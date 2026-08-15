Chứng khoán Hàn Quốc trở lại thị trường giá lên, đà tăng có thể kéo dài bao lâu?

Chỉ một tháng sau khi rơi vào thị trường giá xuống vì làn sóng bán tháo, chứng khoán Hàn Quốc đã phục hồi ngoạn mục nhờ dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu bán dẫn. Chỉ số Kospi tăng hơn 20% so với đáy cuối tháng 7, chính thức bước vào thị trường giá lên...

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Đà phục hồi được dẫn dắt bởi cổ phiếu Samsung Electronics và SK Hynix, hai tập đoàn bán dẫn có ảnh hưởng lớn đến Kospi.

Kết quả kinh doanh tích cực của các công ty công nghệ Mỹ cùng triển vọng đầu tư cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục tăng đã củng cố niềm tin vào nhu cầu chip nhớ. Tuy nhiên, tốc độ đảo chiều nhanh chóng cũng cho thấy thị trường Hàn Quốc vẫn có thể biến động mạnh.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (13/8), Kospi có lúc tăng hơn 4%, nâng mức phục hồi so với đáy ngày 30/7 lên khoảng 23%, theo dữ liệu của LSEG. Một chỉ số thường được coi là bước vào thị trường giá lên khi tăng ít nhất 20% so với đáy gần nhất. Hai cổ phiếu có tỷ trọng lớn trong chỉ số là Samsung Electronics và SK Hynix dẫn đầu đà tăng, lần lượt tăng giá hơn 4% và 7%. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (14/8), chỉ số này tiếp tục tăng thêm 2,42%, tiến sát mốc 7.000 điểm.

Trong đợt bán tháo tháng trước, các vị thế sử dụng đòn bẩy cùng hoạt động bán bắt buộc đã góp phần đẩy Kospi vào thị trường giá xuống. Việc chỉ số đảo chiều nhanh chóng cho thấy mức độ biến động lớn của cổ phiếu công nghệ, đồng thời đặt ra câu hỏi: Đà tăng của chứng khoán Hàn Quốc có thể kéo dài bao lâu?

LÀN SÓNG CHI TIÊU CHO AI CHƯA HẠ NHIỆT

Với những người tin rằng thị trường còn dư địa đi lên, triển vọng này phụ thuộc phần lớn vào việc kết quả kinh doanh của các tập đoàn bán dẫn Hàn Quốc có đáp ứng được kỳ vọng ngày càng cao hay không. Báo cáo lợi nhuận tích cực của các công ty công nghệ Mỹ cùng cam kết tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng AI đã khôi phục niềm tin rằng nhu cầu chip nhớ sẽ duy trì ở mức cao.

“Đà phát triển của AI và kết quả kinh doanh tích cực vẫn được duy trì ngay cả trong thời gian thị trường bán tháo. Vì vậy, chính các yếu tố nền tảng đang đưa thị trường trở lại trạng thái bình thường, chứ không phải thị trường tăng rồi nền tảng mới được cải thiện”, ông Peter Kim, Giám đốc chiến lược đầu tư toàn cầu tại KB Securities, nhận định với kênh CNBC.

Theo ông Kim, định giá và triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp bán dẫn chưa bao giờ thực sự bị nghi ngờ trong đợt lao dốc vừa qua. Nguyên nhân chính của đà giảm là các yếu tố kỹ thuật và sự dịch chuyển của dòng vốn.

Áp lực từ việc tháo gỡ các vị thế sử dụng đòn bẩy cũng đã giảm bớt sau khi cơ quan quản lý siết quy định. Các công ty chứng khoán đồng thời đưa yêu cầu về ký quỹ và quản trị rủi ro trở lại mức thông thường. Nhờ đó, thị trường hiện có thể đứng trên nền tảng vững chắc hơn so với giai đoạn tăng nóng trước đợt lao dốc.

“Làn sóng chi tiêu cho AI còn lâu mới kết thúc”, ông David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, viết trong một báo cáo công bố đầu tuần này. Ông dẫn chứng kết quả kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp Mỹ liên quan đến AI. Cổ phiếu Supermicro và nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây CoreWeave tăng mạnh sau khi hai công ty công bố kết quả vượt kỳ vọng.

