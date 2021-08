Tiền - cổ ngồi chờ, thị trường phập phù

Khối lượng cổ phiếu bắt đáy “hớ” hôm 20/8 về tài khoản sẵn sàng bán hôm nay là “quả tạ” treo lơ lửng đe dọa bất kỳ nỗ lực đẩy giá lên nào. Nhà đầu tư cầm tiền ngồi chờ phản ứng của hàng T3, trong khi người cầm cổ cũng chờ một cơ hội tốt để thoát...

Thanh khoản thị trường sáng nay gây chán nản cực độ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết tụt xuống chỉ bằng một nửa so với sáng hôm qua. Cầu quá yếu khiến thị trường phập phù lên xuống.

VN-Index bật lên một chút nửa đầu phiên, đỉnh cao nhất đạt 1304,78 điểm lúc hơn 10h, tăng 0,47% so với tham chiếu. Tuy nhiên thanh khoản quá thấp tạo bất an lớn. Lực bán rất nhẹ trong suốt thời gian còn lại ép dần giá cổ phiếu xuống, đẩy VN-Index rơi trở lại vùng dưới tham chiếu. Chốt phiên sáng chỉ số đã giảm 0,34%.

Đà trượt giảm là rất rõ ràng. Lúc VN-Index đạt đỉnh buổi sáng, độ rộng tốt nhất của chỉ số này cung chỉ là 160 mã tăng/170 mã giảm. Tuy nhiên đến cuối phiên sáng, độ rộng đã là 112 mã tăng/246 mã giảm. VN30 lúc đạt đỉnh tăng 0,43% cũng chỉ có 3 mã giảm/24 mã tăng, nhưng hết phiên chỉ còn 12 mã tăng/14 mã giảm.

Như vậy đà trượt giảm của chỉ số có đi kèm với biến động của cổ phiếu nói chung chứ không chỉ do tác động từ các mã lớn. VN30-Index đang giảm 0,27 nhưng may mắn vẫn có sự giằng co nhất định. VIC giảm 1,99%, CTG giảm 2,44%, MBB giảm 1,58% là các cổ phiếu ảnh hưởng nhất. Cân bằng lại là SAB tăng 1,76%, GVR tăng 1,18%, MSN tăng 0,86%.

Tuy chỉ số đại diện nhóm blue-chips biến động không nhiều, nhưng cổ phiếu tụt giảm tương đối mạnh. Hầu hết các mã trong rổ VN30 đều bật cao khoảng giữa phiên sáng trước khi tụt xuống. Biên độ trượt giảm sáng nay ở nhiều mã trên 1%, trong đó có các mã thay đổi lớn như CTG trượt giảm gần 2,6% từ đỉnh, VCB trượt 2%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục xuất hiện lực bán lớn và đại đa số giảm giá sâu. VCI, BMS là hai cổ phiếu duy nhất ngược dòng tăng nhẹ. Các mã quan trọng của nhóm giảm đồng loạt: SSI giảm 0,65%, HCM giảm 0,75%, FTS giảm 2,08%, CTS giảm 3,54%, MBS giảm 0,6%, BVS giảm 3,93%, SHS giảm 0,75%...

Nửa sau phiên sáng nay đã xuất hiện một đợt bán nhưng áp lực chưa lớn.

Điểm nhất quan trọng nhất sáng nay là thanh khoản cực thấp. HoSE khớp lệnh chỉ hơn 7.500 tỷ đồng, giảm 44% so với sáng hôm qua. Rổ VN30 khớp 3.672 tỷ đồng, giảm 45%. Mức giao dịch này quá kém, thậm chí cả rổ VN30 chỉ tương đương nhóm siêu thanh khoản trong các phiên bình thường. Khớp nhiều nhất vẫn là VHM với 4,9 triệu cổ tương đương 528 tỷ đồng. Các mã ngân hàng giảm thanh khoản nghiêm trọng, cao nhất là CTG cũng chỉ đạt 357 tỷ đồng.

Nếu nhìn từ góc độ lượng hàng khổng lồ của phiên T3 thanh khoản kỷ lục về tài khoản và đa số lỗ nặng, thì thanh khoản thấp sáng nay là tích cực. Rõ ràng là nhà đầu tư chưa muốn bán ra cắt lỗ. Điều này thể hiện sức chịu đựng hãy còn.

Phía ngược lại, đa số nhà đầu tư cầm tiền chưa muốn mua vội mà chờ phản ứng của người cầm cổ. Cung cầu không gặp nhau nên thanh khoản không xuất hiện. Nửa sau của phiên sáng thanh khoản tăng lên do nhà đầu tư bắt đầu bán ra nhiều hơn. Sức ép vẫn chưa lớn nên cả sàn HoSE cũng mới có khoảng 130 mã giảm trên 1%.

Sự giằng co chờ đợi này thường khó kéo dài. Cuối cùng một bên cũng sẽ hành động trước. Thanh khoản hứa hẹn sẽ tăng vọt vì khối lượng cổ phiếu là rất lớn đang chờ. Kể cả khi nhà đầu tư xuống tiền mua mạnh thì cũng sẽ gặp khối lượng này. Ngược lại, nếu nhà đầu tư cầm cổ cắt lỗ mạnh tay, có thể dòng tiền sẽ bắt đáy khi giá giảm mạnh.

Ngay cả khối ngoại sáng nay cũng ngồi nhìn, giao dịch rất nhỏ. Tổng giá trị mua vào trên HoSE chỉ hơn 387 tỷ đồng và bán ra 409 tỷ đồng, mức ròng khoảng 22 tỷ.