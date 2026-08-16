Xu thế dòng tiền: Nhịp hồi kỹ thuật kết thúc, VN-Index có nguy cơ “thủng đáy” tháng 7?

Hai phiên bán tháo mạnh cuối tuần qua đã khiến VN-Index xác lập đỉnh phục hồi thấp hơn trong xu thế giảm kéo dài từ đỉnh tháng 5/2026. Thị trường chịu áp lực lớn sau khi thất bại trong nỗ lực chinh phục ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng.

VN-Index có xác suất cao đã kết thúc nhịp phục hồi kỹ thuật ngắn hạn.

Áp lực bán gia tăng sau khi VN-Index tiến vào vùng quanh ngưỡng 1800 điểm. Đó là vùng hội tụ của ngưỡng điểm số tròn, đồng thời tương đương với đường trung bình 50 phiên (MA50) và đường trung bình 200 phiên (MA200). Đỉnh cao nhất VN-Index chạm tới ở nhịp phục hồi vừa qua là 1798,79 điểm.

Theo đánh giá của các chuyên gia, diễn biến giảm mạnh hai phiên cuối tuần qua là tín hiệu đáng chú ý. Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở mức giảm của VN-Index mà ở việc áp lực bán đã quay trở lại trên diện rộng, trong khi thanh khoản gia tăng ở những phiên giảm cho thấy bên bán đang chủ động hơn. Điều này khiến nhịp tăng hơn 2 tuần vừa qua chỉ là một nhịp hồi ngắn hạn và khả năng cao là nên xem như đã kết thúc cho tới khi thị trường có những tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn.

Các chuyên gia cũng chỉ ra những khả năng phục hồi trong các phiên tới và những tín hiệu quan trọng cần xem xét để đánh giá khả năng VN-Index có thủng đáy tháng 7 hay không. Các ý kiến đều chưa coi kịch bản xấu nhất này là kịch bản cơ sở, vì thị trường cần thể hiện phản ứng rõ ràng hơn.

Yếu tố cơ bản là một trong những lý do quan trọng khi mức định giá hiện tại tạo ra một lớp đệm nhất định và khiến việc phá vỡ bền vững vùng 1640–1650 đòi hỏi một tác nhân tiêu cực đủ mạnh, chẳng hạn căng thẳng thanh khoản hệ thống, lãi suất tiếp tục tăng, tỷ giá chịu áp lực, khối ngoại bán mạnh kéo dài hoặc một vòng giải chấp margin trên diện rộng. Nếu không xuất hiện những yếu tố này, vùng đáy tháng 7 vẫn có khả năng thu hút dòng tiền đầu tư trung và dài hạn.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Hai phiên giảm mạnh cuối tuần qua đã khiến trạng thái thị trường chuyển biến xấu hơn nhiều so với tuần trước. Thanh khoản có tín hiệu tăng lên ở những phiên giảm mạnh cho thấy cách bán của nhà đầu tư cũng quyết liệt hơn. Diễn biến mới cuối tuần qua đã đủ xác nhận nhịp phục hồi này đã kết thúc?

Việc thất bại tại mốc 1800 điểm đã chính thức xác lập cấu trúc đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, củng cố xu hướng điều chỉnh tích lũy giảm dần. Tháng 7 Âm lịch vốn là “vùng trống thông tin” , thị trường hoàn toàn thiếu vắng lực đỡ từ yếu tố cơ bản trong khi thông tin nâng hạng vào cuối tháng 9 là câu chuyện trung hạn, chưa đủ sức làm giảm áp lực tháo chạy ngắn hạn lúc này.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Tôi cho rằng hai phiên giảm mạnh cuối tuần qua là một tín hiệu cảnh báo rất đáng chú ý, bởi điểm tiêu cực nằm ở chỗ thị trường không chỉ giảm về điểm số, mà thanh khoản lại tăng trong các phiên giảm. Điều này cho thấy áp lực bán đã trở nên chủ động và quyết liệt hơn, thay vì chỉ là hoạt động chốt lời thông thường. Khi lực cung xuất hiện mạnh ở vùng giá thấp hơn, tâm lý nhà đầu tư rõ ràng đã thận trọng hơn nhiều so với tuần trước.