Diễn biến này tạo thêm động lực cho các hãng chip Hàn Quốc, vốn phụ thuộc nhiều vào nhu cầu chip nhớ dùng trong hạ tầng AI. Tuy nhiên, do phụ thuộc nhiều vào một số ít tập đoàn bán dẫn, Kospi cũng đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi trong tâm lý của nhà đầu tư đối với AI.

“Ở thời điểm này, thị trường chứng khoán Hàn Quốc gần như gắn liền với xu hướng đầu tư vào phần cứng AI”, ông Phillip Wool, Giám đốc nghiên cứu tại Rayliant Global Advisors, cho biết.

Theo ông Wool, đợt phục hồi một phần đến từ các yếu tố kỹ thuật. Áp lực bán giải chấp đã giảm, nhà đầu tư bắt đáy quay trở lại và tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội bắt đầu lan rộng. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh tốt hơn dự kiến của các tập đoàn công nghệ lớn cũng củng cố kỳ vọng rằng đầu tư vào hạ tầng AI sẽ tiếp tục tăng, qua đó giúp nâng dự báo tăng trưởng của các doanh nghiệp phần cứng Hàn Quốc.

“Bất kỳ diễn biến nào khiến triển vọng này bị nghi ngờ đều có thể kéo thị trường đi xuống. Đó có thể là kế hoạch đầu tư kém tích cực của các tập đoàn điện toán đám mây quy mô lớn, giá dịch vụ AI tính theo token giảm hoặc lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách”, ông Wool nói.

ĐÀ TĂNG DỰA TRÊN NỀN TẢNG HAY ĐẦU CƠ?

Triển vọng tăng của thị trường còn được hỗ trợ bởi chương trình “Value-Up”, sáng kiến của Chính phủ Hàn Quốc nhằm khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết cải thiện quản trị, nâng cao giá trị và tăng lợi ích cho cổ đông.

Theo ông Billy Leung, chiến lược gia đầu tư tại Global X ETFs, chương trình này cùng các cải cách về quản trị doanh nghiệp đã góp phần cải thiện tình trạng cổ phiếu Hàn Quốc lâu nay thường được định giá thấp hơn những doanh nghiệp tương đương trên thế giới.

“Kospi đang ở trong thị trường giá lên, nhưng điều quan trọng hơn là đà tăng này được thúc đẩy bởi đầu cơ hay sự cải thiện thực sự của các yếu tố nền tảng”, ông Leung nói.

Theo ông Leung, thị trường Hàn Quốc hiện giống một thị trường giá lên được hỗ trợ bởi nền tảng kinh doanh hơn là một bong bóng đầu cơ, trong bối cảnh kỳ vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp bán dẫn tiếp tục được nâng lên.

Tuy nhiên, sự tham gia mạnh của nhà đầu tư cá nhân, việc chỉ số phụ thuộc nhiều vào một số ít cổ phiếu và những mục tiêu tăng điểm đầy tham vọng cũng bắt đầu mang dấu hiệu thường thấy ở giai đoạn cuối của một chu kỳ tăng.

Một số chuyên gia khác cảnh báo không nên quá coi trọng cột mốc tăng 20%.

“Tôi sẽ thận trọng khi gọi đây là một thị trường giá lên hoàn toàn mới”, ông Jung In Yun thuộc Fibonacci Asset Management Global nhận định. Theo ông, đợt tăng này vừa là sự phục hồi kỹ thuật sau làn sóng bán giải chấp, vừa phản ánh “sự ổn định thực sự đang quay trở lại”.

Trong kịch bản chính của ông Jung, xu hướng tăng chung sẽ tiếp diễn nhờ lợi nhuận của các doanh nghiệp bán dẫn và khẩu vị rủi ro được cải thiện. Tuy nhiên, tốc độ tăng có thể chậm lại và thị trường sẽ biến động nhiều hơn.

“Sau một đợt phục hồi mạnh như vậy, thị trường bước vào giai đoạn tích lũy sẽ là điều lành mạnh. Nhà đầu tư không nên kỳ vọng chỉ số tiếp tục tăng với tốc độ như hiện nay”, ông Jung khuyến nghị.