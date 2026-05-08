Thanh Hóa: Đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước

Với những điều chỉnh quy hoạch chiến lược, Thanh Hóa đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước. Tỉnh quy hoạch 23 khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn và 21 khu công nghiệp ngoài Nghi Sơn đến năm 2030, cùng 139 cụm công nghiệp, tổng diện tích đất công nghiệp lên tới 17.450ha.

Các chính sách ưu đãi đặc biệt như miễn thuế, miễn tiền thuê đất, hỗ trợ 20 tỷ đồng mỗi cụm công nghiệp miền núi đang được triển khai, kỳ vọng tạo hàng triệu việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và gia tăng giá trị bất động sản trong những năm tới.

KHU CÔNG NGHIỆP - ĐÒN BẨY TĂNG TRƯỞNG CHÍNH

Trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh quy hoạch 23 khu công nghiệp, tất cả đã có quy hoạch 1/2000, tổng diện tích triển khai đến năm 2030 là 4.500ha và sau năm 2030 nâng cấp lên 9.500ha.

Nhiều khu công nghiệp tại Nghi Sơn đã hoạt động hiệu quả với tỷ lệ lấp đầy 100%, điển hình như KCN số 2 (128ha), KCN số 13 – Nhà máy xi măng Đại Dương (60ha), KCN số 14 – Xi măng Công Thanh (60,5ha), KCN số 15 – Nhà máy chế biến sữa (165ha), KCN số 10 – Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 1 (277ha), KCN số 8 – Xi măng Nghi Sơn (68ha), KCN số 7 – Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn (548ha). KCN Đồng Vàng (491,9ha) hiện đạt tỷ lệ lấp đầy 22%.

Hầu hết các KCN đều đã có chủ đầu tư. Các KCN mới như Dược phẩm Ấn Độ (KCN số 20) đang tìm kiếm nhà đầu tư sau hội nghị xúc tiến ngày 29/3/2026.

Ngoài khu kinh tế Nghi Sơn, đến năm 2030 toàn tỉnh có thêm 21 khu công nghiệp, với các điểm sáng như KCN Bỉm Sơn (524ha, lấp đầy 73%), KCN Lễ Môn (84ha, đầy 100%), KCN Tây Bắc Ga (146ha, đầy 100%), KCN Hoàng Long (43ha, gần kín chỗ), KCN Lam Sơn Sao Vàng đang chờ nhà đầu tư. Các KCN đã khởi công gồm Phú Quý (540ha, mở rộng lên 845ha sau 2030) và phía Tây TP Thanh Hóa (535ha, mở rộng lên 645ha).

Những KCN đã có chủ đầu tư gồm Giang Quang Thịnh (298,56ha) và Lưu Bình (470ha); đã ký ghi nhớ gồm Hà Long (544,55ha) và Bắc Hoằng Hóa (250ha); đã có quy hoạch 1/2000 là Tượng Lĩnh (344ha); đang lập quy hoạch gồm Nga Tân, Đa Lộc, Tống Sơn (Hà Lĩnh).

Tỉnh cũng bổ sung 6 KCN mới gồm Thiệu Quang (300ha), Thiệu Hóa (300ha – theo đơn đặt hàng của WHA), Sao Vàng (500ha), Đông Quang (600ha), Phúc Đạt (280ha), Thăng Bình (260ha), đồng thời loại 4 KCN khó thu hút đầu tư gồm Phong Ninh (450ha), Ngọc Lặc (150ha), Thạch Quảng (120ha), Bãi Trành (146ha).

Nhờ đó, diện tích KCN ngoài Nghi Sơn đến 2030 đạt 5.709ha, sau 2030 nâng lên 7.950ha, nâng tổng diện tích đất KCN toàn tỉnh lên 17.450ha. Có thể thấy, Thanh Hóa đang tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp khổng lồ, sẵn sàng đón đầu làn sóng đầu tư.

CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ TRIỂN VỌNG VIỆC LÀM

Hiện tại, Thanh Hóa đã có 45 cụm công nghiệp đi vào hoạt động và cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để xây dựng nhà máy. Điểm đáng chú ý là trung bình cứ 1 xã mới của tỉnh có từ 1 đến 2 cụm công nghiệp, cho thấy mạng lưới sản xuất đang được phân bố rộng khắp, tạo điều kiện phát triển kinh tế đồng đều giữa các vùng miền.

Đến năm 2030, Thanh Hóa dự kiến có khoảng 139 cụm công nghiệp với tổng diện tích 6.426ha, trở thành một trong những địa phương có mật độ cụm công nghiệp dày đặc nhất cả nước. Với tốc độ công nghiệp hóa như hiện tại, vài năm tới hàng trăm nghìn đến cả triệu việc làm sẽ được tạo ra, thu nhập của người dân được nâng lên đáng kể, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng sống.

Thanh Hóa đã bước vào chu kỳ phát triển mới, sẵn sàng đón nhận các dòng vốn FDI đổ về với những cơ chế ưu đãi đặc biệt đã được công bố như miễn thuế, miễn tiền thuê đất, hỗ trợ 20 tỷ đồng cho mỗi cụm công nghiệp ở các xã miền núi, hỗ trợ 2 tỷ đồng cho mỗi nhà đầu tư thuê đất ở cụm công nghiệp miền núi.

Bên cạnh đó, việc cắt giảm hàng loạt thủ tục đầu tư đang tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn hơn bao giờ hết. Chỉ vài năm nữa thôi, hàng loạt cụm công nghiệp, khu công nghiệp và nhà máy sẽ đổ về đây, kinh tế phát triển mạnh mẽ, thu ngân sách tăng cao, hạ tầng được đầu tư hiện đại đồng bộ.

Đặc biệt, thị trường bất động sản được dự báo sẽ tăng trưởng nóng theo sự phát triển công nghiệp, mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thanh Hóa đang thực sự thay da đổi thịt, vươn mình trở thành thủ phủ công nghiệp của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.