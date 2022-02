Thái Lan khôi phục chương trình miễn cách ly, áp dụng cho mọi du khách

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Thái Lan đang nóng lòng thúc đẩy du lịch nhằm vực dậy nền kinh tế sau hai năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Mở cửa lại lần này, chương trình nhập cảnh miễn cách ly của Thái Lan thậm chí thông thoáng hơn trước khi chấp nhận mọi du khách đã tiêm vaccine đầy đủ. Trước đó, khi bắt đầu triển khai kế hoạch này vào tháng 11, nước này chỉ cho phép du khách đã tiêm vaccine từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ nhập cảnh. Nước này sau đó đã buộc phải tạm dừng chương trình vào ngày 22/12 để đánh giá mức độ nghiêm trọng của biến chủng Omicron. Đến nay, biến chủng này được xác định là gây bệnh ít nghiêm trọng hơn so với các biến chủng trước đó, đặc biệt là Delta.

Theo các nhà phân tích, động thái này của Chính phủ Thái Lan cho thấy nước này đang tuyệt vọng trong việc vực dậy nền kinh tế. Thời kỳ trước khi đại dịch bùng phát, khoảng 20% GDP của Thái Lan đến từ du lịch và các hoạt động kinh doanh liên quan. Khi ngành du lịch "đóng băng" do đại dịch, kinh tế Thái Lan sụt giảm tới 6,1% trong năm 2020.

Theo Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith, tăng trưởng kinh tế năm 2021 của nước này ước tính chỉ đạt 1%. Văn phòng Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan dự kiến báo cáo số liệu GDP chính thức vào ngày 21/2 tới.

Du khách trên một bãi biển tại Cha-Am in Phetchaburi, Thái Lan - Ảnh: Reuters

Tháng 11/2021, khi chương trình nhập cảnh miễn cách ly bắt đầu, quốc gia Đông Nam Á đón 91.255 du khách quốc tế, nhiều gấp 4,5 lần so với tháng 10 và 29,8 lần so với cùng kỳ năm 2020. Chính phủ nước này kỳ vọng việc khôi phục chương trình sẽ giúp tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 3,5-4,5% trong năm 2022. Thời gian qua, ngành du lịch nước này cũng quyết liệt vận động hành lang để được mở cửa trở lại, đặc biệt sau khi nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong và nhập viện do biến chủng Omicron không cao.

Việc mở cửa trở lại lần này diễn ra đúng thời điểm lý tưởng để du lịch Thái Lan với thời tiết bớt nóng và ẩm hơn từ tháng 10 đến tháng 2. Mùa khô tại quốc gia này, diễn ra đúng dịp lễ Giáng sinh và Năm mới ở phương Tây và Tết Nguyên đán ở một số nước châu Á, thường là mùa cao điểm du lịch.

Tuy vậy, lượng du khách tới Thái Lan có thể khó trở lại mức trước đại dịch Covid-19 bởi hiện Trung Quốc vẫn kiên định với chính sách “Không Covid” (Zero Covid). Năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch bùng phát, Thái Lan đã đón 39,8 triệu lượt khách quốc tế, trong đó 28% đến từ Trung Quốc. Từ tháng 8/2021, Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch bệnh Covid, do đó người dân nước này không mặn mà việc du lịch nước ngoài. Bắc Kinh được cho là sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp này ít nhất đến khi kết thúc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh – dự kiến khai mạc vào ngày 4/2.

Theo chương trình nhập cảnh miễn cách ly, du khách tới Thái Lan phải xét nghiệm PCR khi đến và vào ngày thứ 5. Họ sẽ phải lưu trú tại một khách sạn được Chính phủ phê duyệt cho tới khi có kết quả âm tính vào ngày thứ 5.

Ít nhất 14 ngày trước khi tới Thái Lan, mọi du khách từ 18 tuổi trở lên phải tiêm ít nhất 2 mũi vaccine thuộc loại đã được Chính phủ Thái Lan phê duyệt. Du khách từ 12-17 tuổi phải tiêm ít nhất một mũi nếu đi một mình và được miễn yêu cầu này nếu đi cùng cha mẹ. Du khách từ 6-12 tuổi phải mang theo kết quả xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện ít nhất 72 giờ trước khi tới. Ngoài ra, du khách cũng phải có bảo hiểm với giá trị chi trả ít nhất 50.000 USD mỗi người.

Ngày 31/1, Thái Lan ghi nhận 8.008 ca nhiễm Covid-19 mới và 16 ca tử vong. Hiện tại, nước này có hơn 84.300 ca Covid-19 đang được điều trị.

Cũng tại Đông Nam Á, Indonesia đã phê duyệt một chương trình cho phép du khách từ Singapore tới quần đảo Riau, bao gồm Batam và Bintan, mà không cần cách ly. Còn Philippines cũng dự kiến mở lại biên giới cho du khách đã tiêm đủ liều vaccine từ 157 quốc gia và vùng lãnh thổ kể từ ngày 10/2 sau khi phải trì hoãn hồi tháng 12 năm ngoái.