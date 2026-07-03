Thêm dự án lớn khánh thành, Khu kinh tế mở Chu Lai tăng tốc thu hút vốn FDI

Chiều 2/7, tại Khu công nghiệp cảng Tam Hiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế mở chu Lai và Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology đã tổ chức khánh thành (giai đoạn 2) Nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch Karcher Việt Nam Technology với tổng vốn đầu tư hơn 40,6 triệu USD.
Sự hiện diện của Karcher tại Chu Lai và tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 dự án Nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch Karcher Việt Nam Technology là minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh thuận lợi tại Chu Lai nói riêng, của thành phố Đà Nẵng nói chung và tiềm năng phát triển bền vững của khu vực này.
Khu kinh tế mở Chu Lai, sau hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, đã khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất cho các nhà đầu tư quốc tế tại Việt Nam. Với vị trí chiến lược, cơ sở hạ tầng hiện đại và chính sách ưu đãi, Chu Lai không chỉ thu hút các dự án lớn mà còn trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, logistics và dịch vụ của khu vực miền Trung.
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động, việc các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn Chu Lai làm trung tâm phát triển cho thấy họ đã nhận thức rõ ràng về tiềm năng và lợi thế của khu vực này. Một trong những minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của Chu Lai là dự án Nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch Karcher Việt Nam Technology. Với tổng vốn đầu tư hơn 40,6 triệu USD (giai đoạn 2), dự án này không chỉ nâng cao năng lực sản xuất mà còn thúc đẩy xuất khẩu, tạo việc làm cho người lao động địa phương và đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước.
Phát biểu tại Lễ khánh thành, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thánh phố Đà Nẵng, nhấn mạnh: "Khu kinh tế mở Chu Lai giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp, logistics, thương mại và dịch vụ của Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Sau 23 năm hình thành và phát triển, Chu Lai đã từng bước khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng công nghiệp quan trọng, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu, đầu tư các dự án, làm thay đổi diện mạo của khu vực, đáp ứng kỳ vọng của Đảng và nhân dân".
Đà Nẵng, với vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng giao thông phát triển và nguồn nhân lực chất lượng cao, đã trở thành điểm tựa vững chắc cho các dự án đầu tư lớn. Phân tích sâu hơn, có thể thấy rằng sự thành công của Khu kinh tế mở Chu Lai không chỉ đến từ vị trí địa lý mà còn từ chính sách hỗ trợ đầu tư của chính quyền địa phương. Các dự án hạ tầng quan trọng như Luồng Cửa Lở, hệ thống cảng biển cho tàu 5 vạn tấn và sân bay Chu Lai đang được đầu tư mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động logistics và thương mại quốc tế. Đồng thời, việc duy trì chính sách tiền tệ ổn định và khuyến khích đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao cũng là những yếu tố quan trọng giúp Chu Lai thu hút các nhà đầu tư lớn.
Nhìn về tương lai, Khu kinh tế mở Chu Lai tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp muốn mở rộng quy mô và tìm kiếm cơ hội phát triển mới. Với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư, Chu Lai không chỉ là một cực tăng trưởng công nghiệp quan trọng phía Nam thành phố Đà Nẵng mà còn là biểu tượng cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của khu vực miền Trung.
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