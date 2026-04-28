Thành phố Huế hướng tới mục tiêu đô thị “không rác thải nhựa”

UBND thành phố Huế vừa ban hành chỉ đạo mới nhằm tiếp tục đẩy mạnh quản lý chất thải nhựa trên địa bàn, với mục tiêu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường và từng bước hiện thực hóa định hướng xây dựng đô thị xanh, sạch, thân thiện...

Theo Chỉ thị này, các sở, ban, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, người lao động và người dân hạn chế tối đa, tiến tới không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Cùng với đó là việc chủ động áp dụng các giải pháp giảm thiểu phát sinh rác thải nhựa trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt hằng ngày.

Ở cấp cơ sở, chính quyền các xã, phường giữ vai trò then chốt trong tổ chức thực hiện. Nhiều nhiệm vụ cụ thể được đặt ra như xây dựng quy ước cộng đồng về bảo vệ môi trường, đưa nội dung giảm rác thải nhựa vào trường học, đồng thời yêu cầu các chợ, cơ sở lưu trú và khu du lịch hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy.

Công tác thu gom, xử lý rác thải nhựa tại khu vực công cộng, sông suối, bãi biển cũng được chú trọng, gắn với việc đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm.

Các đơn vị dịch vụ công ích được giao bố trí đầy đủ thùng chứa, tổ chức thu gom, phân loại và xử lý riêng chất thải nhựa theo đúng quy định, bảo đảm quy trình vận hành đồng bộ và hiệu quả.

Xây dựng Huế trở thành đô thị xanh, sạch, thân thiện với môi trường

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đóng vai trò đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện; đồng thời tham mưu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý. Một số mô hình thiết thực như “Đưa rác về bờ”, “Hãy làm sạch biển” tiếp tục được triển khai, gắn với hoạt động khai thác thủy sản, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Ở lĩnh vực thương mại, ngành Công Thương tập trung vận động các siêu thị, trung tâm thương mại và cơ sở kinh doanh từng bước hạn chế túi ni lông khó phân hủy, xây dựng lộ trình tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, phù hợp quy định pháp luật và mục tiêu chấm dứt sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm này sau năm 2030.

Song song đó, các lĩnh vực giáo dục, du lịch, y tế và khoa học – công nghệ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nghiên cứu và ứng dụng vật liệu thay thế, phát triển mô hình du lịch xanh, trường học thân thiện môi trường và cơ sở y tế giảm thiểu rác thải nhựa.

Đáng chú ý, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cùng các khu, điểm du lịch được yêu cầu tăng cường kiểm soát, hạn chế phát sinh rác thải nhựa, bảo đảm cảnh quan xanh sạch tại các di sản, qua đó nâng cao hình ảnh điểm đến Huế trong mắt du khách.

Thành phố cũng khuyến khích huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy hợp tác công – tư, phát triển các mô hình tái chế và sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường, gắn với các làng nghề truyền thống.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và cộng đồng, Huế đang từng bước tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành đô thị “không rác thải nhựa”, góp phần gìn giữ môi trường sống bền vững và nâng tầm chất lượng đô thị di sản.