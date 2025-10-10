Tháng 9, chỉ còn 6 doanh nghiệp gia nhập "câu lạc bộ" vốn hóa trên 10 tỷ USD

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 10/10/2025
Hà Anh
10/10/2025, 08:51
Trong tháng 9/2025, chỉ số VN-Index, VNAllshare và VN30 giảm điểm so với tháng 8/2025 với mức giảm lần lượt là 1,22%, 1,47% và 0,12%.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin thị trường kỳ tháng 9/2025.
Theo đó, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9/2025, chỉ số VN-Index đạt 1.661,70 điểm, VNAllshare đạt 1.804,72 điểm và VN30 đạt 1.863,13 điểm. Trong tháng 9/2025, chỉ số VN-Index, VNAllshare và VN30 giảm điểm so với tháng 8/2025 với mức giảm lần lượt là 1,22%, 1,47% và 0,12%.
Trong tháng 9, ngoại trừ 03 chỉ số gồm ngành bất động sản (VNREAL), ngành chăm sóc sức khỏe (VNHEAL) và chỉ số ngành nguyên vật liệu (VNMAT) ghi nhận tăng điểm với mức tăng lần lượt là 12,33%, 4,96% và 0,62%, các chỉ số ngành khác đều ghi nhận sự giảm điểm, tiêu biểu chỉ số ngành công nghệ thông tin (VNIT) giảm 7,91% và chỉ số ngành tài chính (VNFIN) giảm 5,94%.
Về thanh khoản thị trường cổ phiếu, trong tháng 9 ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 1.167 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 34.007 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 33,53% về khối lượng và 31,38% về giá trị so với tháng trước.
Với Chứng quyền có bảo đảm (CW), khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 61,57 triệu CW/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt 149,3 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 23,41% về khối lượng và 23,11% về giá trị so với tháng 8/2025.
Với Chứng chỉ quỹ ETF, khối lượng giao dịch bình quân chứng chỉ quỹ ETF đạt hơn 2,47 triệu ETF/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 70,46 tỷ đồng/ngày, tương ứng mức giảm 36,49% về khối lượng và giảm 41,23% về giá trị giao dịch.
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9/2025 đạt trên 152.021 tỷ đồng, chiếm 12,23% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 24.742 tỷ đồng.
Tính đến hết ngày 30/9/2025, HOSE có 696 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 391 mã cổ phiếu, 04 mã chứng chỉ quỹ đóng, 18 mã chứng chỉ quỹ ETF và 283 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt gần 188,22 tỷ chứng khoán. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 7,20 triệu tỷ đồng, giảm 0,97% so với tháng trước và tương đương 62,58% GDP năm 2024, chiếm hơn 94,64% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.
Tính đến ngày 30/9/2025, trên HOSE có 50 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD - giảm 2 doanh nghiệp so với tháng trước (đó là NAB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á và VGC của CTCP Viglacera) - trong đó có 06 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD (giảm 1 doanh nghiệp so với tháng trước đó là VPB của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng): gồm: Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID), Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (CTG) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (TCB).
