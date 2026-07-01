TP. Hồ Chí Minh khởi công đồng loạt 8 dự án chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác

TP. Hồ Chí Minh vừa đồng loạt khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 253.033 tỷ đồng (khoảng 9,6 tỷ USD) chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác. Các dự án nhằm hiện thực hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và Thành phố, tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững trong Kỷ nguyên mới...

Các đại biểu nhấn nút khởi công 8 dự án trọng điểm - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh

Sáng 1/7, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) tại Bến Nhà Rồng - Khánh Hội - nơi gắn liền với dấu mốc lịch sử ngày 5/6/1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước.

ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ, TẠO KHÔNG GIAN TĂNG TRƯỞNG MỚI

Tổng mức đầu tư của 8 dự án (không tính nhà ở xã hội) lên đến hơn 253.033 tỷ đồng (tương đương khoảng 9,6 tỷ USD), huy động đa dạng nguồn lực từ đầu tư công, PPP và đầu tư trực tiếp bằng vốn tư nhân - thể hiện tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với phương châm “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh”.

Các công trình có tính đột phá, mở không gian phát triển mới về địa lý, văn hóa và tinh thần, tạo khí thế mới, động lực mới để thành phố bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững.

Cụ thể 8 dự án hạ tầng trọng điểm được khởi công gồm: Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng; cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu; cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1); cầu đường Bình Tiên; cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1); nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác; và hoàn chỉnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh, cho biết từ những ngày đầu sau giải phóng với bộn bề khó khăn, cơ sở vật chất nghèo nàn, nền kinh tế kiệt quệ, bước qua giai đoạn đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế đầy thử thách, và gần đây nhất, tất cả chúng ta đều không thể quên được thời kỳ đại dịch Covid khốc liệt.

TP. Hồ Chí Minh đã khẳng định bản lĩnh, vượt khó và tinh thần sáng tạo không ngừng. Giai đoạn 1986 - 1990, Thành phố đạt mức tăng trưởng 7,82%/năm, cao hơn mức 4,4% cả nước. Tiếp đó, giai đoạn 1991 - 2010, vươn lên mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng bình quân hai con số, 11 - 12%/năm, và chiếm 26 - 27% tổng thu ngân sách Nhà nước toàn quốc.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, sau khi hợp nhất TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố có quy mô GRDP khoảng 3 triệu tỷ đồng (121 tỷ USD), chiếm 23,6% GRDP cả nước và đóng góp 33,4% tổng thu ngân sách quốc gia. GRDP bình quân đầu người đạt 198,1 triệu đồng, tương đương 8.244 USD, cao gấp 1,74 lần mức bình quân cả nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Thành phố tăng trưởng 8,55%, thu ngân sách đạt hơn 500.000 tỷ đồng, các lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ tiếp tục khởi sắc. Thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, tiên phong đổi mới tư duy và huy động hiệu quả các nguồn lực.

Theo lãnh đạo UBND Thành phố, việc đồng loạt khởi công 8 dự án chiến lược với tổng vốn hơn 253.000 tỷ đồng sẽ tạo động lực phát triển hạ tầng đồng bộ, kết nối giao thông, cảng biển, hàng không và mở rộng không gian phát triển hướng biển.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Ông Hoàng Nguyên Dinh khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới tư duy, quyết liệt hành động để xây dựng Thành phố thông minh, hiện đại, nghĩa tình và tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ

Về phía nhà đầu tư, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group (đơn vị thực hiện dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng), cho biết việc được giao thực hiện dự không chỉ là một dự án đầu tư mà còn là trọng trách và cơ hội lịch sử.

Theo ông Trường, giá trị lớn nhất của Bến Nhà Rồng - Khánh Hội nằm ở ký ức lịch sử và tinh thần dân tộc. Vì vậy, Sun Group đặt mục tiêu gìn giữ, phát huy các giá trị di sản, tôn trọng cảnh quan và tạo thêm những giá trị mới để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Phối cảnh dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng

Theo định hướng này, Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và không gian cây xanh Bến Bạch Đằng sẽ được kết nối thành một trục không gian mở ven sông, phục vụ nhu cầu tìm hiểu lịch sử, sinh hoạt văn hóa và vui chơi của người dân. Sun Group cam kết huy động tối đa nguồn lực, phối hợp với các cơ quan của TP. Hồ Chí Minh để triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính bền vững.

Cũng tại buổi lễ, bà Trần Vân Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup (Đơn vị đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu), cho biết dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với TP. Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu xuống còn khoảng 10 phút, tạo động lực cho giao thương, du lịch, vận tải và phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện Vingroup khẳng định doanh nghiệp sẽ huy động tối đa nguồn lực về tài chính, công nghệ, nhân lực và kinh nghiệm quản lý, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và tuân thủ quy định của pháp luật.