TP. Hồ Chí Minh khởi công đồng loạt 8 dự án chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác
TThanh Thủy
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TP. Hồ Chí Minh vừa đồng loạt khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 253.033 tỷ đồng (khoảng 9,6 tỷ USD) chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác. Các dự án nhằm hiện thực hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và Thành phố, tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững trong Kỷ nguyên mới...
Sáng 1/7, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công các công
trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định
vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) tại Bến Nhà Rồng -
Khánh Hội - nơi gắn liền với dấu mốc lịch sử ngày 5/6/1911, Chủ tịch Hồ Chí
Minh ra đi tìm đường cứu nước.
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ, TẠO KHÔNG GIAN TĂNG TRƯỞNG MỚI
Tổng mức đầu tư của 8 dự án (không tính nhà ở xã hội) lên đến
hơn 253.033 tỷ đồng (tương đương khoảng 9,6 tỷ USD), huy động đa dạng nguồn lực
từ đầu tư công, PPP và đầu tư trực tiếp bằng vốn tư nhân - thể hiện tinh thần
Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với phương
châm “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh”.
Các công trình có tính đột phá, mở không gian phát triển mới
về địa lý, văn hóa và tinh thần, tạo khí thế mới, động lực mới để thành phố bước
vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững.
Cụ thể 8 dự án hạ tầng trọng điểm được khởi công gồm: Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng; cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu; cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1); cầu đường Bình Tiên; cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1); nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác; và hoàn chỉnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh, cho biết từ những ngày đầu sau giải phóng với bộn bề khó khăn, cơ sở vật
chất nghèo nàn, nền kinh tế kiệt quệ, bước qua giai đoạn đổi mới, mở cửa và hội
nhập quốc tế đầy thử thách, và gần đây nhất, tất cả chúng ta đều không thể quên
được thời kỳ đại dịch Covid khốc liệt.
TP. Hồ Chí Minh đã khẳng định bản lĩnh, vượt khó và tinh thần
sáng tạo không ngừng. Giai đoạn 1986 - 1990, Thành phố đạt mức tăng trưởng
7,82%/năm, cao hơn mức 4,4% cả nước. Tiếp đó, giai đoạn 1991 - 2010, vươn lên mạnh
mẽ với tốc độ tăng trưởng bình quân hai con số, 11 - 12%/năm, và chiếm 26 - 27% tổng
thu ngân sách Nhà nước toàn quốc.
Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, sau khi hợp nhất TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố có quy mô GRDP khoảng 3 triệu tỷ đồng (121 tỷ USD), chiếm 23,6% GRDP cả nước và đóng góp 33,4% tổng thu ngân sách quốc gia. GRDP bình quân đầu người đạt 198,1 triệu đồng, tương đương 8.244 USD, cao gấp 1,74 lần mức bình quân cả nước.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Thành phố tăng trưởng 8,55%, thu ngân sách đạt hơn 500.000 tỷ đồng, các lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ tiếp tục khởi sắc. Thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, tiên phong đổi mới tư duy và huy động hiệu quả các nguồn lực.
Theo lãnh đạo UBND Thành phố, việc đồng loạt khởi công 8 dự án chiến lược với tổng vốn hơn 253.000 tỷ đồng sẽ tạo động lực phát triển hạ tầng đồng bộ, kết nối giao thông, cảng biển, hàng không và mở rộng không gian phát triển hướng biển.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và không để xảy ra thất thoát, lãng phí.
Ông Hoàng Nguyên Dinh khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới tư duy, quyết liệt hành động để xây dựng Thành phố thông minh, hiện đại, nghĩa tình và tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ
Về phía nhà đầu tư, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group (đơn vị thực hiện dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng
- Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng), cho biết việc được giao thực hiện dự không chỉ là một dự án đầu tư mà còn là trọng trách và cơ hội lịch sử.
Theo ông Trường, giá trị lớn nhất của Bến Nhà Rồng - Khánh Hội nằm ở ký ức lịch sử và tinh thần dân tộc. Vì vậy, Sun Group đặt mục tiêu gìn giữ, phát huy các giá trị di sản, tôn trọng cảnh quan và tạo thêm những giá trị mới để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.
