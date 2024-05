Thế giới Di động "phát tài" nhờ nắng nóng kỷ lục thế giới và Việt Nam

Bản tin mới được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) công bố ngày 10/5 cho thấy: Nhiệt độ tháng 4 năm nay cao kỷ lục là do hiện tượng El Nino (đang suy yếu) và biến đổi khí hậu toàn cầu gây nên. Những hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng kỷ lục, kéo dài tương đương như đợt El Nino mạnh năm 2015 - 2016.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra như nắng nóng gay gắt kéo dài khắp châu Á. Tại Việt Nam, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng lịch sử cũng xảy ra đến 3 đợt trong tháng 4. Trong đó, có đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt vào những ngày cuối tháng 4, có đến 2 lần ghi nhận mức nhiệt độ kỷ lục là 44 độ C.

Trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt, các doanh nghiệp kinh doanh máy lạnh như được mùa và Thế giới Di động không ngoại lệ.

Báo cáo cập nhật tình hình kinh doanh 4 tháng đầu năm 2024 của Thế giới Di động ghi nhận doanh thu đạt 43.039 tỷ đồng tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 34% kế hoạch đề ra của cả năm là 125.000 tỷ đồng.

Trong đó, lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng doanh thu hai chuỗi Thế giới di động và Điện Máy Xanh đạt 29.400 tỷ đồng tăng gần 8% so với cùng kỳ. Riêng tháng 4, tổng doanh thu Thế giới di động và Điện máy xanh đạt 8.000 tỷ đồng tăng 25% so với tháng 3, động lực chính đến từ sản phẩm máy lạnh và thiết bị làm mát do nhu cầu cao trong mùa nắng nóng. Ngoài yếu tố thời tiết, sự tăng trưởng này cũng đến từ công tác chuẩn bị đầy đủ về nguồn cung hàng hóa với danh mục sản phẩm đầy đủ, chương trình khuyến mãi hấp dẫn và chủ động về nhân lực giao hàng lắp đặt.

Doanh thu online 4 tháng đầu năm đạt khoảng 4.700 tỷ đồng và chiếm 16% tổng doanh thu của hai chuỗi.

Với chuỗi Bách Hóa Xanh, lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 12.400 tỷ đồng doanh thu tăng 43% so với cùng kỳ. Riêng tháng 4, doanh thu đạt 3,2 nghìn tỷ đồng tăng gần 6% so với tháng 3, một phần đến từ sức mua hàng hóa tăng trong các ngày nghỉ lễ. Doanh thu bình quân đạt xấp xỉ 1,9 tỷ đồng/cửa hàng/tháng.

Tại cuộc gặp mặt nhà đầu tư mới đây, ông Đoàn Văn Hiểu Em cho biết, năm nay mùa nóng đến sớm và dự kiến kéo dài hơn hàng năm, nhu cầu sản phẩm giải nhiệt như máy lạnh điều hòa tủ lạnh cao, có nhiều cơ hội để tăng trưởng. Công ty cũng chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt hàng hóa, nguồn lực chương trình khuyến mại và đặc biệt giao lắp sản phẩm máy lạnh cũng tạo ra những khác biệt so với thị trường. Do đó, tin rằng năm nay tạo ra kết quả khác biệt.

"Quý 1 vừa rồi, tiếp tục quý 2 và những tháng còn lại chúng tôi đã chuẩn bị tốt nguồn lực để tận dụng tối đa cơ hội bán hàng tạo ra hiệu ứng nước chảy chỗ trũng. Chúng tôi tái cấu trúc lớn, giảm nhiều chi phí vận hành, tự tin đạt được doanh thu lợi nhuận đại hội cổ đông thông qua", ông Hiểu Em cho biết.

Trước đó, theo số liệu báo cáo cập nhật tình hình kinh doanh 3 tháng đầu 2024 do MWG công bố, ngành hàng điện máy tăng trưởng doanh thu đến 2 chữ số, nổi bật là sản phẩm máy lạnh tăng trưởng gần 50% so với cùng kỳ. Qua đó trở thành động lực tăng trưởng chính vào tổng doanh thu 2 chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh, đạt 21.300 tỷ đồng, tăng 7%.

MWG cho biết thêm, ngành hàng điện máy gia tăng đóng góp vào tổng doanh thu, trong khi đây là nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận ổn định, qua đó trở thành một trong những nguyên nhân chính giúp biên lãi gộp của chuỗi TGDĐ và ĐMX được cải thiện.

Về chuỗi Bách Hóa Xanh, ban lãnh đạo doanh nghiệp cho hay, khi mới mở hệ thống này chỉ nghĩ đơn giản có thể tạo doanh thu 1,2 tỷ đồng vì đơn hàng giá thấp không cao, chưa từng mơ doanh thu lên đến 1,8 tỷ nhưng giờ doanh thu đã vượt mong đợi lên 1,9 tỷ đồng và có thể đạt tối đa trên 2 tỷ đồng. "Nhưng có những thứ chưa vượt đó là thời gian, chúng ta tốn quá nhiều thời gian để đạt được hiệu quả của Bách Hóa Xanh. Cái gì cũng có cái được và chưa được, nhưng đến thời điểm hiện nay rất hài lòng với Bách Hóa Xanh", ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT nói.

Mục tiêu năm nay đưa Bách Hóa Xanh đến vị trí có lời, sẽ không đánh đổi mở rộng bằng lỗ lãi. Ưu tiên mở rộng cửa hàng trong điều kiện lợi nhuận vẫn nằm ở đó.