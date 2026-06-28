Thủ tướng yêu cầu tăng tốc dự án giao thông để giữ mục tiêu tăng trưởng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, nhấn mạnh kết quả giải ngân và hoàn thành dự án sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ cũng như quyết định việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2027...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm lĩnh vực giao thông vận tải.

Chiều 27/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Nổi bật là 6 đoạn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông với tổng chiều dài 395 km, góp phần nối thông tuyến cao tốc từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu cũng đã đưa vào sử dụng, tăng cường kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với cụm cảng biển Cái Mép – Thị Vải.

Bên cạnh đó, các dự án cảng hàng không Cà Mau, Phú Quốc và Gia Bình giai đoạn 1.1 đang được triển khai theo kế hoạch; nhiều vướng mắc tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành từng bước được tháo gỡ, trong khi một số dự án đạt tỷ lệ giải ngân cao.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng chỉ ra nhiều tồn tại. Tiến độ thi công của không ít dự án còn chậm, khối lượng thực hiện trong 6 tháng đầu năm thấp, trong khi nhiều dự án vẫn thiếu nguồn vật liệu xây dựng dù các cơ chế đặc thù về cấp phép và khai thác mỏ đã được Quốc hội và Chính phủ ban hành. Công tác giải ngân cũng chưa đạt yêu cầu, với nhiều dự án mới giải ngân dưới 20% kế hoạch, thậm chí dưới 10%.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 theo Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương.

Hiện Ban Chỉ đạo đang theo dõi 38 dự án giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 5 triệu tỷ đồng. Riêng kế hoạch vốn bố trí năm 2026 lên tới 220.000 tỷ đồng.

Theo Thủ tướng, đây là nguồn lực rất lớn và nếu được triển khai hiệu quả sẽ tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời góp phần giảm hệ số ICOR.

"Nếu muốn đóng góp cho tăng trưởng hai con số trong năm nay và những năm tiếp theo thì việc hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án trọng điểm quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ đồng thời khẳng định kết quả triển khai các dự án sẽ trở thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá, sắp xếp cán bộ cũng như phân bổ kế hoạch đầu tư công.

"Không thể tiếp tục phân bổ vốn cho năm 2027 nếu kết quả giải ngân năm 2026 không đạt yêu cầu, không đạt kế hoạch", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị.

Đối với các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương kiên quyết không điều chỉnh hoặc kéo dài tiến độ các dự án nếu không có nguyên nhân khách quan chính đáng; đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, kiểm soát chặt chi phí đầu tư, phòng chống thất thoát, lãng phí và tham nhũng.

Về giải ngân, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công để đến hết quý 3/2026, tỷ lệ giải ngân các dự án giao thông đạt trên 50%, tiệm cận mức bình quân chung của cả nước.

Đối với các dự án đường bộ cao tốc, Bộ Xây dựng được giao khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và đôn đốc các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch theo tiến độ.

Các địa phương có mỏ vật liệu tiếp tục rà soát quy hoạch, đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn khai thác, đồng thời tăng cường quản lý giá vật liệu xây dựng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát trữ lượng các mỏ, điều phối nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm; Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Công an tổ chức thanh tra chuyên đề về khai thác vật liệu xây dựng, kịp thời xử lý các vi phạm.

Đối với lĩnh vực hàng không, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng tăng cường giám sát tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; ACV chịu trách nhiệm triển khai các nhóm công việc thuộc phạm vi được giao. Với sân bay Gia Bình, các tuyến đường kết nối phải được hoàn thành đúng tiến độ để phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Trong lĩnh vực đường sắt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương lựa chọn tư vấn quốc tế lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính và Hội đồng thẩm định Nhà nước hoàn tất thẩm định hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, bảo đảm trình Chính phủ trước ngày 5/7 và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 10/7/2026.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng yêu cầu công khai tiến độ thực hiện các dự án trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để làm căn cứ giám sát, đánh giá trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương trong các phiên họp tiếp theo.