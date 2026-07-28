Hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, với nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện pháp lý, tăng cường minh bạch và nâng cao hiệu quả vận hành thị trường...

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: UBCKNN.

Sáng 28/7, tại Quảng Ninh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 30/2023/TT-BTC và Thông tư số 76/2024/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước, cũng như chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương cho biết Nghị định số 200/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 5/6/2026 nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

"Nghị định vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu trên cơ sở đáp ứng các điều kiện và minh bạch thông tin, vừa bổ sung các quy định nhằm bảo đảm thị trường phát triển an toàn, ổn định và hiệu quả", Phó Chủ tịch UBCKNN nhận định.

Theo ông Dương, ngay sau khi Nghị định có hiệu lực, UBCKNN đã rà soát các quy định hiện hành và xây dựng dự thảo Thông tư theo hướng kế thừa các quy định còn phù hợp; đồng thời sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết để thống nhất với Nghị định mới và tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Sau khi được ban hành, Thông tư sẽ thay thế Thông tư số 30/2023/TT-BTC và Thông tư số 76/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương phát biểu tại hội nghị - Ảnh: UBCKNN.

Lãnh đạo UBCKNN cho biết việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhằm hài hòa giữa yêu cầu tăng cường kỷ luật, minh bạch của thị trường với mục tiêu tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn hợp pháp, hiệu quả, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, nâng cao chất lượng hàng hóa và củng cố niềm tin của thị trường.

Đến nay, Ban soạn thảo đã nhận được ý kiến từ 36 cơ quan, tổ chức, trong đó 26 đơn vị thống nhất với nội dung dự thảo, còn 10 đơn vị góp ý đối với một số nội dung cụ thể. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Tài chính xem xét, ban hành.

Theo UBCKNN, dự thảo kế thừa các quy định còn phù hợp tại Thông tư số 30/2023/TT-BTC và Thông tư số 76/2024/TT-BTC, đồng thời sửa đổi, bổ sung để bảo đảm thống nhất với Nghị định số 200/2026/NĐ-CP và cập nhật các quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể, dự thảo hoàn thiện quy định về đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền và chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước; hướng dẫn việc đăng ký giao dịch, điều chỉnh hoặc hủy đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán, đồng thời quy định trách nhiệm và chế độ báo cáo của các thành viên giao dịch.

Đối với hoạt động thanh toán, dự thảo bổ sung quy định về các tổ chức tham gia hệ thống thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, hướng dẫn xử lý giao dịch, khắc phục lỗi sau giao dịch và trường hợp tạm thời mất khả năng thanh toán.

Về chế độ công bố thông tin, dự thảo kế thừa các quy định hiện hành đối với thông tin trước đợt chào bán, công bố định kỳ và bất thường của doanh nghiệp phát hành; đồng thời bổ sung một số biểu mẫu mới theo Nghị định số 200/2026/NĐ-CP và điều chỉnh, chi tiết hóa một số mẫu biểu nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình tra cứu, áp dụng.

Dự thảo cũng hoàn thiện chế độ báo cáo đối với các tổ chức tham gia hoạt động chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, gồm tổ chức tư vấn hồ sơ phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành, Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cùng các tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu.

Một nội dung mới là bổ sung quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc định kỳ hàng năm gửi Bộ Tài chính báo cáo kết quả theo dõi tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp phát hành không phải công ty đại chúng, công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có trụ sở trên địa bàn.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định cơ chế chia sẻ, tiếp nhận dữ liệu từ Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát thị trường. Đáng chú ý, dự thảo không bổ sung thêm thủ tục hành chính.