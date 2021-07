Thanh niên 18 tuổi sắp bay vào vũ trụ cùng Jeff Bezos là ai?

Theo thông báo của công ty Blue Origin ngày 15/7, người đã chi 28 triệu USD để mua suất bay vào rìa vũ trụ cùng tỷ phú Jeff Bezos sẽ không thực hiện chuyến đi dự kiến vào ngày 20/7 tới.

Blue Origin cho biết người này, hiện vẫn yêu cầu giữ kín danh tính, phải hủy kế hoạch bay do “xung đột lịch trình” và sẽ thực hiện một chuyến bay khác trong tương lai. Thế chỗ người này trong chuyến bay ngày 20/7 là Oliver Daemen, 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông.

“Daemen cũng tham gia đấu giá và giành được một chỗ trên chuyến bay vào vũ trụ thứ hai của Blue Origin. Chúng tôi đã chuyển cậu ấy lên chuyến bay đầu tiên”, người phát ngôn của Blue Origin nói với CNN. "Chúng tôi sẽ không tiết lộ số tiền cậu ấy đã trả”.

Theo nguồn tin thân cận của CNN, cha của Daemen, ông Joes Daemen, đã mua suất bay này cho con trai trước khi thanh niên này nhập học trường Đại học Utrecht tại Hà Lan vào mùa thu này. Ông Joes Daemen là người sáng lập, CEO của Somerset Capital Partners - một công ty đầu tư có trụ sở tại Hà Lan.

Daemen sẽ được bay cùng Jeff Bezos, ông chủ Blue Origin; Mark Bezos, em trai ông Jeff Bezos; và bà Wally Funk, 82 tuổi, nữ phi công từng tham gia chương trình đào tạo nữ phi hành gia "Mercury 13". Theo đó, Daemen sẽ trở thành người trẻ nhất từng bay vào vũ trụ, còn bà Funk là người lớn tuổi nhất.

Đây là chuyến bay đầu tiên có phi hành đoàn trên tàu du lịch vũ trụ dưới quỹ đạo New Shepard của Blue Origin. Tháng trước, Blue Origin đã tổ chức đấu giá suất bay trên con tàu này và mức giá thắng thấu là 28 triệu USD - cao hơn hầu hết dự báo trước đó. Blue Origin đã quyên góp số tiền thu được từ cuộc đấu giá cho tổ chức từ thiện của mình - Club for the Future, tập trung vào hoạt động hỗ trợ giáo dục khoa học và công nghệ ở trẻ em. Club for the Future sau đó quyên góp 19 triệu USD cho nhiều tổ chức phi lợi nhuận về vũ trụ.

Trong phần lớn thập kỷ qua, Blue Origin đã thực hiện nhiều chuyến bay thử thành công của tàu New Shepard nhưng không có phi hành đoàn. Tháng trước, công ty này cho biết con tàu đã sẵn sàng bay cùng phi hành đoàn và Jeff Bezos, người sáng lập Blue Origin vào năm 2000, sẽ thực hiện chuyến bay chở người đầu tiên này.

Theo trang web của Blue Origin, có một số quy định đối với người tham gia chuyến bay, bao gồm phải trên 18 tuổi, thể trạng tốt để có thể trèo lên 7 bậc cầu thang của tàu vũ trụ trong 1,5 phút, chiều cao từ 1,52 tới 1,95m, cân nặng từ 50-101 kg. Hành khách cũng phải có khả năng thắt và tháo dây an toàn trong vòng 15 giây, ở trong khoang tàu được 1 giờ rưỡi trong điều kiện đóng cửa, và chịu được lực gia tốc lên tới 5,5G trong quá trình hạ cánh.