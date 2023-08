Thanh khoản thị trường sẽ đạt 4 tỷ đô mỗi phiên khi KXR chính thức vận hành?

Trong báo cáo cập nhật triển vọng ngành chứng khoán mới công bố, Chứng khoán VnDirect nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những điểm đầu tư hấp dẫn nhất cho lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Mức độ thâm nhập thị trường vẫn ở mức thấp. Tính đến cuối quý 2 năm 2023, tỷ lệ số nhà đầu tư trên dân số ở Việt Nam chỉ ~7,0%, thấp hơn nhiều so với mức 7,5% của Thái Lan (đã lọc bỏ các nhà đầu tư không hoạt động) và 12,5% của Malaysia.

Thu nhập khả dụng của hộ gia đình ở Việt Nam đã tăng trưởng đều đặn trong những năm gần đây. Tỷ lệ thu nhập khả dụng của hộ gia đình Việt Nam ở mức cao hơn 5.000 USD/năm đã liên tục tăng từ 31,5% vào cuối năm 2010 lên 58% vào cuối năm 2022. Khi người dân có nhiều thu nhập khả dụng hơn, họ có nhiều khả năng đầu tư vào các sản phẩm tài chính như cổ phiếu, trái phiếu và quỹ tương hỗ. Điều này sẽ dẫn đến nhu cầu gia tăng đối với các sản phẩm tài chính cũng như nguồn thu nhập cho các công ty môi giới.

Chính phủ Việt Nam đang thực hiện các bước hỗ trợ sự phát triển của lĩnh vực chứng khoán, chẳng hạn như triển khai hệ thống giao dịch chứng khoán mới do Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) phát triển, với ngày ra mắt dự kiến là trong vài tháng tới.

Hệ thống KRX được kỳ vọng sẽ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam nâng cao năng lực với thanh khoản cao hơn lên đến 4 tỷ USD mỗi phiên, giảm thời gian thanh toán từ t+2,5 hiện nay từ đó có thể thúc đẩy tỷ lệ quay vòng vốn, và giải quyết các vấn đề cần thiết để được nâng cấp lên thị trường mới nổi.

Ngoài ra, vốn hóa thị trường của Việt Nam/GDP chỉ đạt ~60% vào cuối Q2/23, thấp hơn nhiều so với mục tiêu của Chính phủ là 120% vào cuối năm 2025, và mức hiện tại tương ứng của Thái Lan và Malaysia - 103% và 84%.

VnDirect cũng tin rằng dòng tiền đã dịch chuyển từ tiết kiệm ngân hàng sang các kênh tài sản khác bao gồm thị trường chứng khoán. Với mặt bằng lãi suất thấp, nhà đầu tư sẽ có xu hướng đầu tư vào các tài sản rủi ro hơn, chẳng hạn như chứng khoán khi chi phi cơ hội giảm. Điều này cũng cải thiện nhu cầu cho dịch vụ môi giới, thúc đẩy giá trị giao dịch, từ đó tăng doanh thu phí giao dịch cho các công ty chứng khoán.

Do đó, thanh khoản của thị trường chứng khoán cũng đã tăng lên kể từ tháng 4/2023. Giá trị giao dịch trung bình hàng ngày trên 3 sàn chính đạt ~16 nghìn tỷ đồng trong Q2/23, vẫn giảm 20,7% so với cùng kỳ nhưng tăng 27,2% sv quý trước. Tính theo tháng, thanh khoản thị trường có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ khi tăng mạnh 5 tháng liên tiếp sau đợt cắt giảm lãi suất điều hành đầu tiên của NHNN vào tháng 3/2023.

Sự gia tăng mạnh mẽ chủ yếu đến từ các nhà đầu tư trong nước, khi giá trị giao dịch hàng ngày của họ chiếm 85% tổng giá trị trong Q2/23, so với mức 80% trong Q1/23. Ngược lại, các cá nhân và tổ chức nước ngoài đã quay trở lại

trạng thái bán ròng sau khi mua ròng trong tháng 3/2023 (do Fubon, VNM, FTSE giải ngân), chủ yếu do chênh lệch lãi suất giữa đồng USD và VND sau khi NHNN chuyển sang chính sách tiền tệ mở rộng.

Với kỳ vọng về lãi suất chính sách sẽ duy trì ở cùng mức với giai đoạn 6T21 cho đến cuối năm 2023, VnDirect kỳ vọng giá trị giao dịch bình quân hàng ngày sẽ đạt 20-25 nghìn tỷ đồng trong nửa cuối năm 2023 – cùng mức trong 6T21.

Trước đó, như VnEconomy đưa tin, thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cho biết, ngày 21/8/2023, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức cuộc họp với Thành viên thị trường bao gồm các Công ty Chứng khoán, Ngân hàng thương mại, Công ty Quản lý Quỹ trong và ngoài nước.

Cuộc họp nhằm mục đích trình bày về kế hoạch dự án và đôn đốc công tác phối hợp chuẩn bị hệ thống theo kế hoạch.

Về kết quả kiểm thử, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã tổng kết sơ bộ kết quả kiểm thử với Thành viên thị trường trong thời gian vừa qua. Kết quả tại HOSE cho thấy có 25/76 Công ty chứng khoán đã hoàn thành 100% các kịch bản kiểm thử, 36/76 công ty đã thực hiện trên 80% và 15/76 công ty đạt dưới 80%.

Theo kế hoạch của Nhà thầu KRX, phía Việt Nam sẽ tổ chức kiểm thử đợt kiểm thử cuối cùng (FAT) trong tháng 11/2023 và dự kiến KRX hoàn thành công tác chuẩn bị hệ thống vào cuối tháng 12/2023 để sẵn sàng triển khai.