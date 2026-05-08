Trang chủ Hạ tầng

Thanh Hóa: Đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước

Thiên Anh

08/05/2026, 10:01

Với những điều chỉnh quy hoạch chiến lược, Thanh Hóa đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước. Tỉnh quy hoạch 23 khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn và 21 khu công nghiệp ngoài Nghi Sơn đến năm 2030, cùng 139 cụm công nghiệp, tổng diện tích đất công nghiệp lên tới 17.450ha.

Nhà máy gốm sứ ASEAN có tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỷ tại Cụm Công nghiệp Vạn Thắng

Các chính sách ưu đãi đặc biệt như miễn thuế, miễn tiền thuê đất, hỗ trợ 20 tỷ đồng mỗi cụm công nghiệp miền núi đang được triển khai, kỳ vọng tạo hàng triệu việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và gia tăng giá trị bất động sản trong những năm tới.

KHU CÔNG NGHIỆP - ĐÒN BẨY TĂNG TRƯỞNG CHÍNH

Trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh quy hoạch 23 khu công nghiệp, tất cả đã có quy hoạch 1/2000, tổng diện tích triển khai đến năm 2030 là 4.500ha và sau năm 2030 nâng cấp lên 9.500ha.

Nhiều khu công nghiệp tại Nghi Sơn đã hoạt động hiệu quả với tỷ lệ lấp đầy 100%, điển hình như KCN số 2 (128ha), KCN số 13 – Nhà máy xi măng Đại Dương (60ha), KCN số 14 – Xi măng Công Thanh (60,5ha), KCN số 15 – Nhà máy chế biến sữa (165ha), KCN số 10 – Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 1 (277ha), KCN số 8 – Xi măng Nghi Sơn (68ha), KCN số 7 – Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn (548ha). KCN Đồng Vàng (491,9ha) hiện đạt tỷ lệ lấp đầy 22%.

Hầu hết các KCN đều đã có chủ đầu tư. Các KCN mới như Dược phẩm Ấn Độ (KCN số 20) đang tìm kiếm nhà đầu tư sau hội nghị xúc tiến ngày 29/3/2026.

Ngoài khu kinh tế Nghi Sơn, đến năm 2030 toàn tỉnh có thêm 21 khu công nghiệp, với các điểm sáng như KCN Bỉm Sơn (524ha, lấp đầy 73%), KCN Lễ Môn (84ha, đầy 100%), KCN Tây Bắc Ga (146ha, đầy 100%), KCN Hoàng Long (43ha, gần kín chỗ), KCN Lam Sơn Sao Vàng đang chờ nhà đầu tư. Các KCN đã khởi công gồm Phú Quý (540ha, mở rộng lên 845ha sau 2030) và phía Tây TP Thanh Hóa (535ha, mở rộng lên 645ha).

Những KCN đã có chủ đầu tư gồm Giang Quang Thịnh (298,56ha) và Lưu Bình (470ha); đã ký ghi nhớ gồm Hà Long (544,55ha) và Bắc Hoằng Hóa (250ha); đã có quy hoạch 1/2000 là Tượng Lĩnh (344ha); đang lập quy hoạch gồm Nga Tân, Đa Lộc, Tống Sơn (Hà Lĩnh).

Tỉnh cũng bổ sung 6 KCN mới gồm Thiệu Quang (300ha), Thiệu Hóa (300ha – theo đơn đặt hàng của WHA), Sao Vàng (500ha), Đông Quang (600ha), Phúc Đạt (280ha), Thăng Bình (260ha), đồng thời loại 4 KCN khó thu hút đầu tư gồm Phong Ninh (450ha), Ngọc Lặc (150ha), Thạch Quảng (120ha), Bãi Trành (146ha).

Nhờ đó, diện tích KCN ngoài Nghi Sơn đến 2030 đạt 5.709ha, sau 2030 nâng lên 7.950ha, nâng tổng diện tích đất KCN toàn tỉnh lên 17.450ha. Có thể thấy, Thanh Hóa đang tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp khổng lồ, sẵn sàng đón đầu làn sóng đầu tư.

CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ TRIỂN VỌNG VIỆC LÀM

Hiện tại, Thanh Hóa đã có 45 cụm công nghiệp đi vào hoạt động và cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để xây dựng nhà máy. Điểm đáng chú ý là trung bình cứ 1 xã mới của tỉnh có từ 1 đến 2 cụm công nghiệp, cho thấy mạng lưới sản xuất đang được phân bố rộng khắp, tạo điều kiện phát triển kinh tế đồng đều giữa các vùng miền.