Với diễn biến hiện tại, khả năng thị trường đã tạo đỉnh ngắn hạn là khá cao, nhất là khi nhiều nhóm cổ phiếu tăng nóng trước đó đồng loạt suy yếu. Nhưng để xác nhận xu hướng phục hồi đã kết thúc, VN-Index cần đánh mất thêm các vùng hỗ trợ quan trọng, đồng thời các nhịp hồi kỹ thuật sau đó không thu hút được dòng tiền quay lại.

Vì vậy, quan điểm của tôi là thị trường đã chuyển sang trạng thái rủi ro cao hơn, nhà đầu tư nên giảm kỳ vọng vào khả năng tăng tiếp trong ngắn hạn và ưu tiên quản trị danh mục. Nếu các nhịp hồi sắp tới đi kèm thanh khoản thấp, trong khi các phiên giảm vẫn có thanh khoản cao, đó sẽ là tín hiệu rõ hơn cho thấy nhịp phục hồi đã thực sự kết thúc.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Tôi cho rằng hai phiên giảm mạnh cuối tuần đã làm thay đổi đáng kể trạng thái ngắn hạn của thị trường nhưng để khẳng định nhịp phục hồi đã hoàn toàn kết thúc thì có lẽ vẫn cần thêm một vài tín hiệu xác nhận.

Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở mức giảm của VN-Index mà ở việc áp lực bán đã quay trở lại trên diện rộng, trong khi thanh khoản gia tăng ở những phiên giảm cho thấy bên bán đang chủ động hơn. Về kỹ thuật, vùng 1750 điểm sẽ là phép thử quan trọng đầu tiên. Nếu VN-Index giữ được vùng này, áp lực bán suy giảm và xuất hiện lực cầu đủ mạnh, thị trường vẫn có khả năng hình thành một nhịp hồi kỹ thuật. Ngược lại, nếu 1750 điểm bị xuyên thủng với thanh khoản cao, xác suất nhịp phục hồi vừa qua đã kết thúc sẽ tăng lên rất rõ.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi quan sát, VN-Index từ mốc 1793,18 điểm ngày 12/8 giảm xuống đóng cửa quanh 1725 điểm vào hôm cuối tuần 14/8, tức mất hơn 68 điểm và chính thức đánh mất mốc hỗ trợ MA 20 ngày chỉ trong vỏn vẹn có hai phiên. Đáng chú ý hơn, khối lượng tăng từ khoảng 453 triệu cổ phiếu lên 640 triệu và 687 triệu cổ phiếu. Do đó, nếu nhìn thuần khách quan, thì đây rõ ràng không còn là một hai phiên rung lắc đơn lẻ.

Khi quan sát kĩ hơn thì chúng ta cũng có thể thấy thêm: 1) VN-Index chạm 1798,79 nhưng ngay lập tức bị bán mạnh ngay khi có dấu hiệu không vượt được vùng 1.800, cũng chính là MA50 ngày; 2) Lực bán hay tăng mạnh vào buổi chiều, nhất là sau 2 giờ chiều; 3) Về độ rộng, vào ngày 13/8 VN30 có 24/30 mã giảm, HoSE chỉ có 85 mã xanh trong khi có 227 mã giảm, khá nhiều mã giảm trên 2% và hiện tượng cầu giá cao “mất hút” đi cùng với lực chốt lãi tăng mạnh một lần nữa lại xuất hiện ở phiên ngày cuối tuần.

