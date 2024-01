Thanh khoản sụt giảm mạnh, khối ngoại quay đầu bán ròng trở lại

Tâm lý nghỉ ngơi có vẻ lan rộng sáng nay khi thanh khoản hai sàn niêm yết sụt giảm xuống mức thấp nhất 24 phiên, chỉ còn 4.676 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng vẫn duy trì được thanh khoản, tuy nhiên giao dịch lại giảm mạnh ở các cổ phiếu khác. Như vậy dòng tiền đang có tín hiệu rút khỏi thị trường.

So với sáng hôm qua, giá trị khớp lệnh HoSE và HNX giảm khoảng 16%, riêng HoSE giảm 15% với khoảng 4.351 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng trên sàn này khớp gần 1.117 tỷ đồng, tăng 9% so với sáng hôm qua, tương đương mức tăng tuyệt đối khoảng 94 tỷ đồng. Tuy vậy, tổng giá trị khớp sàn HoSE lại giảm tuyệt đối 782 tỷ đồng.

Thực ra câu chuyện lớn nhất lúc này là thanh khoản đang giảm dần. Cổ phiếu ngân hàng cũng đã sụt giảm giao dịch đáng kể so với 2 tuần trước, giờ đến lượt các cổ phiếu khác cũng giảm theo. Dòng tiền sau khi chốt lời mạnh ở nhóm ngân hàng – có phiên tổng khớp hơn 7.000 tỷ đồng – được trông đợi sẽ dịch chuyển sang các cổ phiếu khác. Điều này không những không xảy ra, mà các cổ phiếu khác cũng bị sụt giảm dòng tiền.

Do lực cầu yếu nên thị trường sáng nay trồi sụt bất ổn và chủ đạo là giảm. VN-Index chỉ có 2 nhịp chớm vượt tham chiếu với mức tăng cao nhất 0,6 điểm và sau đó đề giảm trở lại. Kết phiên sáng chỉ số này đang mất 2,06 điểm tương đương -0,18%. Trọn thời gian giao dịch, không lúc nào số lượng cổ phiếu tăng giá vượt được số giảm giá. Hiện sàn HoSE chỉ còn 130 mã tăng/275 mã giảm.

Rổ blue-chips VN30 cũng chỉ còn 5 cổ phiếu tăng giá, trong khi 19 mã khác giảm. Duy nhất BID tăng 0,61% là thuộc nhóm trụ. Trong Top 20 vốn hóa lớn nhất cũng chỉ thêm ACB tăng 0,19%. Rất may là biên độ giảm ở các mã lớn cũng chưa mạnh. SAB đang yếu nhất khi để mất 1,33% và cũng là mã duy nhất giảm trên 1%. VCB, VHM, GAS, CTG, VIC, HPG, VPB, VNM đều đỏ, nhưng không mã nào giảm quá 0,5%.

Nhìn tổng thể mức giảm giá cổ phiếu tuy trên diện rộng nhưng biên độ cũng chưa lớn: Toàn sàn HoSE chỉ có 37 mã giảm quá 1% với thanh khoản chiếm khoảng 11% tổng giao dịch của sàn. Không nhiều cổ phiếu xuất hiện áp lực bán mạnh rõ rệt. DGC là mã duy nhất thanh khoản quá 100 tỷ đồng trong nhóm này, còn lại ST8, FIR, SJS, VCG, ANV, SAB là số ít khác khớp cao hơn 20 tỷ đồng.

Dù vậy với độ rộng áp đảo hoàn toàn phía giảm trong nhóm blue-chips khiến VN-Index chắc chắn không thể tăng được. Sáng nay là phiên giảm thứ 3 liên tiếp với độ rộng rất hẹp. Điều đó đồng nghĩa với dù biên độ thua lỗ từng phiên chưa nhiều nhưng ngày nào nhà đầu tư cũng bị “tra tấn” tâm lý. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán tiếp tục phản ứng ngược với kết quả kinh doanh khi chủ đạo là đỏ. Ngân hàng chỉ có 7/27 mã còn xanh và chứng khoán là 11 mã.

Tuy nhiên cũng có một số cổ phiếu đi ngược dòng với sức mạnh khá tốt, tất cả đều có thanh khoản chỉ từ mức trung bình tới thấp. HoSE có 37 cổ phiếu tăng trên 1% với thanh khoản chiếm 10,4% tổng giá trị sàn. Không mã nào trong nhóm này khớp tới 100 tỷ đồng, lớn nhất là NTL, AAA, HCM, HAG, BCG khớp trong khoảng 40 tới 70 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng gây bất ngờ khi bán ròng mạnh trở lại 251,5 tỷ đồng trên sàn HoSE. Khối này không bán ra nhiều đột biến, thậm chí tổng giá trị bán ở sàn này còn giảm nhẹ khoảng 3% so với sáng hôm qua. Vị thế ròng tăng mạnh là do khối này giảm mua tới gần một nửa so với sáng hôm qua. Các mã bị xả nhiều là DGC -42,7 tỷ, STB -32,1 tỷ, VNM -30,5 tỷ, VRE -21,9 tỷ. Bên mua duy nhất HPG là trên 10 tỷ đồng.