Thặng dư thuơng mại của Canada cao nhất 4 năm

Thặng dư thương mại tháng 5 của Canada đạt mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây, nhờ kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng 4 tháng liên tiếp bất chấp mối quan hệ thương mại căng thẳng với Mỹ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Theo dữ liệu chính thức được cơ quan thống kê Statistics Canada công bố vào ngày 7/7, Canada đã ghi nhận thặng dư thương mại 4,24 tỷ đôla Canada (tương đương 2,98 tỷ USD), tăng 0,9% so với mức thặng dư 3,41 tỷ đôla trong số liệu đã được điều chỉnh của tháng trước đó.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 của Canada tăng 0,9% trong tháng 5, đạt 77 tỷ đôla Canada, và đã tăng 22% trong 4 tháng qua.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của Canada sang thị trường Mỹ tăng 1,5% so với tháng trước, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2 năm ngoái. Nhờ vậy, Canada có thặng dư thương mại với Mỹ trong 3 tháng liên tiếp.

Các biện pháp thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã gây ảnh hưởng đến một số ngành quan trọng của Canada, nhưng các doanh nghiệp nước này đã nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu ngoài Mỹ, quốc gia thường chiếm gần 3/4 tổng giá trị xuất khẩu của Canada.

Tuy nhiên, việc rút lui khỏi các chuỗi cung ứng đã tồn tại hàng thập kỷ với thị trường lớn nhất thế giới không phải là điều dễ dàng. Mỹ vẫn chiếm gần 70% tổng xuất khẩu hàng hóa của Canada trong tháng 5, trong khi nhập khẩu của Canada từ Mỹ giảm 1,4%.

Kết quả là thặng dư thương mại hàng hóa của Canada với Mỹ đã tăng lên mức 11,6 tỷ đôla Canada trong tháng 5, từ mức 10,3 tỷ đôla Canada trong tháng 4. Đây là mức thặng dư thương mại hàng hóa lớn nhất của Canada với Mỹ kể từ mức cao kỷ lục thiết lập vào tháng 1/2025 - theo Statistics Canada.

Trái lại, xuất khẩu của Canada sang các quốc gia khác ngoài Mỹ tiếp tục giảm, mặc dù với tốc độ chậm hơn trong tháng 5 so với tháng 4, và nhập khẩu từ các quốc gia không phải Mỹ tăng lên. Những chuyển động này đã làm gia tăng thâm hụt thương mại của Canada với các quốc gia khác ngoài Mỹ lên 7,4 tỷ đôla Canada trong tháng 5.

Cán cân thương mại hàng tháng của Canada. Đơn vị: tỷ đôla Canada - Nguồn: Statistics Canada/Bloomberg.

Ông Prince Owusu, nhà kinh tế cao cấp của Cơ quan Phát triển xuất khẩu Canada, cho biết: "Câu chuyện đa dạng hóa không bị lãng quên". Ông cho biết xuất khẩu của Canada sang các quốc gia như Mexico, Brazil và Indonesia đang tăng trưởng và tỷ lệ xuất khẩu sang thị trường Mỹ vẫn thấp hơn nhiều so với mức 75% trước khi xảy ra cú sốc thương mại.

Một điểm đáng chú ý là xuất khẩu dầu thô của Canada giảm, dẫn tới xuất khẩu năng lượng giảm 2% so với tháng trước, sau khi đã tăng 43,1% trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 4. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu năng lượng tháng 5 của Canada vẫn tăng 70%.

Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Canada trong tháng 5 chủ yếu được dẫn dắt bởi các lô hàng kim loại và khoáng sản phi kim loại, với mức tăng 16,1% so với tháng trước.

Các lô hàng nhôm chưa gia công và hợp kim nhôm ghi nhận mức tăng 51% trong tháng, tập trung vào các thị trường Hà Lan, Italy và Hy Lạp.

Mặt hàng lưu huỳnh cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ, khi Canada hưởng lợi từ sự gián đoạn nguồn cung lưu huỳnh từ Trung Đông đi qua eo biển Hormuz, do chiến tranh Mỹ - Iran làm gián đoạn giao thông ở tuyến đường huyết mạch này.