Vì vậy, công tâm mà nói, theo tôi nhịp tăng hơn 2 tuần vừa qua của thị trường nên xem là một nhịp hồi ngắn hạn và khả năng cao là nên xem như đã kết thúc cho tới khi thị trường có những tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn. Cụ thể, kịch bản “rũ bỏ rồi hồi lại” chỉ còn đáng cân nhắc nếu trong vài phiên tới VN-Index nhanh chóng lấy lại 1750–1760 điểm, với độ rộng cải thiện và thanh khoản mua chủ động, còn nếu VN-Index chỉ hồi yếu lên vùng này rồi lại bị bán, đó sẽ là xác nhận khá rõ rằng 1800 đã trở thành đỉnh hồi ngắn hạn.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thông tin đáng chú ý nhất tuần qua là cuộc họp của Thủ tướng với Ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng. Những thông điệp về giảm mặt bằng lãi suất cho vay một cách thực chất lại không khiến thị trường phản ứng tích cực. Thậm chí phiên giao dịch ngày 13/8 còn đánh dấu phiên điều chỉnh mạnh. Có thể lý giải phản ứng này của thị trường như thế nào, hay chỉ là sự trùng hợp về mặt kỹ thuật khi nhịp tăng đã đạt ngưỡng kháng cự không thể vượt qua?

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Tôi cho rằng đây không phải là sự trùng hợp hoàn toàn, nhưng cũng không nên hiểu rằng thị trường đang phản ứng tiêu cực với một thông tin tích cực. Vấn đề nằm ở chỗ thị trường chứng khoán luôn phản ánh kỳ vọng trước khi thông tin chính thức xuất hiện. Việc Thủ tướng yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất và giảm thực chất lãi suất cho vay là thông tin tích cực đối với nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng đang được đặt ở mức cao và không đổi. Nếu được thực hiện hiệu quả, lãi suất cho vay thấp hơn sẽ giúp giảm chi phí vốn của doanh nghiệp, hỗ trợ nhu cầu tín dụng và qua đó tạo điều kiện cải thiện lợi nhuận trong những quý tới. Sau cuộc họp ngày 13/8, một số ngân hàng cũng đã bắt đầu công bố các chương trình giảm lãi suất và tín dụng ưu đãi.

Trong nhiều tuần trước, kỳ vọng về môi trường tiền tệ thuận lợi đã góp phần hỗ trợ thị trường hồi phục giúp VN-Index tiến sát vùng 1800 điểm, trong khi độ rộng và sức mạnh của dòng tiền không còn đủ thuyết phục, áp lực chốt lời bắt đầu tăng lên. Vì vậy, tôi nhìn phiên 13/8 chủ yếu là sự kết hợp giữa yếu tố cơ bản và kỹ thuật: thông tin về lãi suất là tích cực nhưng chưa đủ để tạo ra một dòng tiền mới ngay lập tức, trong khi vùng 1800 điểm lại là một kháng cự rất mạnh.

Điểm cần lưu ý là chính sách tiền tệ có độ trễ. Thị trường có thể chưa phản ứng ngay, nhưng nếu trong những tuần tới chúng ta nhìn thấy lãi suất cho vay thực sự giảm, tín dụng tăng trưởng tốt và dòng vốn đi vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, khi đó tác động tích cực đến lợi nhuận doanh nghiệp sẽ rõ ràng hơn.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Tôi cho rằng phản ứng kém tích cực của thị trường không hẳn là sự trùng hợp kỹ thuật thuần túy, mà phản ánh tâm lý “bán theo tin tốt” khi thông điệp giảm lãi suất phần nào đã được phản ánh trước vào giá trong nhịp tăng vừa qua. Khi kỳ vọng được hiện thực hóa bằng thông điệp chính thức, nhà đầu tư có xu hướng chốt lời thay vì mua thêm, đặc biệt khi các thông tin kém tích cực về thuế quan nóng lại khiến chỉ số quay đầu khi đã tiệm cận vùng kháng cự mạnh sau một nhịp tăng khá dài. Vì vậy, phiên giảm mạnh ngày 13/8 nên được nhìn nhận là sự cộng hưởng giữa yếu tố kỹ thuật (kháng cự mạnh, tăng nóng trước đó) và yếu tố tâm lý (bán theo tin ra), chứ không đơn thuần chỉ là một trong hai.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, phản ứng tiêu cực của thị trường trong phiên 13/8 chủ yếu bắt nguồn từ sự kết hợp giữa áp lực chốt lời kỹ thuật tại vùng kháng cự 1800 điểm và việc thông điệp chính sách chưa tạo ra một thay đổi đủ lớn như kỳ vọng. Trước đó, VN-Index đã phục hồi gần 160 điểm từ đáy cuối tháng 7 và tiến vào vùng cản mạnh 1798–1805 điểm, nơi tập trung các đường trung bình quan trọng cũng như lượng cổ phiếu có nhu cầu chốt lời. Việc chỉ số không thể vượt qua vùng này đã kích hoạt hoạt động bán giảm tỷ trọng, đóng vị thế ngắn hạn và có thể cả hạ margin, khiến cung cổ phiếu nhanh chóng lấn át sức mua.

