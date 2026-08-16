CII tiếp tục nâng sở hữu tại PC1 lên 12,08% sau loạt giao dịch

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) vừa công bố việc nhóm công ty này tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã PC1-HOSE). Động thái này diễn ra trong bối cảnh PC1 trải qua nhiều biến động về nhân sự cấp cao.

Sơ đồ giá cổ phiếu PC1 trên TradingView.

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest), một công ty con của CII, đã thực hiện mua thêm 494.600 cổ phiếu PC1. Giao dịch này đã nâng tổng số cổ phiếu PC1 mà CII trực tiếp nắm giữ từ hơn 26,1 triệu đơn vị (tương đương 6,36% vốn) lên 26,6 triệu đơn vị (chiếm 6,48% vốn). Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng nhóm CII đang sở hữu hơn 49,6 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 12,08% vốn điều lệ của PC1. Mục đích của các giao dịch này được xác định là đầu tư.

Động thái gia tăng sở hữu này diễn ra sau một loạt các giao dịch trước đó. Vào ngày 30/7, CII Invest cũng đã mua vào 1,59 triệu cổ phiếu PC1, qua đó giúp nhóm CII nâng tổng tỷ lệ sở hữu lên 11,9% vốn của PC1. Nhóm CII chính thức trở thành cổ đông lớn của PC1 kể từ ngày 2/6/2026, khi CII Invest thực hiện mua 3,88 triệu cổ phiếu.

Cùng thời điểm với các hoạt động mua bán cổ phiếu, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 cũng trải qua những thay đổi đáng kể trong cơ cấu lãnh đạo. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đã thông qua việc miễn nhiệm bốn thành viên HĐQT gồm ông Trịnh Văn Tuấn, ông Vũ Ánh Dương, ông Võ Hồng Quang và ông Nguyễn Minh Đệ. Đồng thời, đại hội đã bầu bổ sung bốn thành viên mới vào HĐQT cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm bà Trịnh Khánh Linh, ông Trịnh Tiến Dũng, bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương.

Ngay sau đó, PC1 đã công bố các quyết định bổ nhiệm quan trọng có hiệu lực từ ngày 24/7/2026. Bà Trịnh Khánh Linh, con gái của ông Trịnh Văn Tuấn (Phó giám đốc Ban Phụ trách tài chính), được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Lê Văn Dũng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty. Bà Nguyễn Thanh Hương đảm nhiệm vị trí Giám đốc tài chính, trong khi bà Vũ Thị Hương được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng.

Những thay đổi về nhân sự cấp cao tại PC1 diễn ra trong bối cảnh Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp pháp lý đối với một số cá nhân nội bộ của công ty. Cụ thể, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi phạm tội đối với bảy cá nhân.

Trong số đó có ông Trịnh Văn Tuấn, cựu Chủ tịch HĐQT, bị cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Ông Vũ Ánh Dương, cựu ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, cũng bị cáo buộc với các hành vi tương tự là vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản, hiện đang bị tạm giam. Ông Võ Hồng Quang, cựu ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, cũng đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Ông Nguyễn Minh Đệ, cựu ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty và Tổng Giám đốc công ty TNHH Cột thép Đông Anh, bị cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Ông Trịnh Ngọc Anh, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty và Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát, bị cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Đặng Quốc Tưởng, cựu Phó Tổng giám đốc, cũng đang bị tạm giam. Cuối cùng, bà Trần Thị Minh Việt, cựu Kế toán trưởng, bị cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.