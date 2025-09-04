Thế nào là bánh Trung thu chuẩn vị Hồng Kông?

Sáu thiết kế được chế tác tinh xảo trên chất liệu gỗ phủ sơn mài, điểm xuyết chi tiết mạ vàng ánh kim bằng công nghệ in nổi 3D. Mỗi hộp bánh đều kể câu chuyện mùa lễ hội qua thỏ ngọc, đèn lồng và hoa cúc dưới ánh trăng...

Tiếp nối truyền thống 30 năm có mặt trên thị trường bánh Trung thu thủ đô, Khách sạn Hà Nội mới đây đã ra mắt bộ sưu tập bánh 2025 có tên "Glow". Với gam màu vàng pastel và xanh dương làm chủ đạo, bộ sưu tập vẽ lên một bức tranh thơ mộng, nơi những chú thỏ ngọc cùng nhau rước đèn lung linh trong tiếng trống hội rộn ràng, nhảy múa xung quanh vầng trăng tròn rực rỡ giữa khu rừng hoa cúc xanh.

Dưới sự dẫn dắt của Bếp trưởng Li Jian Chuan, các nghệ nhân làm bánh đã khéo léo hòa quyện tinh hoa truyền thống với sự sáng tạo độc đáo, mang đến bốn hương vị đặc sắc chuẩn phong cách Hồng Kông. Trong đó, gắn liền với thương hiệu bánh Trung thu Khách sạn Hà Nội, nhân sen trắng được tạo nên từ những hạt sen tươi nguyên, xay nhuyễn đến độ mịn hoàn hảo, mang tới vị ngọt dịu nhẹ và thuần khiết.

Khác biệt với nhân đậu đỏ nhuyễn quen thuộc của các năm trước, năm nay khách sạn hân hạnh mang đến nhân đậu đỏ hạt vỡ (đậu đỏ nghiền còn hạt) với phần nhân ngọt thơm tự nhiên, kết cấu mềm mịn nhưng vẫn giữ nguyên hạt đậu, lớp nhân hạt vỡ bùi bùi, tạo cảm giác chân thật, mộc mạc mà vẫn tinh tế.

Nhờ sự yêu mến của khách hàng, bánh Trung thu nhân thập cẩm ngũ vị tiếp tục góp mặt trong bộ sưu tập năm nay. Sự kết hợp hoàn hảo giữa các loại hạt cao cấp như hạnh nhân, hạt óc chó, hạt điều và dăm bông đem lại nét chấm phá độc đáo cho vị bánh truyền thống đã quen thuộc. Trong khi đó, bánh Trung thu nhân lá dứa mang đến hương vị thanh mát, cuốn hút của mùa lễ hội.

Bên cạnh nhân bánh, lớp vỏ ngoài cũng là yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt. Theo Bếp trưởng Li Jian Chuan: “Một chiếc bánh Trung thu chuẩn vị Hồng Kông phải có vỏ mỏng, thơm, bóng, ôm trọn lòng đỏ trứng muối bên trong. Sự hòa quyện giữa vị mặn của trứng muối và ngọt nhẹ của nhân bánh chính là dấu ấn riêng biệt”.

Bên cạnh hương vị bánh đặc trưng, Khách sạn Hà Nội năm nay giới thiệu hai loại trà thượng hạng: trà sen và trà Ô long nhài. Trà sen thanh nhẹ, hòa quyện cùng vị ngọt của bánh và chút mặn mà của trứng muối, tạo nên hậu vị hài hòa, dễ chịu. Trong khi đó, trà Ô long nhài với hương thơm dịu êm và vị chát nhẹ không chỉ cân bằng hương vị mà còn hỗ trợ tiêu hóa, đem lại trải nghiệm trọn vẹn và đáng nhớ cho mùa Trung thu.

Bộ sưu tập bánh Trung thu 2025 của Khách sạn Hà Nội có giá từ 918.000 đồng/hộp và hiện đã có mặt tại Mooncake Studio, tầng 1, Khách Sạn Hà Nội.