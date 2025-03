Thanh Hoá “hậu thuẫn” thanh niên khởi nghiệp

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hoá, tỉnh này hiện có 8.126 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, trong đó, đoàn thanh niên các cấp đã hỗ trợ xây dựng 2.443 hộ kinh doanh cá thể, 2 tổ hợp tác, 4 hợp tác xã, 698 doanh nghiệp.

Giai đoạn 2021 - 2024, thực hiện các chính sách, pháp luật về khởi nghiệp cho thanh niên, về hệ sinh thái khởi nghiệp cho thanh niên, toàn tỉnh Thanh Hoá có 2 tổ chức hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp, gồm: Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức và 1 tổ chức do Tỉnh đoàn quản lý Thanh Hoá; có 2 quỹ đầu tư khởi nghiệp là Quỹ Best đã ký với Trường Đại học Hồng Đức và Quỹ hỗ trợ thanh niên Thanh Hóa khởi nghiệp do Tỉnh đoàn Thanh Hoá quản lý.

Cũng trong giai đoạn này, tỉnh Thanh Hoá có 260 doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp sáng tạo, có gần 3.600 ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên, số lượng doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại địa phương có 116 doanh nghiệp, trong đó có 57 doanh nghiệp được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp cho thanh niên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và ban hành các chính sách thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp cho thanh niên. Trong đó, triển khai Đề án “Chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” đến nay tại Thanh Hoá kinh phí thực hiện đề án khoảng 71 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho 958 dự án khởi nghiệp, mô hình phát triển kinh tế; tạo việc làm cho gần 2.000 lao động.

Xác định khi người thủ lĩnh dám đổi mới tiên phong thì phong trào sẽ hiện thực, Tỉnh Đoàn Thanh Hoá đã triển khai trên 800 mô hình "Bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp". Đồng thời phối hợp với ngân hàng chính sách ủy thác cho đoàn viên, thanh niên gần 29 tỷ đồng để phát triển kinh tế, hỗ trợ cho 27 dự án thanh niên vay mở rộng mô hình, tạo việc làm cho gần 200 lao động.

Tại các địa phương, điển hình như huyện Triệu Sơn, nhằm tạo động lực, phát huy được vai trò tiên phong, xung kích của đội ngũ bí thư chi đoàn trong việc tham gia phát triển kinh tế, làm giàu trên chính quê hương mình, Huyện đoàn cũng đẩy mạnh mô hình “Bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp”. Đến nay, đã có 10 bí thư chi đoàn được vay vốn thanh niên khởi nghiệp với mức vay 100 triệu đồng/mô hình.

Trao đổi với VnEconomy, anh Lê Xuân Linh, Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn Triệu Sơn, cho biết: Toàn huyện có trên 300 mô hình thanh niên phát triển kinh tế. Tổ chức đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, chú trọng công tác phối hợp đào tạo nghề và chuyển giao khoa học - kỹ thuật; xây dựng và nhân rộng những mô hình kinh tế hay, cách làm hiệu quả đến đông đảo đoàn viên thanh niên

“Thời gian qua, chúng tôi tích cực hỗ trợ thanh niên về tiếp cận vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn vay ưu đãi dành cho thanh niên khởi nghiệp, vốn vay giải quyết việc làm thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Coopbank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời tư vấn, hỗ trợ đoàn viên thanh niên trong thực hiện các thủ tục hành chính khi bắt đầu sản xuất, kinh doanh như cấp giấy phép hộ kinh doanh cá thể, giấy phép an toàn thực phẩm...” Anh Linh chia sẻ thêm.

Tiếp đến, trên địa bàn huyện Yên Định hiện có gần 400 mô hình phát triển kinh tế và 120 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ, trong những năm qua, Huyện đoàn Yên Định đẩy mạnh hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Định hỗ trợ hoạt động vay vốn ủy thác cho thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương. Đến nay, toàn huyện có 70 thanh niên vay vốn khởi nghiệp với tổng dư nợ trên 4,5 tỷ đồng.