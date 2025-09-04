Thế nào là bánh Trung thu chuẩn vị Hồng Kông?

Sáu thiết kế được chế tác tinh xảo trên chất liệu gỗ phủ sơn mài, điểm xuyết chi tiết mạ vàng ánh kim bằng công nghệ in nổi 3D. Mỗi hộp bánh đều kể câu chuyện mùa lễ hội qua thỏ ngọc, đèn lồng và hoa cúc dưới ánh trăng...
Tiếp nối truyền thống 30 năm có mặt trên thị trường bánh Trung thu thủ đô, Khách sạn Hà Nội mới đây đã ra mắt bộ sưu tập bánh 2025 có tên "Glow". Với gam màu vàng pastel và xanh dương làm chủ
đạo, bộ sưu tập vẽ lên một bức tranh thơ mộng, nơi những chú thỏ ngọc cùng nhau rước
đèn lung linh trong tiếng trống hội rộn ràng, nhảy múa xung quanh vầng trăng
tròn rực rỡ giữa khu rừng hoa cúc xanh.
Dưới sự dẫn dắt của Bếp trưởng Li Jian Chuan,
các nghệ nhân làm bánh đã khéo léo hòa quyện tinh hoa truyền thống với sự sáng
tạo độc đáo, mang đến bốn hương vị đặc sắc chuẩn phong cách Hồng Kông. Trong đó, gắn liền với thương hiệu bánh Trung thu
Khách sạn Hà Nội, nhân sen trắng được tạo nên từ những hạt sen tươi nguyên, xay
nhuyễn đến độ mịn hoàn hảo, mang tới vị ngọt dịu nhẹ và thuần khiết.
Khác biệt với nhân đậu đỏ nhuyễn quen thuộc của
các năm trước, năm nay khách sạn hân hạnh mang đến nhân đậu đỏ hạt vỡ (đậu đỏ
nghiền còn hạt) với phần nhân ngọt thơm tự nhiên, kết cấu mềm mịn nhưng vẫn giữ
nguyên hạt đậu, lớp nhân hạt vỡ bùi bùi, tạo cảm giác chân thật, mộc mạc mà vẫn
tinh tế.
Nhờ sự yêu mến của khách hàng, bánh Trung thu nhân
thập cẩm ngũ vị tiếp tục góp mặt trong bộ sưu tập năm nay. Sự kết
hợp hoàn hảo giữa các loại hạt cao cấp như hạnh nhân, hạt óc chó, hạt điều và
dăm bông đem lại nét chấm phá độc đáo
cho vị bánh truyền thống đã quen thuộc. Trong khi đó, bánh Trung thu nhân lá dứa mang đến
hương vị thanh mát, cuốn hút của mùa lễ hội.
Bên cạnh nhân bánh, lớp vỏ ngoài cũng là yếu tố
quan trọng tạo nên sự khác biệt. Theo Bếp trưởng Li Jian Chuan: “Một chiếc bánh
Trung thu chuẩn vị Hồng Kông phải có vỏ mỏng, thơm, bóng, ôm trọn lòng đỏ trứng muối bên trong. Sự hòa
quyện giữa vị mặn của trứng muối và ngọt nhẹ của nhân bánh chính là dấu ấn
riêng biệt”.
Bên cạnh hương vị bánh đặc trưng, Khách sạn Hà
Nội năm nay giới thiệu hai loại trà thượng hạng: trà sen và trà Ô long nhài.
Trà sen thanh nhẹ, hòa quyện cùng vị ngọt của bánh và chút mặn mà của trứng muối,
tạo nên hậu vị hài hòa, dễ chịu. Trong khi đó, trà Ô long nhài với hương thơm dịu
êm và vị chát nhẹ không chỉ cân bằng hương vị mà còn hỗ trợ tiêu hóa, đem lại
trải nghiệm trọn vẹn và đáng nhớ cho mùa Trung thu.
Bộ sưu tập bánh Trung thu 2025 của Khách sạn
Hà Nội có giá từ 918.000 đồng/hộp và hiện đã có mặt tại Mooncake Studio, tầng
1, Khách Sạn Hà Nội.
Thị trường bánh Trung thu cao cấp hướng đến hương vị lành mạnh
13:55, 20/08/2025
Bánh Trung thu 5 sao bắt đầu “làm nóng” thị trường
10:16, 25/07/2025
Bánh Trung thu “nhà làm" lọt tầm ngắm của lực lượng chức năng
Các “ông lớn” coffee shop giữ vững vị thế trên mạng xã hội
YouNet Media vừa công bố báo cáo thị trường ngành “coffee shop” trên mạng xã hội nửa đầu năm 2025 và phác họa bức tranh toàn cảnh của một thị trường đang sôi động trở lại....
Công bố Lễ hội bia Đức Oktoberfest lớn nhất Đông Nam Á tại Đà Nẵng
Chiều ngày 22/8 tại Furama Resort Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) đã phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam) tổ chức họp báo công bố Lễ hội bia Đức Oktoberfest 2025 tại Đà Nẵng...
Thị trường bánh Trung thu cao cấp hướng đến hương vị lành mạnh
Đối với doanh nghiệp bánh Trung thu, mùa Tết đoàn viên là mùa bán hàng lớn thứ 2 trong năm, sau mùa Tết Nguyên Đán. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị tung ra dòng sản phẩm độc đáo nhất của mình nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận…
5 nhà hàng chay hàng đầu cho bữa ăn an lành
Với sự gia tăng nhận thức về sức khỏe và lối sống bền vững, ẩm thực chay đang trở thành một xu hướng phổ biến tại Việt Nam. Nhà hàng chay thế hệ mới ngày càng thể hiện sự sáng tạo và tinh tế trong chế biến món ăn cũng như bài trí không gian…
McDonald’s tăng doanh số giữa những tranh cãi về tiếp thị
Một số chiến dịch tiếp thị “thảm họa” của McDonald’s trong năm nay không chỉ là bài học về quản trị chuỗi cung ứng, mà còn phản ánh thực trạng lạm dụng tiêu dùng và khủng hoảng văn hóa thương mại trong xã hội hiện đại…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: