hạng 7 thế giới trên bảng xếp hạng ATP — đã xuất hiện bên cạnh loạt ngôi sao đình đám như Julianne Moore và Tyler, the Creator trong chiến dịch “Craft is Our Language” của Bottega Veneta, nhằm kỷ niệm 50 năm biểu tượng của kỹ thuật đan Intrecciato trứ danh của thương hiệu.

Và đó mới chỉ là khởi đầu. Gần đây, Bottega Veneta đã chính thức công bố Lorenzo Musetti là đại sứ thương hiệu đầu tiên của hãng dưới thời Louise Trotter. Đây là một bước đi đầy quan trọng từ một nhà mốt xa lạ với thế giới thể thao, cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của quần vợt trong chiến lược phát triển của ngành thời trang xa xỉ.

MÔN THỂ THAO NỔI TIẾNG

Sức hút của quần vợt đang lan tỏa trên toàn cầu: số người chơi quần vợt tại Mỹ đã tăng vọt lên mức kỷ lục là 25,7 triệu trong năm nay, đánh dấu năm thứ năm liên tiếp tăng trưởng, theo Hiệp hội Quần vợt Hoa Kỳ (USTA). Tại Anh, tỷ lệ người lớn tham gia môn thể thao này đã tăng 44% trong giai đoạn 2019–2023, theo Hiệp hội Quần vợt London (LTA).

Lượng khán giả tại các giải Grand Slam cũng đạt mức cao chưa từng có, trong bối cảnh một thế hệ mới các WAGs (vợ và bạn gái của các tay vợt) đầy ảnh hưởng đang biến khu vực ghế ngồi bên sân thành sàn diễn thời trang. Đồng thời, những ngôi sao trẻ như Carlos Alcaraz và Coco Gauff đang mang luồng sinh khí mới đến cho môn thể thao vẫn đang tiếc nuối sự giã từ sân đấu của những huyền thoại như Serena Williams và Rafael Nadal. Đây chính là thời điểm vàng để ngành thời trang tận dụng làn sóng này.

NGÀNH THỜI TRANG TẬN DỤNG THỜI CƠ

Trận chung kết tại Roland-Garros đã trở thành sàn diễn thực thụ của thời trang. Sau khi Coco Gauff giành chiến thắng ở nội dung đơn nữ trong trang phục thuộc bộ sưu tập kết hợp giữa New Balance và Miu Miu, hai thương hiệu này đã lần lượt thu về giá trị truyền thông (MIV) lên tới 1,7 triệu USD và 864.000 USD, theo dữ liệu từ Launchmetrics.

Coco Gauff.

Ở nội dung đơn nam, Carlos Alcaraz — đại sứ thương hiệu của Louis Vuitton — đã giành chức vô địch mà không cần bất kỳ logo nào của LV xuất hiện trên sân. Tuy vậy, chiến thắng của anh (được Louis Vuitton đăng tải chúc mừng trên mạng xã hội) vẫn mang về cho thương hiệu xa xỉ này giá trị truyền thông lên tới 496.000 USD.

Gucci – thương hiệu vốn có nền tảng từ dòng sản phẩm thời trang lấy cảm hứng từ quần vợt từ những năm 1970 – đã đi trước xu hướng khi hợp tác với ngôi sao quần vợt đang lên Jannik Sinner vào năm 2022. Vào tháng 5 vừa qua, Gucci ra mắt bộ sưu tập tennis mới nhất, đi kèm với một cây vợt phiên bản giới hạn được thực hiện cùng thương hiệu dụng cụ thể thao Head.

Bộ sưu tập này đang được trưng bày nổi bật tại cửa sổ flagship store của Gucci trên phố New Bond Street, Anh trong thời gian diễn ra giải Wimbledon, đồng thời được giới thiệu tại một buổi tiệc cocktail dành riêng cho khách hàng thân thiết – một số người trong đó còn được Gucci tặng vé và mời tham dự giải đấu với dịch vụ tiếp đón đặc biệt.

“Quần vợt đã trở thành môn thể thao mới đại diện cho địa vị và sự xa xỉ tinh tế — giống như golf trước đây — nhưng lại mang theo sức bật văn hoá giống như bóng rổ,” chuyên gia phân tích thời trang cao cấp và thể thao Marcel Melzig nhận định. “Nó đã trở thành môn thể thao danh giá của thế hệ này, bao gồm cả làn sóng bùng nổ của các môn thể thao vợt khác như pickleball và padel, vốn cũng đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ.”

Điều này phản ánh rõ trong xu hướng tiêu dùng. Doanh số quần áo thể thao dành cho quần vợt trên toàn cầu đã tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái tính đến tháng 4, trong đó dòng sản phẩm dành cho nữ dẫn đầu với mức tăng 28%, theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Circana. Nhóm sản phẩm này bao gồm chân váy tennis xếp ly, váy thể thao có quần trong liền thân, và áo polo.

CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN LÀ NGƯỜI CÓ ẢNH HƯỞNG

Với việc phụ nữ là động lực chính thúc đẩy xu hướng thời trang này, không có gì ngạc nhiên khi các thương hiệu thời trang hợp tác với những nữ vận động viên tennis như Coco Gauff và Naomi Osaka lại thu hút nhiều sự chú ý.

Naomi Osaka vốn đã nổi tiếng với những bộ đồ thi đấu sáng tạo cùng Nike trước khi trở thành đại sứ thương hiệu của Louis Vuitton vào năm 2021 — cô thậm chí còn thường xuyên mang trang sức của LV khi thi đấu.

Naomi Osaka.

Tuy nhiên, Coco Gauff mới chính là người đang khẳng định mình như một biểu tượng thời trang mới, đưa mối giao thoa giữa thời trang và quần vợt lên một tầm cao dễ nhận thấy hơn thông qua màn kết hợp giữa New Balance và Miu Miu. Từ tháng 5 đến nay, Coco Gauff liên tục sử dụng loạt trang phục và giày thi đấu được thiết kế bởi hai thương hiệu này tại các giải đấu khác nhau.

Không giống như nhiều món đồ tùy chỉnh vốn không bán ra công chúng trong các chiến dịch hợp tác, toàn bộ những món đồ nữ vận động viên này mặc — từ áo khoác lụa có khóa kéo, set váy tennis phối màu nổi bật, đến các phiên bản mới của mẫu giày CG2 mang tên cô — đều sẽ được mở bán chính thức trên trang Miumiu.com và tại một số cửa hàng Miu Miu chọn lọc vào ngày 10 tháng 9, sau giải US Open nơi Coco Gauff đang là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

“Quy mô của môn thể thao quần vợt ngày nay đang tạo ra một bối cảnh hoàn toàn mới để các thương hiệu đóng góp vào văn hóa đại chúng,” Liz MacCuish, đồng sáng lập công ty tiếp thị Good Sport — đơn vị hợp tác cùng các nữ vận động viên như ngôi sao quần vợt người Anh Katie Boulter — chia sẻ.

“Đặc biệt với các thương hiệu thời trang và xa xỉ, quần vợt có tất cả những yếu tố hấp dẫn — những nhân vật đầy cảm hứng, bối cảnh tuyệt đẹp và các câu chuyện phi thường”.

Sẽ rất đáng chờ xem Bottega Veneta sẽ có chiến lược gì khác biệt đối với với Lorenzo Musetti, người vốn đã thể hiện sự cảm thụ tự nhiên đối với thời trang. “Chúng ta có thể tin rằng một chương mới của thời trang và thể thao đang chính thức mở ra,” bà Liz nhận định.