Thao túng cổ phiếu, hai cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Trong giai đoạn từ ngày 03/6/2024 đến ngày 20/9/2024, ông Khuất Duy Đức và bà Chu Thùy Ly đã sử dụng tổng cộng 89 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện mua, bán cổ phiếu V. nhằm tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu V.

Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa công bố xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty V.

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 11/8/2026, UBCKNN ban hành Quyết định số 478/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Khuất Duy Đức và bà Chu Thùy Ly (Hà Nội) với số tiền phạt là 1,5 tỷ đồng.

Trong giai đoạn từ ngày 03/6/2024 đến ngày 20/9/2024, ông Khuất Duy Đức và bà Chu Thùy Ly đã sử dụng tổng cộng 89 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện mua, bán cổ phiếu V. nhằm tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu V., vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 và khoản 5 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15).

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Khuất Duy Đức và bà Chu Thùy Ly cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Hai cá nhân này còn bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 14/8/2026; Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 14/8/2026.

Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN, ngày 11/8/2026, UBCKNN ban hành Quyết định số 479/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 cá nhân, bao gồm: ông Đỗ Đức Đảng; ông Đỗ Quang Huy; ông Lã Hữu Huy; ông Trần Huy Hưng; bà Ngô Thị Thùy Dương; bà Hoàng Lan Anh; bà Lê Thị Tâm; ông Nguyễn Kiên Cường; ông Nguyễn Ngọc Trung; ông Bùi Trần Đức Thái; ông Nguyễn Văn Trung; ông Trần Việt Bắc; bà Phạm Thị Thu Thảo; bà Trần Thu Thủy; bà Nguyễn Đắc Diệu Hương và bà Nguyễn Vân Anh. Các các nhân này đều có địa chỉ ở Hà Nội.

Theo đó, các cá nhân trên bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 09 tháng do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể: 16 cá nhân đã cho ông Khuất Duy Đức mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ ngày 03/6/2024 đến ngày 20/9/2024 đối với cổ phiếu V.

Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 16 cá nhân có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Căn cứ Quyết định xử phạt VPHC số 479/QĐ-XPHC ngày 11/8/2026 đối với 16 cá nhân, ngày 11/8/2026, UBCKNN ban hành Quyết định số 481/QĐ-UBCK về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 16 cá nhân nêu trên như sau:

Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 14/8/2026, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đối với 16 cá nhân;

Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 14/8/2026, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đối với 16 cá nhân.