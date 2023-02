Thêm một "cá mập" bay sạch thành quả tháng 1, nhận định thị trường Việt Nam đầy thách thức

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite Fund vừa viết thư gửi nhà đầu tư trong đó cho hay, mức tăng 10% về giá trị của PYN Elite trong tháng 1 vừa qua đã bị xóa sổ hoàn toàn trong tháng 2 và giờ đây, giá trị của cổ phiếu đã trở lại mức cuối năm 2022.

Sự không chắc chắn vẫn bao trùm và thị trường đầy thách thức, nhưng Pyn Elite Fund tin rằng một số yếu tố sẽ dẫn dắt thị trường chứng khoán Việt Nam tăng điểm trong năm nay. Kỳ vọng lạm phát và các quyết định về lãi suất ở Hoa Kỳ đã kiểm soát phần lớn tâm lý thị trường chứng khoán thế giới, nhưng ở Việt Nam, nhiều yếu tố khác đóng vai trò quan trọng hơn những yếu tố định giá khiến thị trường chứng khoán đi xuống trong năm 2022.

"Dựa trên những xuất phát điểm này, các yếu tố trong nước sẽ tạo ra những thay đổi lớn về hướng đi của thị trường trong 12 tháng tới", ông Petri Deryng nhấn mạnh.

Cũng theo người đứng đầu quản lý quỹ này, thị trường chứng khoán Việt Nam quá rẻ vào năm 2022. Việt Nam đang giao dịch ở mức thấp hơn so với thị trường chứng khoán Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Philippines khoảng 30%, khi nhìn vào lợi nhuận tương đối trong 12 tháng qua (Asean4: -3% so với Việt Nam: -32%).

Trong khi đó, triển vọng tăng trưởng thu nhập của Việt Nam vẫn cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Lãi suất tiền gửi ngân hàng tại Việt Nam ghi nhận mức cao đặc biệt vào tháng 12 năm 2022, nhưng lãi suất đã bắt đầu giảm và xu hướng này có thể sẽ tiếp tục trong năm nay khi các yếu tố gây ra sự bất ổn trên thị trường tài chính Việt Nam giảm bớt.

Quỹ kỳ vọng vào mức tăng trưởng thu nhập từ các công ty chính trong danh mục trong năm nay, mặc dù chậm hơn so với mức 30% của năm ngoái. Pyn Elite cũng dự đoán kết quả của công ty nhà ở Vinhomes cũng sẽ đạt mức tăng trưởng vào năm 2023.

Trước đó, quỹ ngoại đầu tiên báo lỗ vào tháng 1 là Lumen Vietnam Fund. LVF ghi nhận khoản lãi 11,41% trong tháng 1 vừa qua, đây là hiệu suất cao nhất trong các tháng 1 kể từ khi quỹ này hoạt động tại Việt Nam vào năm 2013. Tuy nhiên, bước sang tháng 2 tình hình đã khác, quỹ này quay xe báo lỗ 4,18% đưa hiệu suất từ đầu năm của quỹ xuống chỉ còn 6,76%. Tỷ trọng tiền mặt của quỹ hiện tại là 12,97%.

Lý giải về hiệu suất âm này, theo Lumen Vietnam Fund có thể là do quỹ đánh giá quá cao ngành năng lượng với mức phân bổ lên tới 7% danh mục, lĩnh vực này tăng 0,5% trong kỳ. Nhóm tài chính chiếm 25,8%, lựa chọn cổ phiếu tốt đã hỗ trợ lĩnh vực Tài chính của quỹ hiệu suất âm 7%, tốt hơn so với hiệu suất ngành là âm 8,7% và so với mức giảm 8,1% của chỉ số trong tháng 2/2023.

Hiệu suất của các quỹ ngoại tăng trưởng tốt trong bối cảnh thị trường tích cực vào tháng 1 đầu năm 2023. Tuy nhiên, bước sang tháng 2, VN-Index gặp nhiều khó khăn hơn do đó dự báo hiệu suất của hầu hết quỹ ngoại đều giảm mạnh, thua lỗ. Thực tế cho thấy, Vietnam Holding Limited từ đầu tháng 2 đến nay đã ghi nhận hiệu suất âm 0,61%; trong tuần đầu của tháng 2, VEIL cũng ghi nhận hiệu suất âm 2,14%