Phần lớn tác động tích cực, nếu có, sẽ cần thời gian để truyền dẫn qua tăng trưởng tín dụng, chi phí vốn của doanh nghiệp và hoạt động kinh tế thực và có khi phải mất ít nhất vài tháng để chúng ta có thể cảm nhận được kết quả của cuộc họp này.

Cũng cần lưu ý rằng cuộc họp giữa Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng diễn ra trong buổi sáng và được thông tin liên tục. Vì vậy, có thể xem đợt bán mạnh trong phiên là sự tổng hợp của việc chốt lãi tại mốc kháng cự kèm theo phản ứng thất vọng khi cuộc họp không có thông tin đột phá như ngay lập tức hạ lãi suất huy động hoặc ngay lập tức tung ra các gói kích thích kinh tế, hỗ trợ thanh khoản.

Quan trọng hơn, thị trường có sự phân biệt khá rõ giữa một định hướng yêu cầu giảm lãi suất cho vay và một biện pháp nới lỏng tiền tệ thực sự. Các thông điệp được đưa ra chủ yếu bao gồm duy trì ổn định lãi suất điều hành, cung ứng thanh khoản linh hoạt, yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí để hạ lãi suất cho vay và ưu tiên tín dụng cho những lĩnh vực sản xuất – kinh doanh thiết yếu. Tuy nhiên, cuộc họp chưa đưa ra một quyết định giảm lãi suất điều hành, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc hay một chương trình bơm thanh khoản mới với quy mô và thời hạn cụ thể. Do đó, thông tin này mang tính định hướng và điều phối nhiều hơn là tạo ra một cú hích tiền tệ có thể ngay lập tức tác động mạnh đến dòng vốn trên thị trường chứng khoán. Phần lớn tác động tích cực, nếu có, sẽ cần thời gian để truyền dẫn qua tăng trưởng tín dụng, chi phí vốn của doanh nghiệp và hoạt động kinh tế thực và có khi phải mất ít nhất vài tháng để chúng ta có thể cảm nhận được kết quả của cuộc họp này.

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến lo ngại khi việc ép giảm lãi suất cho vay có thể tạo ra những lo ngại ngắn hạn đối với lợi nhuận ngân hàng. Nếu lãi suất đầu ra phải giảm trong khi lãi suất huy động và chi phí vốn chưa điều chỉnh tương ứng, biên lãi ròng sẽ chịu áp lực. Mức độ đánh đổi càng rõ hơn khi Ngân hàng Nhà nước cho biết có thể giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027 đối với những tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm túc yêu cầu hạ lãi suất. Trong khi đó, tốc độ tăng tín dụng đang vượt khá xa tăng trưởng huy động, tạo ra khoảng trống nguồn vốn trong nước, khiến cạnh tranh tiền gửi duy trì ở mức cao. Vì vậy, việc đồng thời giảm lãi suất cho vay và huy động một cách thực chất mà không làm suy giảm NIM (biên lãi ròng) là bài toán không dễ đối với các ngân hàng.

