Dòng tiền bắt đáy tham gia chưa rõ ràng, khả năng cao thị trường tiếp tục xu hướng điều chỉnh

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 17-21/8/2026.

Theo BVSC, với việc đóng cửa dưới đường trung bình 200 phiên, tương ứng vùng 1770-1780 điểm, áp lực giảm điểm của thị trường có thể sẽ gia tăng.

Kết phiên VN-Index giảm 36,55 điểm, tương đương 2,07% xuống mốc 1.729,08 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 3,35 điểm, tương đương 1,18% xuống mốc 279,99 điểm.

Áp lực giảm điểm của thị trường có thể sẽ gia tăng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tiếp tục giảm điểm trong phiên cuối tuần với độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm điểm. Với việc đóng cửa dưới đường trung bình 200 phiên, tương ứng vùng 1770-1780 điểm, áp lực giảm điểm của thị trường có thể sẽ gia tăng.

Nhà đầu tư bảo toàn lợi nhuận các vị thế đang có theo các ngưỡng chặn lại. Chủ động bán chốt lời dần các cổ phiếu đã tăng mạnh từ đáy.

Đối với các hoạt động mua trading hoặc cover lại vị thế đã bán, nhà đầu tư nên chờ thời điểm cổ phiếu kiểm định các vùng nền hoặc vùng đáy cũ”.

Thị trường đang cho thấy xu hướng suy yếu dần sau một giai đoạn giằng co quanh vùng 1750 – 1790 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index giảm hơn 36 điểm trong phiên hôm nay, đóng cửa tại 1729,08 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 17/18 ngành giảm điểm, trong đó Bất động sản giảm mạnh nhất, theo sau là Dầu khí và Hóa chất. Ở chiều ngược lại, chỉ duy nhất ngành Hàng cá nhân & Gia dụng tăng nhẹ hơn 0,75% trong phiên hôm nay. Về giao dịch khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, trong khi mua ròng trên HNX và UPCoM. Thị trường đang cho thấy xu hướng suy yếu dần sau một giai đoạn giằng co quanh vùng 1750 – 1790 điểm. Trong các phiên tới, nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng, VN-Index có thể lùi về kiểm định lại vùng hỗ trợ ngắn hạn 1700 – 1720 điểm (vùng hội tụ với ngưỡng Fibonacci 38,2% của chu kỳ trung hạn)".

VN-INdex đã đánh mất hai mốc hỗ trợ quan trọng là 1775 và 1740 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index lần lượt đánh mất hai mốc hỗ trợ quan trọng là 1775 điểm và 1740 điểm trong hai phiên gần đây, qua đó xác nhận sự áp đảo của quán tính giảm ngắn hạn và khiến cấu trúc hồi phục bị vi phạm. Do đó, xác suất hiện nghiêng về kịch bản chỉ số tiếp tục lùi về vùng giá thấp 1650–1700 điểm”.

VN-Index có thể kiểm định mốc hỗ trợ tâm lý 1700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 36,6 điểm (-2,1%), đóng cửa tại mức 1729.1 điểm. Thị trường giảm điểm ngay đầu phiên sáng nhưng nhanh chóng,có nhịp phục hồi ngắn hạn. Dù vậy, áp lực bán mạnh diễn ra xuyên suốt phiên chiều, chủ yếu là ở nhóm cổ phiếu Vingroup (VHM và VIC) và nhóm Sở hữu vốn Nhà nước (GVR và BSR) khiến chỉ số giảm xuống dưới mốc 1930 ở cuối phiên. Thanh khoản thị trường tăng 3,91% so với hôm qua, đạt 19,394 tỷ VND.

Chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng với diễn biến của VN-Index trong các phiên tới. Chỉ số đã đóng cửa dưới hỗ trợ tại MA20 ngày và đi xuống cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp diễn trong các phiên tới. Áp lực bán ròng của NĐT nước ngoài tại các nhóm vốn hóa lớn như Vingroup hay Ngân hàng gia tăng trong phiên và tiếp tục kéo giảm thị trường. Do đó, chúng tôi cho rằng VN-Index có thể kiểm định mốc hỗ trợ tâm lý 1700 và xa hơn là vùng hỗ trợ quanh 1660 - 1670 trong tuần tới. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn và không mở mua mới cho đến khi thị trường ngừng giảm và cân bằng trở lại”.

Dòng tiền bắt đáy tham gia chưa rõ ràng, khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“Trên khung đồ thị ngày, VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với nến đỏ giảm khá mạnh và rơi xuống dưới đường MA20, cho thấy áp lực bán mạnh cùng với sự thiếu hụt của lực cầu. Chỉ báo MACD và RSI đã tạo đỉnh và bắt đầu hướng xuống, còn chỉ báo ADX và đường -DI duy trì trên ngưỡng 25, cho thấy xu hướng giảm nhiều khả năng vẫn tiếp tục trong một số phiên tới với ngưỡng hỗ trợ gần nhất là vùng 1700 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, các chỉ báo kỹ thuật đều đang hướng xuống, trong đó chỉ báo RSI mới rơi vào vùng quá bán, do đó tín hiệu hồi phục kỹ thuật ngắn hạn nhờ sự tham gia của dòng tiền bắt đáy là chưa rõ ràng và khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh trong phiên giao dịch tiếp theo.

VN-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần với mức giảm khá mạnh gần 37 điểm. Mức giảm mạnh này đi kèm với áp lực bán chủ động lan tỏa trên diện rộng khắp các nhóm ngành,là một tín hiệu rõ nét cho thấy sự gia tăng của áp lực chốt lời ngắn hạn sau nhịp hồi phục từ đáy cũng như tâm lý thận trọng đang bao trùm toàn thị trường. Hầu hết nỗ lực hồi phục của các phiên trước đó đã bị xóa bỏ, cho thấy bên bán đang hoàn toàn chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, cụ thể là tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có phản ứng kịp thời, đồng thời rà soát danh mục và kiên quyết cơ cấu lại, đặc biệt đối với các vị thế đã chạm ngưỡng cắt lỗ. Việc bảo toàn sức mua và duy trì tâm lý ổn định trong bối cảnh như hiện tại sẽ giúp nhà đầu tư tận dụng tốt hơn những nhịp hồi phục của thị trường để cơ cấu lại danh mục cũng như tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.