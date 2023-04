Tháng 3 và quý 1/2023, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản đạt được mục tiêu Trung ương, Quốc hội giao

GDP quý 1 tăng 3,32% trong điều kiện có rất nhiều khó khăn; 58/63 địa phương tăng trưởng dương, trong đó một số địa phương có mức tăng trưởng cao.

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong quý 1 tăng 3,7% so với cùng kỳ. Số dự án FDI đăng ký mới tăng 58,6% so với cùng kỳ với tổng vốn đạt 3,4 tỷ USD (bằng cùng kỳ năm 2022); tổng giá trị vốn góp, mua cổ phần đạt gần 2,77 tỷ USD, tăng 51,8% so với cùng kỳ… Doanh nghiệp thành lập mới tháng 3 tăng cả 3 tiêu chí so với tháng 2: Số doanh nghiệp (60,9%), vốn (122,2%), lao động (81,4%); quý 1 có 57.000 doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại.