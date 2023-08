Thị trường bất động sản đã qua thời điểm khó khăn nhất?

Số liệu từ Trung tâm nghiên cứu thị trường & am hiểu khách hàng One Mount Real Estate cho biết sang quý 2, nguồn cung mở mới tăng 153% so quý 1. Lượng tiêu thụ cũng tăng khoảng 15%. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường bắt đầu hồi phục, mà với tình hình này dự báo từ nay đến cuối năm 2023, nguồn cung lẫn lượng tiêu thụ tại thị trường Hà Nội sẽ tiếp đà hồi phục và tăng cao so thời điểm đầu năm.

Đơn vị này cũng nhận định giá bán sơ cấp đã đi ngang quý thứ 3 liên tiếp. Do vậy, nhiều nhà đầu tư đã tìm thấy cơ hội cho mình, giúp lượng tiêu thụ quý 2 tăng khá. Theo One Mount Real Estate, lý do tác động mạnh tới lượng tiêu thụ còn là sự điều chỉnh chính sách bán hàng của chủ đầu tư về việc nới rộng thời gian hỗ trợ lãi suất.

Thay vì 12-18 tháng, giờ đây người mua nhà được hỗ trợ lãi suất từ 2-4 năm, số tiền và thời gian thanh toán giãn hơn. Khoảng thời gian hỗ trợ lãi suất này đủ dài để kinh tế hồi phục, đảm bảo tình hình vĩ mô ổn định trở lại và vượt qua khó khăn, nên hóa giải phần nào tâm lý e ngại lãi suất cao cùng biến động của người mua. Xu hướng nới rộng thời gian hỗ trợ lãi suất dự báo tiếp tục được chủ đầu tư khai thác, áp dụng cho các sản phẩm mới ra cuối năm 2023.

Nhìn trên bức tranh tổng thể của nền kinh tế vĩ mô, đơn vị cho rằng thời điểm khó khăn nhất đã đi qua; sự phản ánh rõ nhất trên thị trường bất động sản là chỉ số về nguồn cung và lượng tiêu thụ: quý 1 là đáy; quý 2 “nhích lên”; quý 3 và 4 dự báo tiếp tục tăng trưởng. Đặc biệt quý 4 có thể là quý có giao dịch sôi động nhất.