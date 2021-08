Thêm KDH đăng ký bán hết cổ phiếu quỹ nhằm bổ sung vốn lưu động

CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho Công ty.

Theo đó, KDH đăng ký bán hết 19,850.640 cổ phiếu cổ phiếu quỹ, chiếm 3,19% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty. Giao dịch dự kiến thực hiện trong tháng 9-10/2021, sau khi công ty nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN và đã hoàn tất thủ tục công bố thông tin theo quy định.



Tổng thời gian thực hiện bán cổ phiếu quỹ không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/8, cổ phiếu KDH giảm 5,2% xuống mức 39.400 đồng/cp và tạm tính theo giá này, Nhà Khang Điền sẽ thu về khoảng 782 tỷ đồng.

Mới đây, VCSC đã nâng giá mục tiêu cho cổ phiếu KDH thêm 6% lên 40.500 đồng/cổ phiếu nhưng điều chỉnh khuyến nghị từ "khả quan" sang "phù hợp thị trường" vì giá cổ phiếu của công ty đã tăng 21% trong 3 tháng qua.

Theo nhận định từ VCSC, giá mục tiêu cao hơn của VCSC chủ yếu đến từ định giá cao hơn cho dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (110 ha tại TP.HCM) do chúng tôi thay đổi phương pháp định giá cho dự án này từ Giá trị sổ sách (GTSS) sang Chiết khấu dòng tiền (DCF).

Theo đó, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 470 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2021, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Ngoài ra, VCSC duy trì dự báo bàn giao tại Lovera Vista/Verosa Park và mở bán mới dự án Armena sẽ hỗ trợ lợi nhuận trong 6 tháng cuối năm 2021. Tuy nhiên, chúng tôi điều chỉnh giảm 15% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2021 còn 1,2 nghìn tỷ đồng (đi ngang so với năm trước) do điều chỉnh ghi nhận doanh thu cho dự án Armena thấp hơn so với dự phóng trước đây, khi TP.HCM gần đây đã thắt chặt các quy định đối với hoạt động xây dựng trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 gia tăng.

Đồng thời, VCSC duy trì kỳ vọng KDH sẽ thực hiện mở bán 2 dự án mới trong quý 4/2021 – Armena (dự án thấp tầng tại thành phố Thủ Đức, thuộc TP. HCM) và dự án Bình Tân (dự án cao tầng tại quận Bình Tân, TP.HCM).

VCSC tin rằng KDH sẽ đẩy mạnh tiến độ xây dựng tại các dự án này khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng. Qua trao đổi của VCSC với ban lãnh đạo, KDH đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cho dự án Armena và cũng gần hoàn thiện thủ tục cho dự án Bình Tân, VCSC dự báo tổng giá trị hợp đồng bán hàng năm 2021 của KDH ở mức 1,4 nghìn tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ và thấp hơn 42% so với dự báo trước đây của VCSC.

VCSC cho rằng yếu tố hỗ trợ là giá bán cao hơn giả định tại các dự án mới sắp mở bán. Đồng thời, rủi ro đi kèm là triển khai chậm hơn dự kiến tại các dự án quy mô lớn như dự án Tân Tạo.

Trước đó, Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí - Petrosetco (mã PET-HOSE) cho biết đã bán cổ phiếu quỹ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Cụ thể: từ ngày 20/7 đến ngày 18/8/2021, Petrosetco đã bán thành công hơn 2,4 triệu cổ phiếu trên tổng số hơn 3 triệu cổ phiếu quỹ đăng ký bán, thông qua khớp thuận và/hoặc thỏa thuận với giá bán bình quân là 24.960 đồng/cổ phiếu; ước tính công ty thu về khoảng hơn 60,3 tỷ đồng.

Nguyên nhân không thực hiện hết khối lượng đã đăng ký bán là do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng. Hiện tại, Petrosetco còn 612.700 cổ phiếu quỹ.

Tương tự, CTCP Chứng khoán Agribank - Agriseco (mã AGR-HOSE) cũng thông báo kết quả giao dịch bán thành công 800.000 cổ phiếu quỹ từ ngày 23/7 đến 16/8/2021, thông qua khớp lệnh với giá trị bình quân đạt 14.156 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, Agriseco thu về số tiền hơn 11,3 tỷ đồng, cao hơn so mức giá tối thiểu AGR đề ra là 13.500 đồng/cổ phiếu. Hiện, Agriseco chỉ còn nắm giữ lượng cổ phiếu quỹ lẻ là 47 cổ phiếu.

Trên thị trường, sau phiên 16/8 cổ phiếu tăng kịch trần 6,99% lên mức 15.300 đồng/cổ phiếu, thị giá AGR trong phiên tiếp theo 17/8 đã giảm 400 đồng về 14.900 đồng/cổ phiếu với hơn 3 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Trước đó, HOSE thông báo đưa cổ phiếu AGR ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 6/8 do công ty có lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 là 294,21 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/6/2021 đạt gần 31 tỷ đồng.