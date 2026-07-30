The Palm Island - Biệt thự đảo phong cách trẻ trung mang tinh thần nghỉ dưỡng chính thức ra mắt

Sau thành công của The Grand Island - phân khu biệt thự đảo được xem là biểu tượng tại Eco Central Park, nhà sáng lập Ecopark tiếp tục giới thiệu The Palm Island, mảnh ghép mới mang tinh thần nghỉ dưỡng hiện đại, trẻ trung. Không chỉ là bước tiến mới trong kiến trúc và cảnh quan, The Palm Island được định hướng đáp ứng nhu cầu sống compound (khép kín) dành cho gia đình trẻ tại Nghệ An.

Sự xuất hiện của The Palm Island không đơn thuần là đa dạng dòng sản phẩm Đảo Châu Âu, mà phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu sống của một thế hệ cư dân mới. Họ là những người thành đạt có phong cách trẻ trung, đề cao chất lượng sống, mong muốn sở hữu một không gian riêng tư nhưng không tách biệt khỏi cộng đồng; tìm kiếm sự cân bằng giữa nghỉ ngơi, kết nối và trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày.

The Palm Island đem tới phong cách sống biệt thự đảo trẻ trung, năng động tại Eco Central Park. Ảnh: Phong Anh.

CỘNG ĐỒNG TINH TẾ YÊU PHONG CÁCH SỐNG BÊN MẶT NƯỚC

Trong nhiều năm qua, những sản phẩm biệt thự đảo luôn được xem là dòng sản phẩm signature của Ecopark. Từ những khu biệt thự đảo tại Thành phố xanh Ecopark (Hưng Yên) đến Đảo Châu Âu tại Eco Central Park (Nghệ An), triết lý phát triển nhất quán luôn là kiến tạo những cộng đồng sống bên mặt nước, nơi cảnh quan thiên nhiên đóng vai trò trung tâm và chất lượng sống được đặt lên hàng đầu.

The Palm Island chính thức ra mắt, hoàn thiện Đảo Châu Âu. Ảnh: Phong Anh.

Tại Eco Central Park, nhà sáng lập Ecopark vừa chính thức ra mắt The Palm Island – mảnh ghép hoàn thiện của Đảo Châu Âu, mang thiết kế hiện đại, tinh thần nghỉ dưỡng, kết hợp hài hoà giữa kiến trúc với cảnh quan nhiệt đới. Dự án được kiến tạo dành cho thế hệ cư dân thành đạt, trẻ trung và năng động, những người đề cao trải nghiệm sống mỗi ngày, tìm kiếm một không gian vừa đủ riêng tư để tận hưởng, vừa đủ kết nối để sẻ chia - nơi giá trị của ngôi nhà không chỉ được đo bằng quyền sở hữu mà còn bằng chất lượng của từng khoảnh khắc sống.

Điểm khác biệt lớn nhất của The Palm Island không chỉ nằm ở kiến trúc và cảnh quan, mà còn nằm ở cách tổ chức không gian sống. The Palm Island được quy hoạch thành 11 nhánh đảo, bao quanh là diện tích mặt nước, trung bình mỗi m2 xây dựng công trình sẽ được làm mát bởi 2m2 mặt nước nội khu. Thiết kế này không chỉ tạo ra vi khí hậu thoáng mát cho không gian sống, mà còn tăng thêm chất lượng của tầm nhìn. Mỗi biệt thự tại The Palm Island cũng sử dụng hệ kính lớn để tăng trải nghiệm thị giác, giúp gia chủ sở hữu view mặt nước ở mọi không gian bên trong biệt thự.

Thiết kế khoáng đạt, gần gũi thiên nhiên tại biệt thự đảo The Palm Island. Ảnh: Phong Anh.

Diện tích sân vườn của mỗi biệt thự cũng được thiết kế chú trọng sự tiếp xúc với mặt nước. Được xử lý bằng hệ kè thuỷ sinh thoải dần từ mặt sân vườn xuống mặt nước, sự an toàn của cư dân, đặc biệt là trẻ nhỏ luôn được đề cao. Đồng thời, các thềm cảnh quan, tiểu cảnh sân vườn của cư dân được chủ động thiết kế cá nhân hoá theo quy chuẩn chung, vừa tạo sự đồng bộ và vẻ đẹp thẩm mỹ, vừa tăng tính sử dụng cho riêng mỗi biệt thự, từ đó tạo thành một cộng đồng sống đậm chất nghỉ dưỡng thông qua những hoạt động thưởng thức bên mặt nước của từng nhánh đảo.

TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH KHU COMPOUND KHÉP KÍN

The Palm Island thuộc phân khu compound khép kín với hệ thống an ninh đa lớp, nhận diện khuôn mặt bằng công nghệ, tích hợp các vòng kiểm soát lưu động để đảm bảo giữ gìn tính bảo mật, riêng tư cao cho cư dân nội khu. Bằng kinh nghiệm kiến tạo và vận hành khu compound tại Ecopark Hưng Yên, đội ngũ vận hành The Palm Island còn thiết kế những dịch vụ cá nhân hoá theo nhu cầu của cư dân cao cấp, như chăm sóc cây cảnh, vật nuôi, thú cưng, các hoạt động phục vụ đời sống thường nhật, giúp gia chủ hoàn toàn yên tâm về người thân trong không gian sống của khu compound khép kín.

