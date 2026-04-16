Tham vọng điện mặt trời giữa sa mạc Sahara

Nhà máy điện mặt trời Noor tại rìa sa mạc Sahara được xem là biểu tượng cho tham vọng năng lượng sạch của Morocco. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, chi phí điện cao và hạn chế hạ tầng lưới điện đang khiến quá trình chuyển đổi diễn ra chậm hơn kỳ vọng…
Tại thành phố Ouarzazate, cách
Marrakech khoảng 200 km về phía Đông Nam, Morocco đang sở hữu một trong những
tổ hợp điện mặt trời lớn nhất thế giới. Nằm trên cao nguyên được bao quanh bởi
dãy núi Atlas và ở rìa sa mạc Sahara, dự án mang tên Noor - nghĩa là “ánh sáng”
trong tiếng Arab - đã trở thành biểu tượng cho chiến lược chuyển dịch năng lượng của quốc gia Bắc Phi này.
Không giống phần lớn trang trại điện
mặt trời sử dụng pin quang điện (PV), Noor vận hành bằng công nghệ điện mặt
trời tập trung (CSP). Hệ thống gồm khoảng 2 triệu gương lớn phản chiếu ánh nắng
vào bộ thu nhiệt đặt trên đỉnh tháp cao 247 mét. Nhiệt lượng tập trung làm nóng
muối nóng chảy lên tới 600 độ C, tạo hơi nước để vận hành tuabin phát điện.
Công nghệ này cho phép nhà máy tiếp tục sản xuất điện trong nhiều giờ sau khi
mặt trời lặn, khắc phục hạn chế gián đoạn vốn phổ biến của điện mặt trời truyền
thống.
GÁNH
NẶNG CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ PHỤ THUỘC NHẬP KHẨU
Với diện tích gần 500 ha, Noor được
đánh giá có thể cung cấp điện cho hơn 1 triệu hộ gia đình. Tuy nhiên, nghịch lý
là ngay tại khu vực đặt dự án, điện vẫn bị xem là đắt đỏ và chưa trở thành
nguồn năng lượng phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày. Nhiều hộ dân vẫn dựa chủ
yếu vào khí gas butane thay vì điện sạch.
Theo bà Intissar Fakir, nghiên cứu
viên cao cấp tại Viện Trung Đông (Middle East Institute) ở Washington D.C.,
nguyên nhân chính nằm ở chỗ hệ thống năng lượng Morocco vẫn phụ thuộc lớn vào
nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là điện than.
Bà Intissar Fakir cho biết điện sản xuất từ nhiên
liệu hóa thạch hiện đóng góp khoảng 48% tổng lượng phát thải khí nhà kính liên
quan đến năng lượng của quốc gia này. Điều đó cho thấy quá trình chuyển đổi
xanh vẫn chưa đủ nhanh để tạo ra thay đổi mang tính nền tảng.
Tại Morocco, người dân trung bình
chi khoảng 110 USD mỗi tháng cho tiền điện, trong khi thu nhập bình quân chỉ
vào khoảng 550 USD/tháng. Đây là tỷ lệ khá cao, đặc biệt trong bối cảnh quốc
gia này có khí hậu nóng và khô, nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt điện luôn ở mức
lớn trong mùa hè.
Riêng tại Ouarzazate, nhiệt độ mùa
hè thường xuyên vượt 40 độ C. Số ngày nắng nóng và đêm oi bức tại khu vực này
cũng đã tăng gần gấp đôi kể từ thập niên 1970, phản ánh tác động ngày càng rõ
nét của biến đổi khí hậu tại Bắc Phi.
Một trong những nguyên nhân khiến
chi phí điện cao là Morocco gần như không có nguồn nhiên liệu hóa thạch trong
nước. Quốc gia này phải nhập khẩu khoảng 90% nhu cầu than đá, dầu mỏ và khí
đốt. Vì vậy, mỗi biến động giá năng lượng trên thị trường thế giới đều tác động
trực tiếp đến ngân sách nhà nước cũng như chi phí sinh hoạt của người dân.
Trong bối cảnh đó, đẩy nhanh chuyển
đổi sang năng lượng tái tạo không chỉ là mục tiêu môi trường mà còn là yêu cầu
về an ninh năng lượng và ổn định kinh tế vĩ mô.