Tóm lại, tôi cho rằng việc thiếu vắng một biện pháp nới lỏng mới có thể định lượng (như thị trường kì vọng) và đồng thời đặt ra rủi ro đối với biên lợi nhuận ngân hàng, là những lí do làm cho thị trường giảm bớt sự hưng phấn.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường khởi đầu tháng 7 âm lịch khá tiêu cực với hai phiên VN-Index giảm hơn 60 điểm và lịch sử cũng cho thấy thời gian này thị trường thường kém hiệu quả. Trong lần trao đổi trước anh chị cũng không kỳ vọng xuất hiện động lực mạnh để tăng trưởng trong ngắn hạn. Việc VN-Index thất bại quanh mốc 1800 điểm về mặt kỹ thuật cũng tạo một đỉnh sau thấp hơn. Theo anh chị thị trường có thể điều chỉnh đến đâu? Kịch bản “thủng đáy” 1650 điểm như thế nào, khi tin tốt gần nhất cũng phải đợi đến cuối tháng 9 khi thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi nghĩ rằng yếu tố “tháng 7 âm lịch” không quá quan trọng. Theo như chúng tôi quan sát, diễn biến của thị trường vào tháng 7 âm lịch giữa các năm không ổn định. Tôi tin rằng các yếu tố thanh khoản, lãi suất và mức độ sử dụng margin của nhà đầu tư sẽ quan trọng hơn.

Bên cạnh đó theo tôi, cần phân biệt rõ giữa việc VN-Index xuyên xuống dưới 1650 điểm trong phiên và việc thị trường thực sự xác nhận phá vỡ vùng đáy 1640–1650 điểm. Trong những giai đoạn biến động mạnh, chỉ số có thể tạm thời xuyên thủng hỗ trợ do lệnh dừng lỗ, hoạt động giải chấp, giao dịch phái sinh hoặc tâm lý hoảng loạn nhất thời, nhưng điều đó chưa chứng minh rằng thị trường đã thiết lập một mặt bằng giá thấp hơn. Tôi chỉ coi vùng đáy tháng 7 bị phá vỡ khi VN-Index đóng cửa dứt khoát dưới 1640–1650 điểm, thanh khoản cao hơn đáng kể so với trung bình 20 phiên và độ rộng thị trường suy yếu trên diện rộng, đặc biệt khi nhóm ngân hàng cùng các cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt tạo đáy mới. Quan trọng hơn, nhịp hồi ngay sau đó phải thất bại trong việc lấy lại 1650 điểm. Nếu chỉ số nhanh chóng quay trở lại phía trên vùng này thì cú xuyên thủng trước đó nhiều khả năng chỉ là một phiên rũ bỏ cung hoặc “false break”, thay vì khởi đầu của một xu hướng giảm mới.

Về nền tảng cơ bản, thị trường hiện không còn ở trạng thái định giá cao khi các báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của thị trường được công bố. P/E của VN-Index sau phiên cuối tuần đã giảm về khoảng 12 lần, trong khi lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trong nửa đầu năm vẫn tăng trưởng mạnh. Mặt bằng định giá này không bảo đảm rằng thị trường chắc chắn tạo đáy tại 1640–1650 điểm, bởi trong một đợt giải chấp hoặc căng thẳng thanh khoản, giá cổ phiếu vẫn có thể giảm thấp hơn giá trị hợp lý trong ngắn hạn. P/E cũng có thể tiếp tục co lại nếu phần bù rủi ro tăng lên hoặc dự báo lợi nhuận bị điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, mức định giá hiện tại tạo ra một lớp đệm nhất định và khiến việc phá vỡ bền vững vùng 1640–1650 đòi hỏi một tác nhân tiêu cực đủ mạnh, chẳng hạn căng thẳng thanh khoản hệ thống, lãi suất tiếp tục tăng, tỷ giá chịu áp lực, khối ngoại bán mạnh kéo dài hoặc một vòng giải chấp margin trên diện rộng. Nếu không xuất hiện những yếu tố này, vùng đáy tháng 7 vẫn có khả năng thu hút dòng tiền đầu tư trung và dài hạn.

Với diễn biến hiện tại, khả năng thị trường đã tạo đỉnh ngắn hạn là khá cao, nhất là khi nhiều nhóm cổ phiếu tăng nóng trước đó đồng loạt suy yếu. Nhưng để xác nhận xu hướng phục hồi đã kết thúc, VN-Index cần đánh mất thêm các vùng hỗ trợ quan trọng, đồng thời các nhịp hồi kỹ thuật sau đó không thu hút được dòng tiền quay lại.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Việc thất bại tại mốc 1800 điểm đã chính thức xác lập cấu trúc đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, củng cố xu hướng điều chỉnh tích lũy giảm dần. Tháng 7 Âm lịch vốn là “vùng trống thông tin” sau mùa báo cáo tài chính quý 2, thị trường hoàn toàn thiếu vắng lực đỡ từ yếu tố cơ bản trong khi thông tin nâng hạng thị trường vào cuối tháng 9 là câu chuyện trung hạn, chưa đủ sức làm giảm áp lực tháo chạy ngắn hạn lúc này.