Mặt nước vừa là cảnh quan, vừa là hàng rào mềm bảo vệ cuộc sống khép kín của cư dân. Ảnh: Phong Anh.

6 yếu tố xoay quanh tiêu chuẩn cuộc sống của khu compound được đề cao tại The Palm Island gồm: An ninh đa lớp, vệ sinh chuyên sâu, dịch vụ quản gia, bảo trì kỹ thuật siêu tốc luôn có mặt trong 5 phút khi tiếp nhận yêu cầu của cư dân, chăm sóc cảnh quan và đặc quyền tiện ích luôn sẵn sàng phục vụ trong nội khu.

TIỆN ÍCH RIÊNG CHẤT LƯỢNG CAO THEO TIÊU CHUẨN NGHỈ DƯỠNG

Thuộc phân khu Đảo Châu Âu, cư dân The Palm Island không chỉ sử dụng hệ tiện ích đẳng cấp tại The Grand Clubhouse, mà còn thuận tiện sử dụng các không gian ngoài trời tại 6 khu vườn chủ đề luôn trong bán kính chưa đến 300m từ bất kỳ căn nhà nào.

Cuộc sống nghỉ dưỡng tại gia của cư dân The Palm Island. Ảnh: Phong Anh.

The Grand Clubhouse là tâm điểm kết nối mọi tiện ích của cư dân khu compound Đảo Châu Âu, phục vụ cho The Palm Island và The Grand Island. Đây là clubhouse có quy mô lớn nhất trong hệ thống clubhouse của Nhà sáng lập Ecopark, lên đến 7.500 m2. Sở hữu vị trí như một ốc đảo biệt lập có tầm nhìn 360 độ ra mặt nước, The Grand Clubhouse có hệ cảnh quan độc đáo, từ vườn thảo mộc, đường sỏi massage chân tự nhiên, có đến những thềm ngắm cảnh, câu cá, sân chơi ngoài trời để phục vụ những khoảnh khắc nghỉ ngơi, kết nối, hoà mình với thiên nhiên của cư dân biệt thự đảo.

Bể bơi bốn mùa nằm trong Clubhouse phục vụ riêng cư dân The Palm Island, Đảo Châu Âu. Ảnh: Phong Anh.

The Grand Clubhouse được trang bị hệ tiện ích theo tiêu chuẩn resort, bao gồm bể bơi 4 mùa dành cho người lớn, bể bơi trẻ em, bể sục jacuzzi rộng 500 m2 theo công nghệ điện phân muối. Ngoài ra, để nâng cao tác dụng chăm sóc sức khoẻ, The Grand Clubhouse còn được đầu tư hệ bể khoáng nóng onsen và bể khoáng lạnh, phòng sauna, phòng steam để khép kín liệu trình sức khoẻ chuyên sâu dành cho cư dân mọi độ tuổi.

Nhà hàng sang trọng phục vụ cư dân đón tiếp người thân, đối tác. Ảnh: Phong Anh.

Ngoài ra, diện tích chính của Clubhouse được thiết kế không gian lounge, nhà hàng và cafe giúp việc phục vụ F&B có gu dành cho cư dân trở nên thuận tiện, đây cũng là điểm được đánh giá cao khi cư dân biệt thự đảo thường xuyên đón tiếp khách quý, đối tác tại các không gian xứng tầm. Khu vực F&B của The Grand Clubhouse có sức chứa 600 khách, đáp ứng được các buổi chiêu đãi tại tư gia với quy mô lớn dành cho gia chủ.

DỰ ÁN PHONG CÁCH NHẤT CHÂU Á 2025

Thiết kế không gian sống khác biệt cùng định hướng kiến tạo phong cách sống compound khép kín quy mô lớn cùng các tiêu chuẩn quốc tế đã đưa Đảo Châu Âu (gồm The Palm Island và The Grand Island) giành chiến thắng tại PropertyGuru Asia Property Awards 2025 với danh hiệu “Dự án Nhà ở Phong cách nhất Châu Á”.

Đảo Châu Âu (gồm The Palm Island và The Grand Island) dành danh hiệu “Dự án Nhà ở Phong cách nhất Châu Á”. Ảnh: Phong Anh.

Việc được vinh danh tại PropertyGuru Asia Property Awards là một sự ghi nhận đáng tự hào từ cộng đồng quốc tế dành cho The Palm Island - Đảo Châu Âu nói riêng, nhà sáng lập Ecopark nói chung trong suốt hành trình hơn hai thập kỷ phát triển. Qua đó khẳng định giá trị mạnh mẽ của phong cách, kiến trúc, cảnh quan của biệt thự đảo không chỉ đạt tiêu chuẩn quốc tế mà còn vượt trội hơn so với những dự án trong khu vực Châu Á.

Điều này cũng phản ánh xu hướng sống đang ngày càng được đề cao trên thế giới: đề cao sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và sự gắn kết cộng đồng. Một ngôi nhà không còn chỉ là nơi để trở về, mà trở thành điểm khởi đầu cho một phong cách sống toàn diện hơn.

* Khách hàng quan tâm biệt thự đảo The Palm Island có thể liên hệ một trong các đại lý chính thức của Eco Central Park để được tư vấn, hỗ trợ.