THAM
VỌNG LỚN, NHƯNG LƯỚI ĐIỆN CHƯA THEO KỊP
So với nhiều quốc gia Bắc Phi khác,
Morocco được đánh giá là nước đi đầu trong phát triển năng lượng tái tạo. Chính
phủ nước này đặt mục tiêu đến năm 2030, khoảng 52% điện năng sẽ đến từ các
nguồn tái tạo. Đến năm 2050, tỷ lệ công suất điện sạch dự kiến tăng lên
70%.
Với nguồn bức xạ mặt trời dồi dào và
tiềm năng gió lớn tại khu vực ven biển, Morocco được xem có nhiều lợi thế tự nhiên
để hiện thực hóa kế hoạch nói trên.
Ngoài Noor, quốc gia này đã hoàn
thành khoảng hai chục dự án quy mô lớn về điện mặt trời, điện gió và thủy điện.
Hàng chục dự án khác hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị hoặc triển khai. Chính
phủ Morocco cũng recently cam kết loại bỏ hoàn toàn điện than vào năm 2040
trong khuôn khổ chiến lược chuyển đổi năng lượng sạch.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện
nay không chỉ nằm ở việc xây thêm nhà máy, mà là khả năng hấp thụ nguồn điện
tái tạo của toàn hệ thống. Dù công suất lắp đặt hiện tại đủ để tạo ra khoảng
46% sản lượng điện từ nguồn tái tạo, nhưng trong năm 2023, sản lượng thực tế
chỉ đạt hơn một nửa con số đó.
Theo giới chuyên gia, nguyên nhân
chủ yếu là lưới điện chưa đủ mạnh, thiếu năng lực truyền tải và điều tiết nguồn
điện có tính biến động cao từ nắng và gió. Morocco cũng cần đầu tư đáng kể vào
công nghệ lưu trữ điện nếu muốn tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tiêu
dùng hằng ngày.
Ngoài ra, nếu muốn trở thành quốc
gia xuất khẩu điện sạch sang châu Âu trong tương lai, Morocco sẽ phải tiếp tục
nâng cấp hạ tầng kết nối xuyên biên giới và thu hút nguồn vốn quốc tế quy mô
lớn.
SIÊU
DỰ ÁN HAY MÔ HÌNH PHÂN TÁN?
Một số nhà nghiên cứu và tổ chức xã
hội dân sự cho rằng Morocco đang quá tập trung vào các siêu dự án mang tính
biểu tượng như Noor, trong khi chưa chú trọng tương xứng tới các mô hình năng
lượng phân tán quy mô nhỏ như điện mặt trời mái nhà cho hộ dân, doanh nghiệp và
trang trại.
Theo quan điểm này, các dự án quy mô
nhỏ có thể giúp người dân tiếp cận điện sạch nhanh hơn, giảm chi phí trực tiếp
và giảm áp lực lên hệ thống truyền tải quốc gia.
Dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn đánh
giá Noor có ý nghĩa chiến lược. Không chỉ giúp Morocco chứng minh năng lực kỹ
thuật và quản lý các dự án phức tạp, tổ hợp này còn nâng cao vị thế quốc gia
trong bản đồ năng lượng sạch toàn cầu.
Tuy nhiên, bài toán lớn hơn vẫn là làm sao để những công trình quy mô lớn thực sự tạo ra thay đổi trong đời sống người dân, kéo giảm hóa đơn điện và thay thế hiệu quả hệ thống năng lượng hóa thạch đã tồn tại nhiều thập kỷ.
Noor vì thế vừa là biểu tượng của kỳ
vọng, vừa là lời nhắc rằng chuyển đổi xanh không thể chỉ dựa vào những công
trình ấn tượng, mà cần đi cùng hạ tầng đồng bộ, thị trường điện linh hoạt và
chính sách thực thi hiệu quả.
Sa mạc Sahara có thể mang đến nguồn
năng lượng dồi dào, nhưng để biến lợi thế đó thành tăng trưởng bền vững và điện
giá rẻ cho người dân, Morocco vẫn còn nhiều việc phải làm.