Đến năm 2030, Thanh Hóa dự kiến có khoảng 139 cụm công nghiệp với tổng diện tích 6.426ha, trở thành một trong những địa phương có mật độ cụm công nghiệp dày đặc nhất cả nước. Với tốc độ công nghiệp hóa như hiện tại, vài năm tới hàng trăm nghìn đến cả triệu việc làm sẽ được tạo ra, thu nhập của người dân được nâng lên đáng kể, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng sống.

Thanh Hóa đã bước vào chu kỳ phát triển mới, sẵn sàng đón nhận các dòng vốn FDI đổ về với những cơ chế ưu đãi đặc biệt đã được công bố như miễn thuế, miễn tiền thuê đất, hỗ trợ 20 tỷ đồng cho mỗi cụm công nghiệp ở các xã miền núi, hỗ trợ 2 tỷ đồng cho mỗi nhà đầu tư thuê đất ở cụm công nghiệp miền núi.

Bên cạnh đó, việc cắt giảm hàng loạt thủ tục đầu tư đang tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn hơn bao giờ hết. Chỉ vài năm nữa thôi, hàng loạt cụm công nghiệp, khu công nghiệp và nhà máy sẽ đổ về đây, kinh tế phát triển mạnh mẽ, thu ngân sách tăng cao, hạ tầng được đầu tư hiện đại đồng bộ.

Đặc biệt, thị trường bất động sản được dự báo sẽ tăng trưởng nóng theo sự phát triển công nghiệp, mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thanh Hóa đang thực sự thay da đổi thịt, vươn mình trở thành thủ phủ công nghiệp của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

An Giang: Bổ sung sân bay Thổ Chu vào quy hoạch cảng hàng không toàn quốc

An Giang: Bổ sung sân bay Thổ Chu vào quy hoạch cảng hàng không toàn quốc

Cảng hàng không Thổ Chu (tỉnh An Giang), có công suất thiết kế khoảng 20.000 hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050 đạt khoảng 1 triệu hành khách/năm...

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đạt 76% tổng gía trị sản lượng thi công, áp lực vật liệu gia tăng

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đạt 76% tổng gía trị sản lượng thi công, áp lực vật liệu gia tăng

Dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh hiện đạt khoảng 76% tổng giá trị sản lượng thi công. Tuy nhiên, biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng và tình trạng khan hiếm nhựa đường nhập khẩu đang gây áp lực lớn đến tiến độ triển khai của các nhà thầu...

Diễn đàn quốc tế về nhiên liệu hàng không bền vững đầu tiên tại Việt Nam

Diễn đàn quốc tế về nhiên liệu hàng không bền vững đầu tiên tại Việt Nam

Khoảng 70 đơn vị trong và ngoài nước gồm các hãng hàng không, nhà sản xuất nhiên liệu, doanh nghiệp công nghệ và các quỹ đầu tư tài chính khu vực cũng góp mặt tại Diễn đàn tìm kiếm cơ hội hợp tác trong chuỗi giá trị SAF...

Nghệ an: Thúc đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án lớn

Nghệ an: Thúc đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án lớn

Hàng loạt dự án trọng điểm tại Nghệ An đang được tăng tốc triển khai trong bối cảnh địa phương đặt mục tiêu thu hút mạnh dòng vốn đầu tư và mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đô thị. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư...

Nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Măng Đen theo phương thức PPP

Nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Măng Đen theo phương thức PPP

Theo Bộ Xây dựng, việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen theo phương thức đối tác công-tư (PPP) sẽ giảm áp lực của ngân sách nhà nước...

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

1

Australia và UNDP hỗ trợ Thái Nguyên xây dựng nhà chống chịu thiên tai

Thị trường

2

Sinh viên 23 tuổi “hack” hệ thống đường sắt cao tốc Đài Loan

Kinh tế số

3

Chính thức công nhận ngày 6/5 hằng năm là Ngày Logistics Việt Nam

Thị trường

4

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc song phương với lãnh đạo Philippines, Timor-Leste và Quốc vương Brunei

Tiêu điểm

5

Chứng khoán Mỹ trượt khỏi đỉnh trong lúc chờ tin Mỹ - Iran, giá dầu cầm cự mốc 100 USD/thùng

Thế giới

