Than, dầu tăng giá, EVN tốn thêm 16.600 tỷ đồng chi phí mua điện

Trong thông tin về chi phí mua điện phát đi vào tối ngày 24/8/2021, EVN cho biết trong tháng 7/2021 và 20 ngày đầu tháng 8/2021, giá nhiên liệu đầu vào mà EVN thực hiện đang cao hơn rất nhiều so với thông số giá bình quân đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2021, đặc biệt là giá than.

Cụ thể: Giá than nhập khẩu bình quân tháng 7 tăng 17,5% so với số liệu bình quân tháng 6/2021, tăng 51,8% so với số liệu bình quân thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 và tăng 250% so với số liệu bình quân thực hiện năm 2020 (tăng từ 98,8 USD/tấn bình quân 6 tháng đầu năm lên đến 150 USD/tấn bình quân tháng 7/2021 và 159,7 USD/tấn trong 10 ngày đầu tháng 8/2021).

Giá dầu HFSO bình quân tháng 7 tăng 23% so với số liệu bình quân thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 và tăng 68,3% so với số liệu thực hiện bình quân năm 2020.

Giá than, dầu bình quân tháng 7 đang cao hơn so với giá bình quân đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2021.

Theo số liệu vận hành hệ thống điện quốc gia, sản lượng phát của nhiệt điện than và dầu chiếm tỷ lệ 51% trên tổng số của tất cả các loại hình nguồn phát.

Các thông số giá than nhập khẩu và giá dầu thế giới đã và đang tác động rất lớn đến chi phí mua điện của EVN đối với các nhà máy nhiệt điện than sử dụng than nhập khẩu và các nhà máy nhiệt điện khí có giá khí theo giá thị trường.

Nếu so với cùng kỳ năm 2020 thì chi phí mua điện của EVN năm 2021 tăng tới 16.600 tỷ đồng.

EVN cho biết đến thời điểm hiện nay, diễn biến giá nhiên liệu thế giới cho thấy xu hướng tăng trong các tháng đầu năm, tăng cao trong tháng 7, tháng 8/2021 và khó dự báo diễn biến giá nhiên liệu trong các tháng cuối năm 2021.

Tình hình biến động về giá nhiên liệu đầu vào trong 8 tháng năm 2021 dẫn đến chi phí sản xuất và mua điện của EVN tăng cao.

Bên cạnh đó, tình hình diễn biến thủy văn của các hồ thủy điện ở phía Bắc đến nay không thuận lợi, hiện đã là cuối tháng 8 – tức là thời điểm cuối mùa lũ chính vụ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu lũ về các hồ thủy điện. Do vậy, tình hình tài chính của EVN cả năm 2021 được nhận định sẽ có rất nhiều khó khăn.

Cũng liên quan đến giá điện, chiều ngày 24/8/2021 Văn phòng Chính phủ đã phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái-Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp điều hành giá quý 2/2021 ngày 13/8/2021, trong đó yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục đánh giá kỹ các chi phí đầu vào, kế hoạch cung cấp điện, chi phí dự kiến và các khoản chi phí chưa được tính vào giá điện để xây dựng phương án giá điện năm 2021 theo Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 2/6/2021 và Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 31/7/2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện (đợt 3 và đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện.