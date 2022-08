Thay đổi thói quen tiêu tiền mặt của người dân nhờ chương trình truyền hình

Chia sẻ tại buổi ra mắt chương trình “Tay hòm chìa khóa” mùa 2, bà Lê Thị Thúy Sen, Vụ trưởng Vụ Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước, cho biết chương trình “Tay hòm chìa khóa” mùa 1 có tỷ lệ người xem rất cao. Điều này đã góp phần thúc đẩy dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam thời gian qua.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 77,2% về số lượng và 29,8% về giá trị; qua Internet tăng tương ứng 63,2% và 32,3%; qua điện thoại di động tăng tương ứng 98,3 và 84,3%; qua QR code tăng 86% và 127% (so với cùng kỳ năm 2021); có 68% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng; 5,5 triệu tài khoản và khoảng 8,9 triệu thẻ ngân hàng được mở bằng phương thức điện tử (eKYC) (tính đến tháng 6/2022).

"Sau khi phát sóng chương trình “Tay hòm chìa khóa” với nội dung về thanh toán không dùng tiền mặt, cùng với các giải pháp đồng bộ khác của ngành ngân hàng, các dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số cũng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là dịch vụ thanh toán điện tử có tốc độ số hóa, tăng trưởng nhanh", bà Sen nói.

Bên cạnh đó, Vụ trưởng Vụ Truyền thông cũng thông tin thêm là sau khi phát sóng nội dung về thông tin tín dụng trong chương trình “Tay hòm chìa khóa”, số liệu thống kê của CIC cho thấy lượng đăng ký tài khoản cá nhân mới trong tháng 8/2021 tăng 30% so với tháng trước; số lượng khai thác báo cáo của CIC được cải thiện đáng kể (trung bình 1 ngày CIC ghi nhận lượt khai thác báo cáo tăng gần 30% so với trung bình của tuần trước đó); số lượng đăng ký nhu cầu vay trên Cổng thông tin CIC trung bình 1 ngày tăng gần 28%. Số tài khoản được duyệt, số lượng khai thác báo cáo và số đăng ký nhu cầu vay (cá nhân) sau chương trình cũng đã tăng lên so với trước khi phát sóng…

Toàn cảnh buổi họp báo

Tiếp nối thành công của mùa 1, “Tay hòm chìa khóa” mùa 2 tiếp tục hiện thực hóa các chủ trương, định hướng, mục tiêu truyền thông của Ngân hàng Nhà nước, góp phần quan trọng trong thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, các Đề án của Chính phủ (Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025; Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế; Thúc đẩy thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng) và Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, “Tay hòm chìa khóa” mùa 2 sẽ phát sóng số đầu tiên vào 20h55 ngày 12/8/2022 trên kênh VTV1. Chương trình mùa 2 sẽ bám sát hơn nữa nhu cầu thông tin của người dân, những vấn đề người dân quan tâm như: nghị định 31 và thông tư 03, các chính sách hỗ trợ người dân sau covid, các hình thức thanh toán mới trên nền tảng công nghệ số, ngân hàng số, quy trình và lưu ý khi gửi tiết kiệm..., từ đó, giảm thiểu tình trạng tín dụng đen, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo an ninh an toàn bảo mật, giảm thiểu rủi ro cho người sử dụng dịch vụ tài chính.

Về hình thức, chương trình sử dụng đồ họa trực quan thông tin và hình ảnh hóa các quy trình thông qua các câu chuyện giản dị về con người và cuộc sống. Mỗi số của chương trình sẽ chứa đựng nhiều bài học cuộc sống có ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc. Mở đầu mỗi tập của mùa 2 sẽ dẫn dắt người xem vào nội dung câu chuyện bằng câu danh ngôn, thơ ca, tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn ngay từ đầu.

Ngoài chủ đề về tình cảm gia đình, tình yêu thương, chương trình sẽ có cả các câu danh ngôn, ca dao, tục ngữ, thành ngữ có nội dung liên quan đến tiền. Đồng thời, các tuyến nhân vật trong chương trình mùa 2 sẽ được mở rộng hơn bao gồm cả các nhân vật thế hệ genZ; ngôn ngữ và lời thoại sẽ hiện đại, gần gũi hơn với giới trẻ.

Đối tượng khán giả của chương trình là mọi người dân, đặc biệt là những người ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người nghèo, thu nhập thấp, phụ nữ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh...