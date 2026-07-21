Hà Nội: Tặng quà các đối tượng chính sách, người có công nhân dịp Quốc khánh 2/9

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 283/KH-UBND về tặng quà tới các đối tượng chính sách là người có công, cơ sở cách mạng nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026).
Hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là quan tâm đến người có công với cách mạng, đảm bảo chính sách an sinh xã hội.
Theo kế hoạch, thành phố tặng 10 triệu đồng/suất quà (bằng tiền mặt) gửi tới người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 (lão thành cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 (tiền khởi nghĩa).
Mức tặng quà 3 triệu đồng/suất (bằng tiền mặt), dành cho các đối tượng gồm: Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc "Bằng có công với nước".
Ngoài ra, trường hợp người đứng tên trong Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc "Bằng có công với nước" đã mất, thì người trong gia đình (đại diện vợ, chồng, con), cũng được tặng quà mức 3 triệu đồng/suất.
Bên cạnh đó, Thành phố Hà Nội cũng sẽ tổ chức thăm, tặng quà các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường: Hà Đông, Phù Đổng, Quốc Oai, Xuân Mai, Phúc Thọ, Thiên Lộc, Ứng Hòa được ủy quyền thăm, tặng quà các cơ sở cách mạng là tập thể được Nhà nước tặng danh hiệu "Bằng có công với nước" hoặc "Kỷ niệm chương có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến". Mức quà tặng là 27 triệu đồng/đơn vị, gồm 25 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 2 triệu đồng.
Mỗi xã, phường cũng lựa chọn 2 gia đình người có công tiêu biểu để tổ chức thăm, tặng quà, với mức 12 triệu đồng/suất, trong đó có 10 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 2 triệu đồng.
Theo kế hoạch, Thành phố Hà Nội sẽ tặng 2.107 suất quà, với tổng kinh phí 10,399 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được bảo đảm từ ngân sách thành phố, ngân sách xã, phường theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác. Ngoài nguồn kinh phí này, các địa phương có thể huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để chăm lo tốt hơn cho người có công.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổng hợp kết quả thực hiện, và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
Sở Văn hóa và Thể thao được giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của hoạt động tri ân người có công gắn với các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí triển khai kế hoạch theo quy định.
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