Theo định hướng này, Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và không gian cây xanh Bến Bạch Đằng sẽ được kết nối thành một trục không gian mở ven sông, phục vụ nhu cầu tìm hiểu lịch sử, sinh hoạt văn hóa và vui chơi của người dân. Sun Group cam kết huy động tối đa nguồn lực, phối hợp với các cơ quan của TP. Hồ Chí Minh để triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính bền vững.
Cũng tại buổi lễ, bà Trần Vân Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup (Đơn vị đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu), cho biết dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với TP. Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu xuống còn khoảng 10 phút, tạo động lực cho giao thương, du lịch, vận tải và phát triển kinh tế - xã hội.
Đại diện Vingroup khẳng định doanh nghiệp sẽ huy động tối đa nguồn lực về tài chính, công nghệ, nhân lực và kinh nghiệm quản lý, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và tuân thủ quy định của pháp luật.
8 công trình dự án TP. Hồ Chí Minh khởi công ngày 1/7/2026
+ Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây
xanh công cộng Bến Bạch Đằng với quy mô khoảng 73,3 ha, tổng mức đầu tư 29.317
tỷ đồng do Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bến Nhà Rồng - Tập đoàn Sun Group làm
chủ đầu tư. Dự án gồm 5 dự án thành phần, trong đó 4 dự án có cấu phần xây dựng.
+ Dự án Cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế
Long Thành dài khoảng 42 km, quy mô 6 làn xe Tổng mức đầu tư khoảng 46.918 tỷ đồng
do Công ty Cổ phần Masterise Hạ tầng Cao tốc Long Thành - Hồ Tràm, thành viên của
Masterise Group, là nhà đầu tư thực hiện.
+ Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng
Tàu có tổng chiều dài khoảng 14 km, gồm phần cầu dài hơn 8km, phần hầm dài 3,85
km và phần đường dẫn khoảng 2,15 km; quy mô 6 làn xe. Tổng mức đầu tư khoảng
93.159 tỷ đồng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Thời gian thực hiện dự
án trong 3 năm từ 2026 - 2029. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Liên danh Cần Giờ
- An Hưng - Điền Thịnh - Lâm Viên;
+ Dự án Đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ
(giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư khoảng 50.820 tỷ đồng, quy mô 351.2 ha, với tổng
chiều dài cầu cảng 7,5 km, đủ khả năng tiếp nhận những tàu container lớn nhất
thế giới có trọng tải lên đến 250.000 DWT, tương đương sức chở khoảng 24.000
TEU do liên danh các nhà đầu tư Geleximco, ITC và SCIC làm chủ đầu tư;
+ Dự án Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm
Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh) có tổng chiều dài 3,66 km, mặt cắt ngang rộng
30 - 47 m, gồm phần cầu chính dài 3,1 km và đường song hành phía dưới dài 3,3
km. Tổng mức đầu tư khoảng 6.285 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công;
+ Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài (giai
đoạn 1) có tổng chiều dài 51 km (đoạn qua địa bàn Thành phố 24,7 km, đoạn qua tỉnh
Tây Ninh 26,3 km), mặt cắt ngang 4 làn xe cao tốc. Tổng mức đầu tư khoảng
22.975 tỷ đồng. Dự án gồm 4 dự án thành phần, trong đó các dự án thành phần 2,
3, 4 đã được khởi công; dự án thành phần 1 (xây dựng tuyến cao tốc theo hợp đồng
BOT) được khởi công trong dịp này
+ Dự án Đầu tư nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức
- Long Thành với đường Rừng Sác bao gồm: Xây dựng nút giao khác mức liên thông
giữa tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, bổ sung 01 đơn
nguyên cầu bên phải tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và các nhánh kết nối từ
đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành, đảo xuyến và hầm chui dài 760
m trên đường Rừng Sác. Tổng mức đầu tư khoảng 2.969 tỷ đồng, do liên danh đứng
đầu là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC thuộc hệ sinh thái Vingroup làm tổng
thầu EPC;
+ Dự án Đầu tư hoàn chỉnh nút giao Cao tốc Bến Lức - Long
Thành với Quốc lộ 50 có tổng chiều dài tuyến 1,3 km, nút giao khác mức liên
thông dạng Trumpet. Tổng mức đầu tư khoảng 590 tỷ đồng, do liên danh đứng đầu
là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC thuộc hệ sinh thái Vingroup làm tổng
thầu.
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