Tôi sẽ chia vùng hỗ trợ thành ba lớp. Trước mắt là 1750 điểm. Nếu vùng này được giữ vững, thị trường vẫn có cơ hội tạo cân bằng và xuất hiện một nhịp hồi kỹ thuật. Nếu 1750 điểm bị phá vỡ, vùng tiếp theo cần quan sát là 1700-1720 điểm. Đây sẽ là vùng quyết định xem thị trường chỉ đang điều chỉnh sau một nhịp tăng hay thực sự bước vào một pha giảm mới. Còn với mốc 1650 điểm, tôi cho rằng đây là ngưỡng hỗ trợ có ý nghĩa rất lớn về mặt tâm lý và kỹ thuật. Tuy nhiên, tôi chưa đánh giá xác suất thủng 1650 điểm là kịch bản cơ sở ở thời điểm hiện tại.

Đối với câu chuyện nâng hạng, tôi cho rằng đây vẫn là một chất xúc tác quan trọng. Theo lộ trình đã được FTSE Russell xác nhận, việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số sẽ bắt đầu từ ngày 21/9/2026 với tỷ trọng ban đầu 10% và tăng dần qua các giai đoạn cho tới tháng 9/2027. Điều đó có nghĩa là câu chuyện nâng hạng có thể hỗ trợ thị trường trong trung và dài hạn, nhưng không nhất thiết ngăn được một nhịp điều chỉnh trong tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại tôi không nghiêng về kịch bản bi quan cực đoan và xem xét vùng 1650 điểm sẽ là ranh giới rất quan trọng để đánh giá lại toàn bộ xu hướng.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Tôi cho rằng bối cảnh mùa vụ “tháng cô hồn” kết hợp với việc VN-Index thất bại ở vùng đỉnh cũ quanh 1800 điểm là hai yếu tố cộng hưởng khiến nhịp điều chỉnh lần này có thể kéo dài hơn bình thường. Việc tạo đỉnh sau thấp hơn về mặt kỹ thuật cho thấy động lực tăng đã suy yếu rõ rệt, trong khi dòng tiền chưa có động lực mới để quay lại khi thông tin tích cực nhất – kỳ nâng hạng – còn cách khá xa vào cuối tháng 9.

Trong kịch bản thận trọng, tôi cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ tìm điểm cân bằng quanh vùng 1700-1720 điểm, nơi hội tụ của đường trung bình động trung hạn và vùng tích lũy trước đó, trước khi có thể quyết định xu hướng tiếp theo. Kịch bản “thủng đáy” 1650 điểm không phải không thể xảy ra, nhưng để kích hoạt kịch bản này, thị trường cần chứng kiến thêm các phiên bán tháo với thanh khoản lớn, thay vì chỉ điều chỉnh trong biên độ hẹp như hiện tại.

Với việc thiếu vắng thông tin hỗ trợ trong ngắn hạn, tôi nghiêng về quan điểm thị trường sẽ đi ngang tích lũy trong biên độ rộng hơn là giảm sâu ngay lập tức. Nhà đầu tư nên ưu tiên giữ tỷ trọng tiền mặt cao, tránh bắt đáy sớm, và chỉ giải ngân trở lại khi thanh khoản tại các phiên hồi phục cho thấy dòng tiền thực sự quay lại.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Xu hướng giảm đang quay lại và trên thị trường cơ sở tốt xấu đều đang lao dốc. Theo anh chị lúc này có nên đặt cược cho vị thế Short trên thị trường phái sinh?

