Thị giá mạnh, Phó chủ tịch HSG đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu

Ông Trần Ngọc Chu thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE).

Theo đó, ông Trần Ngọc Chu, Phó chủ tịch HĐQT Thường trực điều hành HSG đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu HSG nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 27/11 đến ngày 22/12/2023, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, ông Ngọc Chu sẽ giảm sở hữu tại Hoa Sen từ 1,78 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,29% xuống còn 281.147 cổ phiếu, tỷ lệ 0,046%.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Chiến, em rể ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty đã bán thành công toàn bộ gần 10,73 triệu cổ phiếu HSG như đăng ký, qua đó giảm sở hữu tại Hoa Sen từ 1,74% xuống còn 0%.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 22/11, giá cổ phiếu này tăng 0,46% lên 22.000 đồng/cổ phiếu và là mức cao nhất trong 2 tháng qua và tăng tới 138,53% trong vòng 1 năm qua.

Mới đây, SSI Research đã nâng khuyến nghị HSG từ "Trung lập" lên "Khả quan" với giá mục tiêu 1 năm là 22.600 đồng/cổ phiếu (từ 19.900 đồng/cổ phiếu). Việc lợi nhuận của HSG bật tăng đáng kể trong quý, giá thép hồi phục và nhu cầu xuất khẩu tăng từ thị trường Bắc Mỹ là động lực thúc đẩy giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

Nặt khác, lợi nhuận ròng của HSG đạt 438 tỷ đồng trong quý cuối cùng của năm tài chính 2023 (kết thúc vào tháng 9), cao hơn ước tính của chúng tôi là 340,5 tỷ đồng, nhờ chi phí SG&A giảm, hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho và lãi tỷ giá.



Sản lượng tiêu thụ của HSG trong Q4/2023 tăng 24,5% so với cùng kỳ và tăng 4,3% so với quý trước, với sản lượng xuất khẩu hồi phục 90% so với cùng kỳ từ mức đáy năm ngoái.



Mặt khác, sản lượng tiêu thụ nội địa của HSG cũng tăng 11,1% so với quý trước, đạt mức cao nhất trong 4 quý gần nhất là 211 nghìn tấn dù vẫn giảm nhẹ 3,4% so với cùng kỳ.

Lũy kế năm tài chính 2023, HSG ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 28 tỷ đồng (giảm 89% so với cùng kỳ) do khoản lỗ đáng kể 680 tỷ đồng trong quý đầu tiên.



Trong năm 2024, chúng tôi kỳ vọng doanh thu của HSG tăng 3.2% so với cùng kỳ đạt 32,67 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận ròng tăng 2.632% so với cùng kỳ đạt 775 tỷ đồng nhờ sản lượng tiêu thụ tăng trưởng 10,5% so với cùng kỳ và tỷ suất lợi nhuận gộp hồi phục lên mức 11,6% trong năm tài chính 2024 (từ mức 9,7% trong năm 2023).