Thị trường sẽ tiếp tục tìm điểm cân bằng trong vùng 1.600 – 1.665 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 12/9/2025

Kết phiên VN-Index tăng 14,49 điểm, tương đương 0,88% lên mốc 1.657,75 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 0,42 điểm, tương đương 0,15% xuống 274,18 điểm.

VN-Index có thể thử thách vùng kháng cự gần nằm tại 1.660-1.670 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index đang duy trì đà hồi phục với sự nâng đỡ từ đường xu hướng tăng ngắn hạn kéo dài từ tháng 04 đến nay tương ứng vùng hỗ trợ động 1.625-1.630 điểm. Chỉ số có thể vẫn xuất hiện các nhịp rung lắc trong phiên để kiểm định đường xu hướng tăng này nhưng đà tăng nhiều khả năng sẽ vẫn được duy trì với sự chi phối điểm số của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong kịch bản tiếp tục hồi phục, VN-Index có thể thử thách vùng kháng cự gần nằm tại 1.660-1.670 điểm.

Nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao và sự dụng margin vẫn nên tận dụng các nhịp tăng điểm của thị trường để thực hiện cơ cấu danh mục nhằm giảm thiểu rủi ro ngắn hạn. Cần tuân thủ kỷ luật bán các vị thế ngắn hạn đang có nếu vi phạm ngưỡng trailing stop.

Các hoạt động mua trading T+ chỉ nên thực hiện nếu thị trường kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.625- 1.630 điểm. Ưu tiên các vị thế đang có trong danh mục”.

Thị trường sẽ tiếp tục tìm điểm cân bằng trong vùng 1.600 – 1.665

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm xuống vùng 1.600 – 1.610 trong ngày hôm nay trước khi lực cầu bắt đáy tại đây đẩy chỉ số hồi phục trở lại và đóng cửa tại mốc 1.657,75 điểm, tăng gần 15 điểm so với hôm qua. Số mã tăng và số mã giảm chênh lệch không nhiều, 14/18 ngành tăng điểm, cho thấy dòng tiền có xu hướng phân hóa giữa các ngành. Ngành Truyền thông dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Bán lẻ.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Vùng 1.655 – 1.665 vẫn đóng vai trò vùng kháng cự, tuy nhiên có một điểm tích cực là VN-Index vẫn đóng cửa phía trên kênh giá dưới. Biên độ dao động còn lớn, trong những phiên giao dịch tới, thị trường sẽ tiếp tục tìm điểm cân bằng trong vùng 1.600 – 1.665.”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp với vùng kháng cự 1.650 điểm - 1.670 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp với vùng kháng cự 1.650 điểm - 1.670 điểm và vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm. VN-Index đang nổ lực cải thiện xu hướng khi vượt lên lại kháng cự quanh 1.650 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên gần nhất. Trong khi VN30 khá tích cực, vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.825 điểm và sẽ kiểm tra lại vùng kháng cự gần nhất 1.880 điểm

Ngắn hạn thị trường, VN-Index phục hồi khá tốt ở vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Trong báo cáo trước, với tiêu đề "Thị trường tích lũy. Tái định vị dòng tiền", chúng tôi cho rằng điểm tích cực là với thanh khoản ở mức thấp, nhà đầu tư có thể đánh giá các cổ phiếu chất lượng tốt, có khẳ năng phục hồi mạnh mẽ, dẫn dắt thị trường trong xu hướng trung dài hạn vẫn đang tăng trưởng. Diễn biến thị trường cũng phản ánh khá tích cực khi các cổ phiếu đầu ngành phục hồi tốt. Điểm nhấn nổi bật ở cổ phiếu bán lẽ, khi cổ phiếu MWG đang vượt lên vùng giá đỉnh lịch sử năm 2022. Nhà đầu tư đã duy trì tỉ trọng hợp lý, có thể cân nhắc xem xét giải ngân với các cổ phiếu chất lượng tốt, mức định giá hấp dẫn so với thị trường chung và kết quả kinh doanh có triển vọng tăng trưởng tốt trong giai đoạn cuối năm. Nhưng không mua đuổi giá cao, khi áp lực cung giá có thể gia tăng trở lại khi VN-Index, VN30 hướng đến vùng kháng cự trong những phiên đến.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường sẽ tiếp tục hồi phục khi lực bán của nhà đầu tư đã giảm bớt

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng điểm và đóng cửa ở mức 1.658 (+0,9%). Lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên sáng tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp VN-Index hồi phục và tăng 14,5 điểm.

VN-Index hồi phục mạnh sau khi kiểm định vùng hỗ trợ 1.605 - 1.610 nhờ thanh khoản được cải thiện và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong các phiên tới, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục hồi phục khi lực bán của nhà đầu tư đã giảm bớt. Chúng tôi hướng đến mục tiêu tại mức 1.680 - 1.690, vùng kháng cự trong T8 mà thị trường mất nhiều thời gian để vượt qua. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại và quan sát diễn biến của thị trường trong các phiên tới”.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh 1.658 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh đường trung bình 20 phiên trong phiên tới, tức là mức 1.658 điểm của chỉ số VN-Index. Đồng thời, thị trường vẫn có khả năng sẽ xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật nhưng đà hồi phục này sẽ phân hóa rất lớn do đà tăng chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa lớn là chính. Ở kịch bản cơ bản, chúng tôi dự báo chỉ số VN-Index tiếp tục “sideways” quanh mức 1.658 điểm, nhưng nếu chỉ số VN-Index vượt được mức kháng cự 1.686 điểm thì kịch bản tích cực trong ngắn hạn có thể được tính đến.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục quan sát thị trường, nắm giữ tỷ trọng thấp và chưa nên mua mới trong giai đoạn này”.

Có thể VN-Index duy trì xu hướng hồi phục trong phiên tới

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên tiệm cận mốc cao nhất phiên cho thấy nỗ lực nâng đỡ của cổ phiếu vốn hóa lớn.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung ghi nhận hồi phục sau khi chạm đường Kijun, tương đương với vùng hỗ trợ quanh mốc 1610 cho thấy đây là vùng hỗ trợ quan trọng của thị trường. Chỉ báo RSI hướng lên và đường Kijun cũng hướng lên trở lại củng cố cho diễn biến hồi phục đi lên của VN-Index.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung vượt qua đường MA20 cùng vận động hướng lên từ vùng thấp ở các chỉ báo RSI và MACD giúp củng cố cho xung lực của thị trường. Bên cạnh đó, đường +DI tiếp tục neo trên mốc 25 và mặc dù chưa có sự đồng thuận với đường ADX, nhưng với việc đường -DI hạ thấp dần có thể thấy VN-Index duy trì xu hướng hồi phục trong phiên tới.

VN-Index ghi nhận phiên rung lắc với biên độ hơn 50 điểm cùng với diễn biến hồi phục ấn tượng đi kèm thanh khoản cải thiện, dưới sự dẫn dắt từ đà hồi phục của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong phiên chiều. Dòng tiền tuy tiếp tục phân hóa - thể hiện qua sức hồi phục khác nhau giữa các nhóm cổ phiếu trên thị trường - nhưng cũng đã có sự lan tỏa từ nhóm vốn hóa lớn sang nhiều cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ. Theo đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu củng cố nền giá thành công và ghi nhận sự gia tăng của thanh khoản mua chủ động để gia tăng tỷ trọng hoặc mở vị thế trong các phiên tới. Một số nhóm ngành đáng lưu ý bao gồm Ngân hàng, Bán lẻ và Thép”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.