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Tôi cho rằng xu hướng ngắn hạn hiện tại đang nghiêng về phía bất lợi cho bên Long, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nhà đầu tư nên lập tức Short đuổi trên thị trường phái sinh bởi rủi ro “bull-trap” thường xuất hiện các nhịp giật hồi kỹ thuật đột ngột trong phiên do lực bắt đáy hoặc hành động của các tổ chức lớn. Phái sinh có đòn bẩy cao nên việc đúng về xu hướng nhưng sai về điểm vào vẫn có thể dẫn đến thua lỗ rất nhanh. Do đó, tôi không cho rằng đây là thời điểm phù hợp để đặt cược Short theo cảm tính. Nếu sử dụng phái sinh, nhà đầu tư nên coi đó là công cụ quản trị rủi ro và giao dịch theo tín hiệu xác nhận với điểm dừng lỗ rõ ràng thay vì cố dự đoán rằng thị trường chắc chắn sẽ giảm.

Chiến lược tối ưu giai đoạn này là vị thế Short chỉ nên đóng vai trò làm công cụ phòng hộ (Hedging) cho danh mục cổ phiếu cơ sở chưa kịp hạ tỷ trọng. Nếu muốn giao dịch phái sinh theo xu hướng, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ các nhịp hồi kỹ thuật lên vùng cản trên để mở vị thế an toàn, tuyệt đối không bán tháo hay Short đuổi tại các vùng giá đỏ sâu.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Tôi cho rằng diễn biến giảm điểm bất chấp tin tức là dấu hiệu của việc dòng tiền suy yếu kết hợp với tâm lý chán nản của nhà đầu tư, kích hoạt bán tháo lan rộng (risk-off) chứ không còn phân hóa theo yếu tố cơ bản doanh nghiệp. Thực tế, đây thường là đặc trưng của giai đoạn thị trường bước vào nhịp giảm chủ đạo thay vì chỉ là điều chỉnh kỹ thuật thông thường. Điều này củng cố thêm cho quan điểm thận trọng đã đề cập ở các câu trên.

Tuy nhiên, với vị thế Short trên phái sinh, tôi cho rằng không nên vội vàng mở vị thế ngay sau các phiên giảm mạnh liên tiếp, bởi rủi ro xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật đảo chiều bất ngờ (short squeeze) là khá cao khi basis đang chiết khấu sâu so với chỉ số cơ sở. Nếu muốn tham gia, nên ưu tiên canh Short tại các nhịp hồi lên vùng kháng cự gần nhất với khối lượng vị thế nhỏ và đặt cắt lỗ chặt, thay vì Short đuổi theo đà giảm.

Nhìn chung, trong giai đoạn này, nhà đầu tư nên kỷ luật trong việc quản trị rủi ro và hạn chế đưa ra quyết định cực đoan bằng đòn bẩy nhằm phù hợp với chiến lược giao dịch ngắn hạn, linh hoạt theo hai chiều hơn là nắm giữ vị thế xuyên suốt.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi không ủng hộ việc mở một vị thế Short lớn ngay sau hai phiên giảm thẳng đứng. Đây dễ trở thành hành động đuổi giá, nhất là khi VN-Index đã về ngay vùng hỗ trợ 1700–1720.

Có ba lý do: 1) Sau hai phiên giảm mạnh, khả năng xuất hiện một nhịp hồi kỹ thuật hoặc Short squeeze tăng lên; 2) Hợp đồng phái sinh có thể đã chiết khấu tâm lý tiêu cực thông qua basis âm; nếu basis quá âm, người Short có thể thua dù VN30 chỉ đi ngang vì basis phải hội tụ khi đáo hạn; 3) Hợp đồng tháng 8 đáo hạn ngày 20/8, nên dao động basis và hoạt động đóng vị thế có thể rất nhiễu.

Tóm lại, trạng thái phù hợp hiện nay là phòng thủ nhưng không hoảng loạn: coi nhịp hồi đã hỏng, giảm tỷ trọng các cổ phiếu yếu và không mua bắt đáy sớm, đồng thời không đuổi Short ở cuối một chuỗi giảm mạnh. Mốc 1700 sẽ quyết định khả năng quay lại 1650, còn chỉ khi 1640–1650 bị phá vỡ có xác nhận thì kịch bản giảm sâu mới trở thành kịch bản cơ sở.