Thái Lan trấn an du khách Trung Quốc cho mùa du lịch Tết Nguyên đán

Vụ việc nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị rơi vào tay nhóm buôn người khi tới Thái Lan đang thu hút sự chú ý của dư luận hai nước. Trong buổi phỏng vấn với truyền thông Thái Lan, anh tiết lộ bị lừa đến quốc gia này với lý do đóng phim. Tuy nhiên, sau khi xuống máy bay, anh được người môi giới đưa tới tỉnh Chai Nat (Thái Lan) và sau đó bị chuyển sang Myanmar.

Sau 4 ngày tìm kiếm, cảnh sát quốc gia Thái Lan thông báo tìm thấy vị khách tại huyện Mae Sot, tỉnh Tak (khu vực gần biên giới Myanmar). Sau đó, diễn viên này đã được đưa về Bangkok. Vụ việc không chỉ khiến dư luận Trung Quốc xôn xao, nảy sinh những thông tin "Thái Lan kém an toàn" ảnh hưởng trực tiếp tới ngành du lịch nước này trong bối cảnh "mùa vàng" Tết Nguyên đán đang tới cận kề.

Theo báo Bangkok Post ngày 10/1, nhiều người Trung Quốc đang nêu ý kiến trên mạng xã hội rằng họ lo ngại và muốn hủy chuyến du lịch đến Thái Lan trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Với hình ảnh anh Vương bị cạo trọc và trải nghiệm kinh hoàng mà anh kể lại, nhiều người Trung Quốc đã mất đi sự hào hứng đến Thái Lan để chơi Tết.

Tối muộn 10/1, Vương Tinh đã được cảnh sát Thái Lan hộ tống đến sân bay để làm thủ tục trở về Trung Quốc. Nam diễn viên tỏ ra khép nép, có tâm lý bất thường, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng, sợ hãi.

Sự việc thậm chí còn chưa ngừng lại, khi cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục điều tra về vụ 2 công dân Trung Quốc mất tích khi đến nước này. Theo đó, gia đình người mẫu Dương Trạch Kỳ vừa qua thông báo anh mất liên lạc ở khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar. Hiện gia đình anh Dương đã điền đơn gửi cảnh sát Trung Quốc và liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan và Myanmar để được hỗ trợ tìm kiếm. Ngoài ra, cảnh sát Thái Lan cũng đang tìm kiếm công dân Trung Quốc Wu Jiaqi (21 tuổi). Cô này bay đến Thái Lan hôm 6/1. Gia đình và bạn bè đã không thể liên hệ với cô kể từ đó.

Đây không phải lần đầu người dân ở quốc gia tỷ dân hoang mang trước những thông tin về điểm đến ở Thái Lan kém an toàn. Trước đó vào tháng 4/2023, một nữ du khách Trung Quốc bị người đồng hương bắt cóc ở Bangkok khi tới đây du lịch. Vì vụ việc này, tháng 9/2023, Chính phủ Thái Lan đang kêu gọi Trung Quốc cùng hợp tác để loại bỏ những nhận thức tiêu cực về du lịch Thái Lan, khẳng định đây là điểm đến an toàn trước khi ban hành chương trình miễn thị thực đối với nhóm khách từ thị trường tỷ dân.

Trên nền tảng Xiaohongshu hôm 9/1, nội dung tìm kiếm "Làm sao để hủy chuyến đi Thái Lan?" đã cho kết quả lên đến 380.000 bài đăng. Quản lý chi nhánh tại Thượng Hải của Công ty lữ hành Ctrip cho biết vụ việc diễn viên Vương Tinh đã làm giảm lượng đặt tour đến Thái Lan. Cho đến nay, chi nhánh này chỉ mới được đặt 1 tour du lịch nhóm đến Thái Lan, với lịch khởi hành vào cuối tháng 1.

Trước làn sóng lo ngại, các quan chức Thái Lan đã nhanh chóng lên tiếng trấn an du khách. Tuy nhiên, những nỗ lực này dường như phản tác dụng.Theo South China Morning Post, nhiều người dân không chỉ bày tỏ những lo ngại cá nhân mà còn chỉ ra một vấn đề lớn hơn. Những năm gần đây, ngày càng nhiều công dân Trung Quốc bị lừa sang các tổ chức tội phạm tại miền Bắc Myanmar, nơi họ bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo viễn thông nhắm vào người dân Trung Quốc. Theo CCTV, năm 2023, có tới 100.000 người liên quan đến các tổ chức lừa đảo này tại Myawaddy.

