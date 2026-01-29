Thái Lan mở rộng đầu tư tại Thanh Hóa, hướng tới công nghiệp xanh và thông minh

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 30/01/2026
Nguyễn Thuấn
29/01/2026, 17:03
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa khẳng định sẽ đồng hành, tạo điều kiện để Tập đoàn WHA (Thái Lan) triển khai hiệu quả các dự án khu công nghiệp, qua đó góp phần hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương...
Ngày 29/1, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Tập đoàn WHA (Thái Lan) do bà Jareeporn Jarukornsakul, Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA làm Trưởng đoàn, nhằm trao đổi về định hướng hợp tác đầu tư và tiến độ triển khai các dự án khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cho biết giai đoạn 2021–2025, Thanh Hóa đạt nhiều kết quả nổi bật, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ước đạt trên 9%/năm, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt gần 57.000 tỷ đồng; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội tiếp tục được đầu tư đồng bộ; môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện rõ nét.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đây là nền tảng quan trọng để Thanh Hóa bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và tính bền vững, trong đó phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư hạ tầng khu công nghiệp giữ vai trò then chốt.
Liên quan đến hợp tác giữa Tập đoàn WHA và tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao việc WHA đang triển khai hai dự án khu công nghiệp quy mô lớn.
Cụ thể, Khu công nghiệp WHA 1 thuộc khu công nghiệp Phú Quý, khu vực Hoằng Hóa (đơn vị hành chính cũ), có diện tích 178,51 ha, tổng vốn đầu tư 1.320 tỷ đồng, tương đương 55 triệu USD. Dự án đã được khởi công trong tháng 10/2025; đến nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích và được cấp giấy phép xây dựng đối với phần diện tích đất đã thuê.
Khu công nghiệp WHA 2 thuộc khu công nghiệp Giang Quang Thịnh, khu vực Thiệu Hóa (đơn vị hành chính cũ), có diện tích 174,9 ha, tổng vốn đầu tư 1.450 tỷ đồng, tương đương 58 triệu USD. Dự án hiện đang triển khai các thủ tục liên quan và dự kiến khởi công trong Quý I/2026.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh, hai dự án khu công nghiệp do Tập đoàn WHA triển khai có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển công nghiệp và kinh tế – xã hội của Thanh Hóa trong giai đoạn tới. Tỉnh kỳ vọng các dự án sẽ tạo thêm nhiều việc làm, thu hút các doanh nghiệp sản xuất chất lượng cao, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế.
Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính và hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm các dự án triển khai đúng tiến độ.
Thông qua buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh mong muốn Thanh Hóa và Tập đoàn WHA sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác, phát huy thế mạnh của WHA trong việc kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư và doanh nghiệp Thái Lan cũng như các quốc gia khác đến nghiên cứu, đầu tư tại Thanh Hóa, đặc biệt là các dự án quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.
Thanh Hóa cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư trong khuôn khổ pháp luật, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng hai con số trong thời gian tới, đồng thời góp phần tăng cường liên kết công nghiệp vùng Bắc Trung Bộ và nâng cao vị thế của tỉnh trong bản đồ kinh tế quốc gia.
Phát biểu tại buổi làm việc, bà Jareeporn Jarukornsakul trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Bà cho biết WHA có hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp, hiện đang triển khai và vận hành 17 khu công nghiệp tại Thái Lan và Việt Nam, với tổng diện tích khoảng 14.200 ha, thu hút hơn 1.162 doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư trên 47,1 tỷ USD.
Các khu công nghiệp của WHA được đánh giá cao về chất lượng hạ tầng, tiện ích và tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Ngoài ra, Tập đoàn còn có thế mạnh trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, logistics, cung cấp tiện ích – năng lượng, cùng các giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA mong muốn tiếp tục đầu tư, mở rộng hoạt động tại Thanh Hóa, đồng thời kêu gọi các đối tác trong hệ sinh thái của Tập đoàn quan tâm đầu tư theo mô hình khu công nghiệp sinh thái thông minh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn tới.
