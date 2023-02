Cổ phiếu DXG sắp bị loạt quỹ ngoại bán bỏ, EIB được "săn đón"

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 1/2023 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 17/3, trong khi các chỉ số của MSCI có lịch cơ cấu sớm hơn, vào ngày 28/2.

MSCI đã công bố kết quả danh mục quý 1/2023 như sau: MSCI Frontier Markets Index (nhóm vốn hóa trung bình/lớn) thêm mới SSB, EIB, và loại ra DGC, KDH và PDR

MSCI Frontier Markets Smallcap Index (nhóm vốn hóa nhỏ) thêm 5 cổ phiếu Việt Nam là DGC, KDH, PDR, HAG và KOS trong đó 3 cổ phiếu hạ từ nhóm vốn hóa trung bình lớn; trong khi loại ra 7 cổ phiếu là BCG, DXG, HPX, NKG, NVB, SCS và VIX.

Quỹ iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (chỉ số cơ sở MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index) hiện có tổng tài sản 706 triệu USD. Trong đó có 43 cổ phiếu Việt Nam với tổng tỷ trọng 30,2%. Do danh mục chỉ số MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index không được công bố, SSI Research dự đoán SSB và EIB sẽ được thêm mới vào danh mục trong khi DXG, NVB và VIX có thể bị loại khỏi danh mục trong kỳ này.

Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF thông báo sẽ thay đổi chỉ số tham chiếu từ MVIS Vietnam Index sang chỉ số MarketVector Vietnam Local Index, có hiệu lực kể từ ngày 17/3/2023. So với chỉ số cũ, các cổ phiếu Việt Nam gần như được giữ nguyên, tuy nhiên chỉ số mới sẽ loại bỏ các cổ phiếu ngoại vốn chiếm từ 20% - 30% trong danh mục chỉ số cũ, và theo đó 100% danh mục mới sẽ là các cổ phiếu Việt Nam.

Do đó, SSI Research ước tính quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ cơ cấu khoảng 19% danh mục hiện tại (95 triệu USD trong tổng giá trị danh mục 504 triệu USD) sang các cổ phiếu Việt Nam trong kỳ tới đây.

Dựa trên số liệu cập nhật ngày 17/2, dự báo chỉ số MarketVector Vietnam Local Index có thay đổi như sau: DXG cũng có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn điều kiện về vốn hóa; STB có thể bị loại khỏi chỉ số do cổ phiếu đã đạt ngưỡng tối đa về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; DCM được thêm vào danh mục chỉ số mới vói lượng mua dự kiến 5 triệu cổ phiếu.

Giả định với thay đổi như trên, danh mục chỉ số MarketVector Vietnam Local Index sẽ có 40 cổ phiếu với tỷ trọng danh mục.

Với FTSE Vietnam Swap UCITS ETF, dựa trên số liệu ngày 17/2, SSI Research dự báo thay đổi đối với chỉ số FTSE Vietnam Index như sau: VJC có thể bị loại do không đạt tiêu chí thanh khoản (tuy nhiên kết quả tính đang ở khá sát ngưỡng xét duyệt nên kết quả cần được đánh giá lại tại ngày chốt dữ liệu). PLX có thể bị loại do không đạt tiêu chí thanh khoản và tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại.

STB có thể bị loại khỏi chỉ số do cổ phiếu đã đạt ngưỡng tối đa về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; TCH có thể bị loại do không duy trì được giá trị vốn hóa yêu cầu.

EIB có thể được thêm mới sau khi thanh khoản cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây với lượng cổ phiếu được mua ước tính khoảng 5,8 triệu cổ phiếu.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 23 cổ phiếu. Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 17/2 đạt 314 triệu USD. Trong phiên tái cơ cấu danh mục, ước tính quỹ có thể bán ra toàn bộ các cổ phiếu VJC (2,3tr), PLX (3,7tr), STB (8tr), TCH (4,8tr), do đó hầu hết các cổ phiếu còn lại sẽ được tăng tỷ trọng tương ứng.