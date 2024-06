Tháng 5, Hải quan Hải Phòng thu ngân sách đạt 7.000 tỷ

Theo số liệu từ Cục Hải quan Hải Phòng, tổng số tờ khai xuất nhập khẩu toàn cục trong tháng 5/2024 là 247.512 tờ khai, tăng 26,55% so với cùng kỳ năm 2023, tăng 12,14% so với tháng 4/2024.

Tháng 5 cũng ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Cục Hải quan Hải Phòng có tăng trưởng khả quan. Tổng kim ngạch đạt khoảng 12,23 tỷ USD, tăng 10,03% so với tháng trước và tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 5,96 tỷ USD, tăng 8,37% so với tháng trước, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 40,17 triệu USD, giảm 17,52% so với tháng trước, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 6,26 tỷ USD, tăng 11,61% so với tháng trước, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt hơn 2,52 tỷ USD, tăng 18,66% so với tháng trước, tăng 53,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Các nhóm hàng nhập khẩu có kim ngạch tăng khá so với tháng trước có thể kể đến như: ô tô các loại đạt 97,15 triệu USD tăng 2,36%; linh kiện phụ tùng ô tô đạt 44,69 triệu USD tăng 11,70%; xe máy đạt 0,59 triệu USD tăng 69,35%; linh kiện phụ tùng xe máy đạt 3,05 triệu USD tăng 46,04%; xăng dầu đạt 63,92 triệu USD tăng 65,16%; bia rượu đạt 1,74 triệu USD tăng 24,16%; sắt thép đạt 413,24 triệu USD tăng 6,24%; mỹ phẩm đạt 2,84 triệu USD tăng 18,74%; máy móc thiết bị đạt gần 2,3 tỷ USD tăng 2,18%...

Cùng với tín hiệu tích cực của nền kinh tế đang dần phục hồi và tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu, kết quả thu ngân sách của Cục Hải quan Hải Phòng cũng có chiều hướng tăng dần từ đầu tháng 5. Được ghi nhận là tháng có số thu cao nhất của Cục kể từ năm 2023 đến nay.

Cụ thể, trong tháng 5/2024 toàn Cục thu được hơn 7.347 tỷ đồng, trong đó khu vực Hải Phòng thu hơn 6.445 tỷ đồng, địa bàn 3 tỉnh ngoài Hải Phòng (Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình) có số thu đạt khoảng 902,8 tỷ đồng.

Nhờ kết quả tích cực trong tháng 5, khoảng cách thu ngân sách năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 của Cục Hải quan Hải Phòng ngày càng được rút ngắn. Đến ngày 27/5/2024 đã vượt mức thu so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5/2024, toàn Cục thu ngân sách được 28.658 tỷ đồng, đạt 43,1% so với chỉ tiêu giao, tăng 2,2% so với số thu cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khu vực Hải Phòng thu được 24.898,5 tỷ đồng, đạt 42,3% so với chỉ tiêu giao, tăng 2,5%. Địa bàn 3 tỉnh ngoài Hải Phòng thu được 3.760 tỷ đồng, đạt 48,9% so với chỉ tiêu giao, tăng 0,5%.

Đáng chú ý, theo tổng kết của Tổng cục Hải Quan, số thu từ xuất khẩu hàng hóa của Hải Phòng trong 5 tháng đầu năm 2024 đạt 12,15 tỷ USD. Với kết quả đó, Hải Phòng đã lọt vào nhóm xuất khẩu chục tỷ USD, trở thành địa phương có đóng góp kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 5 trong tổng số 63 tỉnh, thành của cả nước, chỉ sau TP.HCM, Bình Dương, Bắc Ninh và Thái Nguyên.