Hiệp hội các công ty lữ hành Thái Lan (Atta) ước tính lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan có thể giảm từ 10% đến 20% trong kỳ nghỉ lễ sắp tới do khách du lịch lo ngại rủi ro. Trên các diễn đàn mạng xã hội, vụ mất tích của diễn viên Vương Tinh khiến nhiều người nhớ về bộ phim No More Bets.

Nội dung phim kể về những vụ lừa đảo qua tổng đài nhằm lừa đảo, buôn bán người từ Trung Quốc đến Đông Nam Á. Ông Surawat Akaraworamat, Phó chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan, cho biết thông tin về bộ phim này không còn được nhắc đến từ năm ngoái, nhưng giờ đã xuất hiện trở lại. Tình hình trên khiến các đơn vị lữ hành lo ngại về tác động của vụ việc ảnh hưởng đến du lịch Thái Lan.

Dẫu vậy, nhà chức trách vẫn kỳ vọng lượng khách du lịch quốc tế đến Thái Lan sẽ tăng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới nhờ vào tài nguyên hạ tầng tốt và chương trình miễn thị thực. Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Sorawong Thienthong cho biết nước này đang yêu cầu đại sứ Trung Quốc giúp truyền đạt về vấn đề an toàn ở Thái Lan.

Với 6,73 triệu lượt khách đến, Trung Quốc là thị trường du lịch lớn nhất của Thái Lan vào năm 2024. 2025 sẽ là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Trung Quốc. TAT đặt mục tiêu thu hút 9 triệu du khách Trung Quốc vào năm nay, dựa trên việc đã khôi phục được 80% công suất vận chuyển hành khách của các hãng hàng không có đường bay Thái Lan - Trung Quốc tính đến tháng 1 năm nay.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn chỉ đạo cơ quan chức năng quyết liệt triển khai biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách cũng như ngăn chặn thiệt hại tiềm tàng đối với ngành du lịch. Bên cạnh đó, Thủ tướng Thái Lan cam kết sẽ nâng cấp tỉnh đảo Phuket ở miền Nam nước này thành điểm đến du lịch cao cấp của “xứ sở Chùa Vàng”.

Với mong muốn quảng bá Thái Lan như một điểm đến cho các lễ hội lớn và Phuket là địa danh khách du lịch ưa thích, bà Paetongtarn chỉ thị các cơ quan tìm cách giải quyết tình trạng tắc nghẽn đang ảnh hưởng đến ngành du lịch của hòn đảo và đẩy nhanh các dự án xây dựng nhằm giảm bớt tình trạng giao thông đông đúc. Các biện pháp đang được triển khai bao gồm việc xây dựng tuyến đường mới từ Bang Muang Mai đến sân bay, một làn đường giao thông bổ sung trên Đường cao tốc số 4027, một dự án xây dựng đường trên cao tại ngã tư giữa Đường cao tốc số 402, 4027 và 4025, và một nghiên cứu về Cầu Sarasin mới.

Thủ tướng Paetongtarn cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc trấn áp tội phạm để đảm bảo an toàn công cộng, đồng thời nói thêm rằng vấn đề rác thải của Phuket cũng phải được giải quyết. Theo Thủ tướng Paetongtarn, chính quyền nên triển khai một chiến dịch để khuyến khích người dân địa phương phân loại và tái chế rác thải.

Theo Bangkok Post, năm 2024, Thái Lan đã chào đón hơn 35 triệu du khách quốc tế, vượt qua mục tiêu của chính phủ. Ngành du lịch, vốn rất quan trọng đối với nền kinh tế nước này, đã tạo ra hơn 1,6 nghìn tỷ baht (khoảng 46 tỷ USD) . Các biện pháp như miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc và Ấn Độ đã góp phần vào thành công này. Chính phủ đặt mục tiêu đón 39 triệu du khách vào năm 2025.