Thành lập Đội ứng cứu khẩn cấp nhằm giảm thiểu rủi ro Covid-19 tại doanh nghiệp

Trình bày sơ lược “Cẩm nang kiểm soát lây nhiễm và các biện pháp an toàn cho Covid-19 áp dụng cho nhà máy sản xuất” tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2021 sáng ngày 8/8, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, phương án kiểm soát lây nhiễm và biện pháp an toàn có thể áp dụng để giảm thiểu những rủi ro của Covid-19 trong nơi làm việc.

DI CHUYỂN CẦN AN TOÀN

Theo cẩm nang, các kiểm soát lây nhiễm và biện pháp an toàn tại nơi làm việc tập trung vào các lĩnh vực chính: di chuyển an toàn, sàng lọc tại cổng nhà máy, các biện pháp an toàn tại nơi làm việc, báo cáo và tham vấn với các cơ quan có thẩm quyền.

Cụ thể, đối với di chuyển an toàn, nhà máy cần đảm bảo người lao động hạn chế (nếu có) tương tác với cộng đồng khi đến và rời khỏi nhà máy. Khi nhà máy cung cấp xe buýt để đưa đón công nhân, cần thực hiện quy trình nghiêm ngặt về sức khỏe trên xe buýt đối với cả tài xế và hành khách.

"Doanh nghiệp được khuyến nghị cung cấp lựa chọn bữa tối mang đi cho người lao động trong ca cuối cùng. Đây là giải pháp bổ sung tạm thời cho đến khi phủ kín vaccine hoặc hướng dẫn mới của chính quyền địa phương". Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Để hạn chế sự tương tác của người lao động trong quá trình di chuyển, doanh nghiệp phục vụ bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cho tất cả người lao động tại nhà ăn của công ty.

Đối với xe buýt của công ty (bao gồm xe máy), cấp chứng nhận lái xe cho tài xế xe buýt (xe máy) để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt theo các tuyến đường đến và rời khỏi nơi làm việc được xác định trước.

Giấy chứng nhận phải bao gồm: nhận dạng người lái xe và phương tiện, lý do di chuyển, tuyến đường xác định và con dấu của công ty.

Kiểm tra nhiệt độ trước khi vào xe buýt. Nhà máy có thể thực hiện các biện pháp an toàn bổ sung, chẳng hạn như đăng ký từng hành khách bằng mã QR. Chỉ dừng phương tiện khi có trường hợp khẩn cấp và cần được ghi rõ trong khai báo y tế.

Đảm bảo đủ giãn cách, xe buýt nên chỉ nên vận hành ở mức 50% lượng hành khách tối đa tại mọi thời điểm. Xe buýt tối đa hóa việc sử dụng thông gió tự nhiên. Làm sạch và khử trùng xe ngay sau khi tất cả hành khách rời khỏi. Tài xế xe buýt phải xét nghiệm nhanh 3 ngày một lần.

Bãi đỗ xe máy đảm bảo khoảng cách phù hợp , đảm bảo thông gió khu vực đỗ xe được thực hiện hiệu quả.

Việc sàng lọc tại cổng nhà máy cũng được thực hiện nghiêm ngặt. Thực hiện xét nghiệm nhanh hàng ngày tại cổng hoặc các khu vực kiểm tra được chỉ định và tách biệt cho tất cả công nhân theo quy định của địa phương.

Kiểm tra nhiệt độ của tất cả các người lao động, nhà thầu và khách hàng đến nhà máy. Nhà máy có thể cung cấp một số dấu hiệu để xác định người đã được kiểm soát khi vào nhà máy, như nhãn dán sticker, thẻ, dấu đóng trên tay.

Nhà máy áp dụng các ca làm việc lệch nhau để cho phép số lượng xét nghiệm nhiều hơn. Thiết lập càng nhiều “trạm xét nghiệm” càng tốt dựa trên lực lượng nhân viên y tế sẵn có. Người lao động có kết quả âm tính sẽ được cấp thẻ ID và được phép vào nơi làm việc.

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN TẠI NƠI LÀM VIỆC

Cũng theo ông Lộc, tất cả các nhà máy cần cung cấp đầy đủ khẩu trang theo tiêu chuẩn y tế để sử dụng trong giờ làm việc tại nhà máy. Xây dựng quy trình chuẩn (SOP) để đảm bảo việc thay đổi khẩu trang cho tất cả người lao động sau mỗi 4-5 giờ.

Đặt lịch và phân phối đủ khẩu trang cho để người lao động sử dụng, ví dụ 12 cái/tuần. Tăng thêm số lượng và vị trí của các bồn rửa tay tại nơi sản xuất.

Giãn cách xã hội được thiết lập từ cổng vào và trong các khu vực chung, khu làm việc. Đồng thời, thực hiện các ca làm việc lệch nhau, thời gian ăn uống và nghỉ ngơi xen kẽ nhau.

Các nhà máy không tổ chức các cuộc họp tại chỗ và có số lượng lớn người tham gia. Khuyến khích tổ chức các cuộc họp bằng điện thoại, trực tuyến. Trong giờ làm việc, người lao động phải giảm thiểu việc di chuyển.

Người lao động được khuyến khích mang theo dụng cụ ăn cá nhân (muỗng, nĩa). Tất cả các nhân viên phải trải qua kiểm tra thân nhiệt trước khi làm việc trong nhà ăn.

Người lao động dùng bữa tại nhà ăn cần có vách ngăn tại bàn để tránh tiếp xúc hoặc ít nhất phải có khoảng cách tối thiểu 1m với người xung quanh.

Tiến hành kiểm tra thân nhiệt và khử trùng kỹ lưỡng cho hành lý, quần áo, giày dép của công nhân trước khi vào ký túc xá của nhà máy. Đảm bảo việc khử trùng các khu vực trong ký túc xá được thực hiện ít nhất một lần một ngày.

Cẩm nang của VCCI nhấn mạnh, để đảm bảo thực hiện hiệu quả các biện pháp an toàn và kiểm soát lây nhiễm tại nơi làm việc, doanh nghiệp nên thành lập Đội ứng cứu khẩn cấp (Emergency Response Team - ERT) chuyên trách, bao gồm những người chịu trách nhiệm chính trong việc giám sát và thực thi các quy trình y tế hàng ngày.

ERT cần xây dựng một kế hoạch thu mua để đảm bảo nhà máy luôn có đủ lượng thiết bị bảo hộ dự trữ bắt buộc, tuân thủ theo các quy định của cơ quan quản lý.

Trong trường hợp không có yêu cầu cụ thể từ cơ quan quản lý địa phương, ông Lộc khuyến nghị các nhà máy bảo đảm lượng dự trữ đủ sử dụng cho ít nhất 5 (năm) ngày.

“Trách nhiệm chính của ERT là để thiết lập chính sách, quy trình chuẩn (SOPs) và thực hiện các biện pháp an toàn tại nơi làm việc. ERT nên tiến hành các cuộc họp thường xuyên và phân công các vai trò và trách nhiệm rõ ràng để phối hợp và thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa một cách kịp thời và hiệu quả”, ông Lộc nhấn mạnh.