VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 15-19/9/2025.

Trong tuần, VN-Index tăng 0,29 điểm, tương đương 0,02% lên 1.667,26 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 4,16 điểm, tương đương 1,48% xuống 276,51 điểm.

VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm và quay lại thử thách đỉnh cũ quanh 1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Với việc bảo toàn thành công đường xu hướng tăng ngắn hạn từ tháng 04 đến nay, VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm và quay lại thử thách đỉnh cũ quanh 1.700 điểm. Chỉ số có thể vẫn xuất hiện các nhịp rung lắc trong phiên để kiểm định đường xu hướng tăng nhưng sắc xanh nhiều khả năng sẽ vẫn được duy trì với sự chi phối điểm số của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao và sự dụng margin vẫn nên ưu tiên hoạt động tái cơ cấu danh mục. Tuân thủ chiến lược bán nếu các ngưỡng trailing stop bị xâm phạm”.

Thị trường cần một cây nến chỉ hướng và thanh khoản ủng hộ để xác nhận xu hướng tăng mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index tiếp tục tăng gần 10 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.667,26 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 13/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Tài nguyên cơ bản dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Thực phẩm và đồ uống.



Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX, UPCOM. Xu hướng giằng co vẫn chưa kết thúc. Thị trường cần một cây nến chỉ hướng và thanh khoản ủng hộ để xác nhận xu hướng tăng mới".

VN-Index đang cải thiện xu hướng khi vượt lên lại kháng cự quanh 1.655 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“Xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang tích lũy tích cực trong biên độ hẹp với vùng kháng cự quanh 1.670 điểm và vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm. VN-Index đang cải thiện xu hướng khi vượt lên lại kháng cự quanh 1.655 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên gần nhất. Trong khi VN30 khá tích cực, duy trì xu hướng tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.825 điểm và sẽ kiểm tra lại vùng kháng cự 1.880 điểm - 1.900 điểm, tương ứng vùng đỉnh giá tháng 8 và đầu tháng 9/2025.

Trong báo cáo chiến lược tháng 9, chúng tôi duy trì khuyến nghị 5 nhóm cổ phiếu chính là: bất động sản dân cư, chứng khoán, ngân hàng, vật liệu xây dựng, và xây dựng - hạ tầng. Với thanh khoản ở mức thấp, nhà đầu tư có thể đánh giá các cổ phiếu chất lượng tốt, có khẳ năng phục hồi mạnh mẽ, dẫn dắt thị trường trong xu hướng trung dài hạn vẫn đang tăng trưởng. Trong đó kỳ vọng nhóm vật liệu xây dựng, và xây dựng - hạ tầng sẽ là động lực tăng trưởng của nền kinh tế trong giai đoạn cuối năm trong khi tốc độ tăng trưởng tín dụng sẽ chậm lại so với cùng kỳ năm 2024. Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý, có thể cân nhắc xem xét giải ngân với các cổ phiếu chất lượng tốt, mức định giá hấp dẫn so với thị trường chung và kết quả kinh doanh có triển vọng tăng trưởng tốt trong giai đoạn cuối năm. Nhưng không mua đuổi giá cao, khi áp lực cung giá có thể gia tăng trở lại khi VN-Index, VN30 hướng đến vùng kháng cự trong những phiên đến.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”.

VN-Index sẽ tiếp tục tăng trong sự thận trọng về các vùng 1.680-1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Mặc dù VN-Index bị thu hẹp một phần đà tăng trong ngày nhưng thanh khoản thấp cho thấy áp lực cung chưa cao quanh kháng cự. Ngoài ra, chỉ số vẫn đóng cửa tăng điểm và giữ được dao động trên các điểm tựa kỹ thuật ngắn hạn (1.655-1.660 điểm). Hoạt động bán trong ngày tuy thấp nhưng lực cầu đi kèm cũng chưa cao. Do đó, VN-Index sẽ tiếp tục tăng trong sự thận trọng về các vùng 1.680-1.700 điểm trong phiên tiếp theo”.

Lực cầu tạm thời vẫn chưa có sự lan tỏa rộng và rủi ro đảo chiều vẫn đang hiện hữu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“VN-Index đóng cửa tăng 9.5 điểm, đạt mức 1.667. Dòng tiền lan tỏa ở hầu hết các nhóm ngành trên thị trường, ngoại trừ nhóm Ngân hàng. Các nhóm cổ phiếu có mức tăng nổi bật trong phiên hôm nay gồm các cổ phiếu nhóm Thực phẩm & Đồ uống (như MSN và VNM) và nhóm Thép (HPG, NKG và HSG).

Vận động lan tỏa của dòng tiền tại các nhóm ngành kể trên và ở các nhóm vốn hóa vừa và nhỏ giúp cho chỉ số VN-Index tiếp tục hồi phục. Tuy vậy, thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp dưới mức bình quân 20 phiên. Về xu hướng của thị trường, chúng tôi duy trì mục tiêu hồi phục của VN-Index trong nhịp này ở mức 1.690. Nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và quan sát diễn biến của VN-Index trong các phiên tiếp theo”.

Diễn biến giằng co của VN-Index vẫn sẽ xuất hiện trong quá trình đi lên chinh phục lại các vùng điểm cũ

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên cuối tuần với nến xanh tăng điểm và tiến về mốc 1.670 trong quán tính hồi phục đi lên sau hai phiên điều chỉnh về vùng 1.620 đầu tuần.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung vượt lên trên mốc 1.660, đồng thời cũng là đường Tenkan và đường MA20, cho thấy động lực của VN-Index tiếp tục được củng cố. Chỉ báo RSI trong xu hướng đi lên và chỉ báo CMF gần như đi ngang trên mốc 0 cho thấy dòng tiền mua chủ động vận động tốt trên thị trường, tuy nhiên đường +/-DI vận động đan xen nhau trên mốc 25 nên diễn biến giằng co vẫn sẽ xuất hiện trong quá trình đi lên chinh phục lại các vùng điểm cũ.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo RSI và MACD vẫn đang trong xu hướng đi lên và chỉ số chung vượt qua đường mây

Senkouspan B góp phần củng cố cho xung lực tăng điểm của VN-Index. Chỉ số chung đang vận động bám sát đường biên trên dải Bollinger band và đường +DI và ADX chưa có sự đồng thuận nên cần chú ý khả năng giằng co trong nhịp đi lên như nhận định nêu trên.

VN-Index bắt đầu phiên đầu tuần giảm hơn 40 điểm, tuy nhiên ở các phiên còn lại trong tuần, chỉ số đã hồi phục và lấy lại phần điểm số điều chỉnh, tiến về vùng 1.670. Nhóm vốn hóa lớn là động lực đóng góp chính cho sự phục hồi của chỉ số. Mặc dù sắc xanh đã dần lan tỏa từ nhóm blue-chips ra các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, tuy nhiên, thanh khoản duy trì ở mức thấp hơn trung bình 20 phiên cho thấy sự phân hóa giữa mức độ phục hồi, tăng điểm giữa các nhóm ngành và cổ phiếu trên thị trường.

Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu có tín hiệu phục hồi sau khi điều chỉnh về vùng hỗ trợ cứng với mức giá chiết khấu hấp dẫn và đang có sự tham gia đáng chú ý của dòng tiền gần đây để giải ngân/mở vị thế trong tuần tới. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm Bán lẻ, Thép, Ngân hàng, và Chứng khoán”.

